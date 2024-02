– Tallene er gode, og vi leverer på alle parametere banker måles på, sier konsernsjef Hanne Karoline Kræmer i en pressemelding.

I 2023 ble resultatet nesten 1.000 millioner kroner høyere enn året før.

Nøkkeltall for SNN 3023 Ekspander/minimer faktaboks Resultat før skatt: 3.273 mill. kr. (2.364) EK-avkastning: 16,4 % (11,9 %) Kostnadsprosent: 36 % (40,3 %) Utlånstap: 116 mill. kr. (63) Ren kjernekapitaldekning: 17,1 % (17,3 %) Utbytte: 7 kr. per egenkapitalbevis (Sammenlignbare tall for 2022 i parentes) Kilde: Sparebank1 Nord-Norge

813 millioner kroner av fjorårets utbytte er satt av til samfunnsutbytte. Inntil 400 millioner kroner foreslås å brukes til å etablere et nordnorsk investeringsfond. Fondet vil ha som formål å investere i nordnorske bedrifter, og skal eies av en allmennyttig stiftelse.

– Bakgrunnen for at vi gjør dette er at vi har en strategisk målsetting om å arbeide for en mer attraktiv landsdel, sier Kræmer.

I 2020 stengte konsernet 16 mindre bankkontorer i landsdelen. Dette ble gjort for å kutte i kostnader, men også fordi svært få kunder går i banken.

Sammenligner med oljefondet

Fra før har banken Samfunnsløftet, som er rettet inn mot frivilligheten for å stimulere til bolyst og blilyst.

Det nye fondet skal være rettet mot næringslivet. Sparebank1 Nord-Norge ønsker ikke å være både bank og investor, og mener derfor en allmennyttig stiftelse bør drifte det.

Kræmer sammenligner fondet med oljefondet.

– Detaljene er ikke klare, men vi sikter oss inn mot etablert og lønnsomt næringsliv, og utelukkende i Nord-Norge. Ambisjonen er at banken gjennom samfunnsutbyttet skal kunne bidra med investeringskapital i størrelsesorden 1 milliard kroner i løpet av 3–5 år, og at det siden vil tilføres midler i takt med behovene, med et langsiktig mål om en størrelse på 3–5 milliarder kroner, sier hun.