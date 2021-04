Spedbarn innlagt på sykehus – foreldrene siktet for mishandling

– Det fremstår alvorlig når det er et lite barn som er innlagt på sykehus med alvorlige skader, sier påtaleleder Elin Norgård Strand i Troms politidistrikt.

Barnet er bare noen måneder gammelt. Barnet er alvorlig skadd, men stabil og er under kontinuerlig behandling.

Politiet er nå i gang med å etterforske om skadene skyldes vold eller om skadene har en annen forklaring, som ulykke eller sykdom.

– Slik saken står nå mener vi det er grunn til å mistenke at skadene er påført av en eller begge foreldrene og anser det nødvendig med varetektsfengsling for å unngå at bevis skal gå tapt.

– Hva er det som gjør at dere mistenker at dette barnet er utsatt for vold?

– Det er det samlede skadebildet og det som etterforskninga har frembrakt hittil.

Farens advokat, Jan Tore Olsborg, sier til NRK at de ikke ønsker å kommentere saken. NRK har foreløpig ikke lyktes i å komme i kontakt med morens advokat.

– Det er klart at vold mot barn i seg selv er svært alvorlig. Utover det har jeg ikke lyst til å kommentere saken, sier barnets bistandsadvokat, Erik Ringberg.

Påtaleleder Elin Norgård Strand ber om to ukers varetektsfengsling av foreldreparet. Foto: Petter Strøm / NRK

Kripos bistår i etterforskningen

Foreldrene er siktet for mishandling i nære relasjoner eller medvirkning til dette, og påtalemyndigheten ber om to ukers varetekt. Rettsmøtene vil foregå fredag formiddag.

Politiet gjennomfører nå avhør, rettsmedisinske undersøkelser, ransaking og gjennomgang av beslag. Kripos bistår Troms politidistrikt i etterforskningen.

– Dette er en type sak vi ikke ser så ofte i Troms, men som ikke er ukjent på landsbasis sier påtaleleder Norgård Strand.

Det var foreldreparet selv som oppsøkte sykehuset tidligere denne uken. Familien er bosatt i Troms, men foreldrene er ikke kjent for politiet fra tidligere.

– Vi kan ikke gå inn på hva foreldrene har sagt i detalj, men de erkjenner ikke straffskyld.