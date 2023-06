– Jeg synes det er svært pinlig å bo i en kommune som ikke klart og tydelig tar avstand fra avtalen med Petsjenga.

Det sier redaktør i Barents Independent Observer, Thomas Nilsen.

26. april i år behandlet kommunestyret i Sør-Varanger samarbeidsavtalene med de to russiske vennskapsbyene Severomorsk og Petsjenga i Murmansk region.

Samarbeidsavtalen med førstnevnte ble sagt opp, mens avtalen med Petsjenga ble lagt på is – ikke sagt opp.

Før onsdagens kommunestyre hadde Sør-Varanger Høyre sendt en henvendelse til kommunestyret om å ta avtalen med Petsjenga opp til ny behandling. Lokalpartiet mener avtalen bør sies opp, men de fikk ikke støtte av flertallet i kommunestyret.

– Kommunen driver med våpenopplæring

Thomas Nilsen tar sterkt avstand fra det kommunestyret i Sør-Varanger kom fram til.

Dette etter at kommunestyret tidligere på dagen hadde avvist den fjerde skriftlige henvendelsen på en måned om å ta avtalen med Petsjenga opp til ny behandling.

– Petsjenga har sendt tusenvis av mordere til terrorkrigen mot Ukraina. Og ordføreren kjører rundt med en stor Z på bilen. Kommunen driver også med våpenopplæring og propaganda til støtte for krigen i både skole og barnehage.

– Det finnes ikke et eneste folkelig grunnlag for å ha et samarbeid med Petsjenga slik situasjonen er nå. Og dette bør Sør-Varanger ta et klart standpunkt til. Avtalen hører hjemme på historiens skraphaug, sier Nilsen til NRK.

Thomas Nilsen mener at det er mange ting som gjør at avtalen med Petsjenga i Murmansk region bør sies opp. Foto: Kristina Kalinina

Har blitt avvist fire ganger

Det var Brede Sæther i Sør-Varanger Høyre som på onsdag rettet en henvendelse til kommunestyret om å ta avtalen med Petsjenga opp til ny behandling.

Og det har han gjort ytterligere tre ganger den siste måneden. Samtlige er blitt avvist.

– Selv om dette er en liten sak i det store bildet, så gir jeg ikke opp ennå. Jeg håper at det kommer «nye koster inn» i kommunestyret etter høstens valg, slik at jeg slipper å sende interpellasjoner for å få skrotet avtalen, sier han.

– Hva tror du er grunnen til at kommunestyret ikke ønsker å skrote avtalen med Petsjenga?

– Tanken er kanskje at det blir lettere å gjenoppta Barentssamarbeidet etter krigen dersom vi har en avtale i bunn. Men dette gjør vi like godt uten en avtale. For den dagen Russland er tilbake, og tar et oppgjør med sin historie, så vil vi stille opp, sier Sæther.

Brede Sæther (H) kom med en interpellasjon til kommunestyret 31. mai. Der ønsket han at kommunen burde si opp avtalen med Petsjenga i Murmansk region. Foto: Tarjei Abelsen

– Petsjenga er nabokommunen vår

Ifølge ordfører i Sør-Varanger, Lena Norum Bergeng, er det forskjell på Severomorsk og Petsjenga. Og det er en av grunnene til at avtalen med Petsjenga er lagt på is, mens avtalen med Severomorsk er sagt opp.

– Severomorsk er en lukket militærby og hovedbase for Nordflåten. Petsjenga er nabokommunen vår, sier Sør-Varanger-ordføreren.

– Hvordan har det faktum at Petsjenga har sendt mange soldater til krigen spilt inn på behandlingen i kommunestyret?

– Det er riktig at noen av de første soldatene (på russisk side, red.anm.) som ble sendt til krigen kom fra dette området. Likevel har samtlige ønsker om å gjenoppta oppsigelsen av avtalen blitt stemt ned. Vi har bare gjort det UD har anbefalt oss å gjøre, sier Bergeng, og legger til:

– Det har ikke vært noen forbindelse mellom Sør-Varanger kommune og Petsjenga siden 24. februar i fjor, sier Bergeng.