Sørvær uten telefondekning siden lille julaften

Cato Berntsen er konstituert daglig leder ved Hammerfest Energi, og sier de allerede lille julaften forsøkte å sende folk utover til området der feilen hadde oppstått. Mobilstasjonen som hadde mistet signalet, står på Kirkegårdshaugen i Sørvær.

– Vi sendte to montører fra Hammerfest med fly. Det var imidlertid så mye vær og vind i Hasvik på dette tidspunktet, at flyet gikk til Tromsø uten å mellomlande i Hasvik, sier han.

–På grunn av været og mangel på transportmuligheter har det vært utfordrende å få sendt folk utover til området, sier konstituert daglig leder i Hammerfest Energi, Cato Berntsen. Foto: Privat

Forsinket

Montørene kom seg ikke til Hasvik før 21:30 samme kveld.

– Vi fikk gjennomført feilsøking fra Breivikbotn, men ble anbefalt å ikke fortsette opp i fjellet på grunn av værforholdene, sier Berntsen.

Bruddet på den fiberoptiske kabelen skjedde drøye seks kilometer fra Breivikbotn i retning mot Sørvær, en bygd med drøye 200 innbyggere.

– Oppe på fjellet er det fiberforbindelse gjennom luftkabler som henger parallelt med høyspenten. I den kraftige vinden har påført kabelen så stor skade at forbindelsen ble brutt, forklarer Berntsen.

Han understreker at det søndag vil bli sendt montører til Sørøya for å reparere kabelen.

– Det er tidkrevende å rette opp i en slik feil. Det hjelper heller ikke at det er utfordringer både værmessig og i forhold til transport for å komme seg til stedet. Det skaper en vanskelig situasjon, og det har vi forståelse for. Det er veldig beklagelig at folk blir berørt, og spesielt midt i julefeiringen, sier Berntsen.

Eva Husby, ordfører i Hasvik. Foto: Erik Lieungh/NRK

Ingen krisestab

Ordfører i Hasvik, Eva Husby, sier på telefon at kommunen ikke anså det for nødvendig å sette krisestab da telefonforbindelsen forsvant i Sørvær.

– Akkurat nå befinner jeg meg ved Fossbakkelva, omlag tre kilometer fra Sørvær. Her er det mobildekning. I tillegg har vi en reserveløsning med redningsskøyta "Gjert Wilhelmsen" som er stasjonert på Sørvær i tilfelle en akuttsituasjon. Dette er grunnene til at vi ikke anså situasjonen for å være kritisk, sier hun.

– Jeg har full forståelse for at folk på Sørvær har opplevd dette som problematisk, og at folk er blitt engstelige, understreker Husby.

Vurderer kabelforbindelsen

Cato Berntsen og Hammerfest Energi sier det skal gjøres nye vurderinger i forhold til fiberforbindelsen ut mot Sørvær.

– Disse luftkablene er dimensjonert for å tåle ganske kraftig vind. Om det viser at slitasje har påført kablene skade, må vi se på dette over nyåret for å vurdere om vi skal bytte til en annen type kabel eller forsterke linja på en annen måte, sier han.