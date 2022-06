Slik forklarer førsteamanuensis Esben Sirnes hva et indeksfond er:



Indeks: Porteføljen til gjennomsnittsinvestoren.

Referanseindeks: Porteføljen som et fond måles i forhold til. Et norsk fond vil for eksempel ha en indeks tilknyttet Oslo Børs som referanseindeks. Samme børs har ofte flere indekser, for eksempel indeksen for de største selskapene (OBX), den brede indeksen for all selskaper (OSEBX) og indekser for ulike industrier. Indeksen som ligger nærmest mandatet til fondet, brukes som referanseindeks.

Indeksfond: Et fond som har som mål å oppnå en avkastning lik en bestemt indeks.

For et indeksfond er andelen som skal plasseres i ulike aksjer bestemt av indeksens sammensetning. Et aktivt fond tar egne beslutninger på sammensetningen av porteføljen.