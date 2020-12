Sp-topp i Alta vil ikke splitte Troms og Finnmark

Å splitte de nye storfylkene er en av Senterpartiets viktigste saker før valget. Det kom klart fram da Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Erna Solberg barket sammen i Politisk kvarter på NRK P1 onsdag morgen.

Regionreformen var Vedums første sak da han fikk utfordre statsministeren.

Som vanlig: Der Høyre vil ha større fylker for å bygge kunnskap og slagkraft i distriktene, vil Vedum ha mindre fylker og nærhet til folket.

Nå viser det seg at entusiasmen for å splitte fylkene slett ikke er på topp over alt i Senterpartiet.

Partiets varaordfører i Alta, Jan Martin Rishaug, tror ikke Finnmark får det bedre alene.

Uenig, men lojal

– Jeg ser hva slags utfordringer Finnmark ville fått om vi ikke var sammenslått, sier Rishaug til NRK.

Han frykter at Finnmark vil mangle både penger og fagfolk den dagen man tegner nye fylkesgrenser på kartet.

Rishaug la fram synspunktene rundt lunsjbordet på et møte Alta sist fredag, med både mediefolk og andre lokalpolitikere til stede. Da sa han nei til intervju, fordi det er bare hans personlige mening.

Han gir likevel noen kommentarer når NRK gjør det klart at vi vil omtale saken uansett, siden han som varaordfører har en sentral posisjon.

– Jeg tilhører et parti som er for reversering. Det forholder jeg meg til. Men personlig kan jeg godt si at jeg ikke er like bekvem med det.

Trygve Slagsvold Vedum og Sp har mangedoblet oppslutningen i Finnmark etter at fylkene ble slått sammen med tvang. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Pengetrøbbel

Rishaug sitter også på fylkestinget i Troms og Finnmark, der de strever med å få pengene til å strekke til.

Problemet er at finnmarkspolitikerne tok på seg spanderbuksene og satset himmelhøyt i det siste budsjettet de vedtok alene, rett før sammenslåingen, ifølge Rishaug.

– Den økonomien Finnmark har lagt opp til, er ikke bærekraftig over tid. Det ramler ut nye lik av skapet etter hvert som tida går. Det er min største bekymring for Finnmarks fremtid som eget fylke.

Rishaug peker på store lån og store utgifter i den daglige driften.

– Jeg kan ikke se hvordan Finnmark skal kunne løse de økonomiske utfordringene man står overfor. I mine øyne er det umulig uten store inngrep i tilbudet til befolkningen.

– Det handler om både båt- og bussruter og de videregående skolene. Vi måtte gjort mye større inngrep hvis vi fortsatt var bare Finnmark fylkeskommune.

– Tro du noen i Finnmark har vært taktiske og tenkt at «når Troms satser stort, skal vi også gjøre det»?

– Jeg tør ikke si hvordan man tenkte; jeg satt ikke på fylket. Men la det være sagt: Troms fylkeskommune hadde en mye mer bærekraftig økonomi enn Finnmark hadde. Gamle Troms er faktisk med på å ta en del av kuttene som kommer på grunn av det som har skjedd i Finnmark.

Neppe statlig redning

Rishaug tviler på om Stortinget vil gå inn og dekke noe mer enn kostnadene ved en oppsplitting.

– Jeg kan ikke tenke meg at man kan kreve at staten også skal dekke et vedtak fra 2018, om en gjeld det ikke var bærekraft i.

Rishaug frykter at mangel på fagfolk i fylkesadministrasjonen vil bli et problem ved siden av økonomien.

– Det er forsvunnet en god del menneskelige ressurser fra Vadsø som er vanskelig å få tilbake. Det skal også på plass når det eventuelt blir opprettet på nytt.

Erna Solberg vil gi de nye storfylkene tid, men tror at det beste alternativet egentlig er å vrake dem helt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Solberg: Kan bli slutten for fylkene

Erna Solberg tror at en mislykket regionreform kan bety slutten for hele det fylkeskommunale nivået i Norge.

Det er i så fall i tråd med Høyres egentlige standpunkt. De vil helst ha store kommuner – og ikke noe nivå mellom dem og staten.

– Dette har vært et sårt punkt i organiseringen av Norge i 20 år. Det har vært fire forskjellige utredninger, men vi har aldri truffet helt blink. Vi har gjort et større grep denne gangen. Så håper jeg vi får tid til å se på om dette er svaret på hvordan et regionsnivå skal være. Hvis ikke tror jeg det vil være et farvel med dette regionsnivået, sier Solberg.