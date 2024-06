Forberedt etter kaos-sommeren på føden: – Vi er mye mer robuste

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Fødeavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø har forberedt seg for å unngå ny kaos-sommer.

Sykehuset har delt de ansatte inn i tre puljer for ferieavvikling. Den norske jordmorforening er skeptisk til tredelingen.

Regjeringen har pekt ut fire satsingsområder for å få ned arbeidspresset til jordmødre. Slik håper de at færre jordmødre slutter. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Det er sommer og ferietid, og ved landets fødeavdelinger har sommerbemanningen startet.

I fjor beskrev jordmødre kaos ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø på sommeren. Flere kvinner fortalte til iTromsø om fødsel på pauserom og smertelindring med en bøtte med isbiter.

En baby døde i den mest hektiske uken. Denne saken undersøkes fortsatt av Statens helsetilsyn, for å finne årsaken til dødsfallet.

Sykehuset har tatt grep, mener seksjonsleder ved fødeavdelingen, Anita Linnerud-Vågeng.

– Vi har tatt tilbakemeldingene på høyeste alvor, og forbedret bemanningen gjennom sommeren og hele året.

Sønnen døde under den mest hektiske uken i fjor sommer

Tre puljer med ferie

Sykehuset har jobbet hardt for å rekruttere jordmødre i ubesatte stillinger, og de ser nå effekten av utdanningsstillingene de rekrutterte til for to år siden.

De har oppjustert utstyrsparken på fødeavdelingen, slik at arbeidshverdagen for personellet er enklere. De har trent på scenarioer med mange fødende samtidig. Og snart står et femte føderom klart til disposisjon, sier Linnerud-Vågeng.

– Vi har mye mer robuste vaktplaner i år. Vi føler oss tryggere på å gå i gang med denne sommeren, og er godt forberedt. I fjor ble ferieavviklingen gjennomført i to puljer, i år tar vi det i tre.

Det innebærer at de ansatte deles inn i tre puljer fra uke 25 til 35. Den første og den siste kan ta ut fire ukers ferie, mens den midterste puljen kan ta ut tre.

Nettopp tredelt løsning ønsket sykehuset også i fjor, men det ble nedstemt av de ansatte.

Styremedlem i Den norske jordmorforening, Linn Charlotte Nordstrand, er glad UNN har tatt grep. Men den tredelte ferieavviklingen er en belastning for mange jordmødre, sier hun. Foto: Den norske jordmorforening

Stenger flere fødeavdelinger

Den norske jordmorforening er glad for at UNN har tatt grep. Men mener en slik ferieavvikling er lite familievennlig og lite fleksibel.

– Mange jordmødre gruer seg til sommeren, og flere får ikke ferie sammen med familien sin, sier styremedlem Linn Charlotte Nordstrand.

Hun mener det er en løsning som gagner arbeidsgiver best. Puljene strekker seg også utenom skoleferien.

UNN sier de er nødt til å gjøre det på denne måten. De har kjent det på kroppen tidligere år at det har vært kjempeutfordrende å få til bemanningen med todelt løsning.

– Våre faste ansatte skal selvfølgelig få ferie. Men det er ikke nok vikarer til å dekke opp de ledige vaktene hvis vi ikke tredeler, sier Linnerud-Vågeng.

Gapet mellom hva sykehusene vil trenge av jordmødre, og hva som er tilgjengelig, øker dramatisk de neste årene, ifølge en rapport fra Helse Vest.

Jordmorforeningen synes det er bra UNN har kommet til en løsning som forhåpentligvis gjør at de klarer å ta unna hvis det topper seg.

Mange andre fødeavdelinger har ikke klart å rekruttere vikarer for sommeren. Seks fødeavdelinger stenger – i Troms, Nordland og Innlandet.

Universitetssykehuset Nord-Norge er det største sykehuset i Nord-Norge, og tar imot både vanlige fødsler og risikofødsler. Foto: Fabian Ubeda

Et yrke i endring

Fødepopulasjonen har endret seg de siste årene. Gravide kvinner er sykere, eldre og mer overvektige, flere fødsler må settes i gang.

Det igjen gir høye skuldre gjennom fødsler som varer i flere timer. Og noen ganger har en jordmor to fødsler på en gang.

Det har økt arbeidspresset for jordmødre, som igjen har ført til at mange ikke ønsker eller makter å stå i yrket.

– Det er problematisk at 60 prosent av jordmødre jobber deltid, og ikke klarer å jobbe heltid. Det er på grunn av arbeidsbelastningen, sier helsepolitisk talsperson og stortingsrepresentant for SV, Marian Hussein.

– De går heller ned i stilling enn å påse at arbeidsgiver stiller opp. Det er også høyt sykefravær blant jordmødre.

Marian A. Hussein er helsepolitisk talsperson for SV, og stortingsrepresentant. Foto: Tom Balgaard/NRK

Vil ta grep

Hussein mener dette er indikatorer på at det må gjøres noe med jordmoryrket. Og se på hvilke andre funksjoner som kan avlaste, slik som barnepleiere.

Det er også statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Karl Kristian Bekeng (Ap) enig i.

Regjeringen har sammen med SV blitt enig om fire områder for å styrke jordmødre:

Flere utdanningsstillinger

Benytte ulike yrkesgrupper på en fødeavdeling

Investere i nye sykehus, med tilpassede rom og utstyr

Bedre samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

Hussein sier det er viktig at politikerne lytter til kravene fra jordmødre, for å sikre forsvarlig fødselshjelp også i framtiden.

– Vi lekker som en sil nå.

Linn Charlotte Nordstrand i Den norske jordmorforening mener jordmødre som nå må trå til ekstra på sommeren bør kompenseres deretter.

– Mange strekker seg langt for arbeidsgiver om sommeren. En kortsiktig løsning er å kompensere jordmødre ekstra på sommeren, både med tanke på erfaring og kompetanse, det skal være motiverende og lønnsomt å gi litt ekstra for arbeidsgiver, mener hun.