Sondre (31) bygde fiskebåt til 200 millioner kroner

– Alle fiskebåter, store som små, har livets rett i fiskerinæringen fremover. Men skal du opp og frem, må du bygge deg opp slik som vi har gjort, sier reder Sondre Kristoffersen.

31-åringen fra Alta har satset millioner på å bygge en av Norges største kystfiskebåter, MS «Jens Kristian».

Men det har kostet – både økonomisk og mentalt. Prosjektet ble forsinket med flere år etter at verftet i Polen stilte krav om mer penger.

Det gikk så ille som det kunne gå: Verftet gikk konkurs, og totalt fire advokatfirmaer var involvert før de fikk kjøpt ut båten fra konkursboet.

Løsningen ble å frakte den til Norge og ferdigstille den på Stadyard på Måløy.

– Det har vært tøffe tak, men vi stod han av, sier Kristoffersen i dag.

Han har brukt fire og et halvt år på å bygge det han omtaler som et «mirakel». Rederen har selv tegnet kystbåten, som endte på 200 millioner kroner.

MS «Jens Kristian» er et fartøy som er rigget for snurrevad og not. Den kan også kombinere frossen, fersk og levende fisk. Foto: Sofie Dege Dimmen / NRK

Arven etter far

Den 48 meter lange kystbåten er bygget til ære for rederens far, Jens Kristian Kristoffersen. Han døde av hjertestans i 2012 – bare 43 år gammel.

Det førte til at den da 23 år gamle skipperen Sondre Kristoffersen plutselig var ansvarlig for fire selskaper med til sammen 21 ansatte.

Bildet av Jens Kristoffersen har fått hedersplassen i styrehuset. Foto: Sofie Dege Dimmen / NRK

Siden har han samlet all virksomheten i Alta Fiskeriselskap. Etter et årsresultat på 13,4 millioner kroner i 2015 lå alt til rette for at den store investeringen skulle ta selskapet til nye høyder.

– Men så satt vi der uten inntekt fra sommeren 2018 til høsten 2019. Vi levde bare på gammelpenger, sier Sondre Kristoffersen.

Det han omtaler som «krigen med verftet i Polen» gjorde at 2019 ble et magert år. Fjoråret endte med driftsinntekter på 16,3 millioner kroner og et årsresultat på 2,1 millioner.

– Det var et kriseår fordi vi ikke fikk båten som avtalt. I tillegg måtte vi kjøpe en ventebåt for ikke å miste fiskekvoten, sier Kristoffersen.

Men de kom i havn, og ventebåten sørget for at fiskekvotene på torsk, sild, sei og hyse fremdeles er intakt.

Går ting som planlagt fremover, vil den nye kystbåten sørge for driftsinntekter på mellom 40 og 50 millioner kroner.

Mange altaværinger hadde tatt turen for å ønske MS «Jens Kristian» velkommen. – Vi hadde noen øyeblikk ute på fjorden der, sier en rørt reder om velkomsten. Foto: Sondre Kristoffersen

– Stor fremtidstro

Leder av Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, mener det er mye optimisme å spore i fiskerinæringen om dagen.

– Vi har en positiv og bærekraftig næring hvor bestanden utnyttes på en god måte. Maten fra havet spiller en stor rolle, og verden trenger stadig mer mat, sier Ingebrigtsen.

Han peker på at utstyret om bord har blitt bedre, slik at både sikkerheten og lønnsomhet har gått opp. Det har ført til at flere unge redere satser på en fremtid i fiskerinæringen.

– Vår største utfordring er at vi må skaffe det markedet til enhver tid vil ha, samtidig som vi tar hånd om kvaliteten.

Han mener at Kristoffersens investeringen er helt rett med tanke på fremtiden.

– Det har alltid vært dyrt å investere i fiskefartøy, og i dag kreves det store summer. Derfor er vi avhengige av banker som har troen og vil være med og investere i næringen som skal bære norsk økonomi fremover.

Havnesjef Hans Roar Christensen ønsker Sondre Kristoffersen og Gøran Majala velkommen hjem. Foto: Sofie Dege Dimmen / NRK

Rekrutterer ungdom

Den nye kystbåten er rigget for produksjon døgnet rundt, og skal bemannes av åtte personer på hvert skift.

– Når vi først fyrer løs en så dyr investering, er det om å gjøre at det tikker inn penger hele tida. Vi kan ikke bare ligge på sjøen og tømme mannskit, sier altaværingen.

Kystbåten Jens Kristian er ikke det eneste Sondre Kristoffersen har designet. Han har også tegnet sin egen Porsche. Foto: Privat

Han har alltid visst at han skulle bli fisker. Derfor flyttet han til Honningsvåg for å gå på Nordkapp maritime fagskole som 16-åring.

Nå ønsker han å rekruttere flere lærlinger til yrket. Derfor ansetter han seks lærlinger fra tre fag: kokk, fisker og maskinist.

– For meg var det lett å få lærlingplass i familiebedriften, men jeg husker hvordan folk sleit med å få det til. Får vi ikke rekruttert ungdom, er det ikke grunnlag for å ha skolen åpen. Det ville vært katastrofe.

Men lærlingene er også med på å holde den unge rederen sulten.

– De er unge, friske folk som jeg selv får være med å påvirke og bygge opp fra null. Slik min far gjorde.