Sølvi skulle hjem til Svalbard. Måtte betale 4000 kroner ekstra etter testkøkaos

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg var så forbannet! sier Sølvi Jacobsen fra Longyearbyen.

Hun og samboeren hadde feiret jul hos familien på Østlandet, da de skulle reise hjem til Svalbard mandag 27. desember.

Sølvi Jacobsen måtte booke om flybilletter og tilbringe ei ekstra natt på hotell, da hun mistet flyet til Svalbard. Foto: Privat

Jacobsen forteller at de møtte opp i god tid for innsjekk på Oslo lufthavn. Der ventet også koronatesting. Det er noe alle reisende til Svalbard må gjennom før de kan sette seg på flyet.

De som bor på Svalbard har imidlertid krav på gratis test. Dette tilbys av Dr. Dropin på Oslo lufthavn. Ifølge Jacobsen hadde hun bestilt test klokka 09.35 mandag morgen. Flyet skulle gå klokka 10.50.

Men da Jacobsen kom til teststasjonen, ble hun møtt av det hun beskriver som et køkaos.

Først måtte hun stå i kø for registrering. Deretter måtte hun over i en ny kø for selve testingen.

Bønnen om å bli prioritert i køen fordi hun skulle med dagens eneste fly til Svalbard, ble ikke hørt.

Måtte overnatte på hotell på egen regning

Ifølge Jacobsen tok det tre timer før hun fikk den negative testen i hånda. Da hadde flyet til Svalbard for lengst tatt av. Det førte til ekstra utgifter på 4000 kroner, for ombooking av billetter og en ekstra natt på hotell.

De pengene anser hun som tapt.

– Jeg tar høyde for at jeg får ingenting dekket, sier en irritert Jacobsen til NRK.

Reisende til Svalbard er de eneste reisende innenriks i Norge som må ta koronatest før boarding. Kravet ble innført i starten av desember, og gjelder også fullvaksinerte.

Årsaken til kravet, er frykten for et større koronautbrudd på Svalbard. Øygruppa har nemlig et begrenset helsetilbud sammenliknet med fastlandet. Det samme kravet har vært gjeldende også tidligere i pandemien.

Er du imidlertid bosatt på Svalbard, skal du slippe å betale. Men da må testen tas hos Dr. Dropin, ved innsjekkingen i Oslo. På sine nettsider opplyser Dr. Dropin at pågangen er stor i forbindelse med jul og nyttår. Derfor blir de reisende bedt om å møte opp god tid i forveien, gjerne 3–4 timer.

Gjorde de undersøkelsene hun kunne

Sølvi Jacobsen mener hun gjorde det hun kunne før reisen nordover.

Flere uker i forkant, hadde hun bestilt testtid på nettsiden til Dr. Dropin. Så leste hun på Facebook at ordningen med timebestilling var skrotet, og at hun risikerte mange timer i kø. På e-post fikk hun imidlertid beskjed om å møte opp til planlagt tid. Det var fordi køen ble tatt unna så kjapt.

«For å holde orden på køen har vi nå bare drop-in timer. Det fungerer svært effektivt og vi tester én ny person hvert syvende sekund. Det er bare å komme til den tiden dere hadde planlagt». Det skriver Dr. Dropin i svaret datert den 16. desember.

Jacobsen møtte derfor opp til planlagt tid, noe som førte til at hun mistet flyet.

Overfor NRK erkjenner Dr. Dropin at e-posten til Jacobsen burde vært formulert annerledes.

Oppgitte innbyggere

Ifølge reiselivssjef Ronny Brunvoll på Svalbard er folk i Longyearbyen oppgitte over at det nok en gang innføres et testregime som verken praktisk eller økonomisk er tilrettelagt for de reisende. Dette rammer fastboende, men også besøkende, skriver Brunvoll i en SMS til NRK.

Sølvi Jacobsen mener nå at reisende til Svalbard må prioriteres i testkøen på Oslo lufthavn.

– Det er helt unødvendig at vi som er pålagt et restregime innenriks, må stå i samme kø som de som skal reise andre steder i verden. Det er ikke ok slik det er nå, sier Jacobsen, som på Facebook har mottatt stor støtte fra andre innbyggere i Longyearbyen.

– Kan kjøpe tjenesten et annet sted

Ifølge Dr. Dropin stemmer det ikke at reisende til Svalbard må vente så lenge som tre timer på testing på Oslo lufthavn.

«Vi foretar fysiske målinger av ventetid i køer, i tillegg til elektroniske målinger mellom de ulike stegene i reisen. Det er ventetid, men ventetiden som henvises til i denne saken stemmer ikke overens med våre målinger».

Det skriver André Wærnes-Vold, prosjektleder for covid-19 i Dr. Dropin, i en e-post til NRK. Samtidig understreker han at også reisende til Svalbard må være forberedt på kø.

«Det er stor pågang, og vi oppfordrer reisende til å være ute i god tid. I gjennomsnitt har det tatt 30 minutter de siste dagene å motta prøvesvar etter fullført registrering. Reisende må beregne opp til 60 minutter i kø til registrering i rushtiden. Å tilrettelegge for en egen teststasjon for reisende til Svalbard er noe myndighetene og Ullensaker kommune må se nærmere på».

Gunnhild Grimstad-Kirkeby er direktør for helsevern og sosial omsorg i Ullensaker kommune.

Gunnhild Grimstad-Kirkeby, direktør for helsevern og sosial omsorg i Ullensaker kommune. Foto: Ullensaker kommune

Hun sier hun forstår at det kan være frustrerende med ventetid når man skal ut og reise. Samtidig understreker hun at all informasjon som gis de reisende, er tydelig på at man må forvente flere timers ekstra tid på flyplassen i disse tider.

Om Svalbard spesielt skriver hun dette i en e-post til NRK:

«Ullensaker kommune har ansvaret for å tilby de fastboende på Svalbard en gratis test. Det løser vi i dag med å kjøpe denne tjenesten fra Dr. Dropin. Dette er en ordning vi er fornøyde med. Hvis reisende ønsker det kan de selv velge å kjøpe en slik test et annet sted.»