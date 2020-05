Solgte kattens favorittstol for 50.000 kroner

– Det er trist for katten da.

Det sier John Ottar Eriksen (66), som nylig har sendt katten Lenins favorittstol, en såkalt Muslingstol, til London.

Det var Sør-Varanger Avis som omtalte saken først.

Ved en tilfeldighet så han et innlegg på Facebook der en lik stol ble solgt for 25.000 kroner.

– Jeg hoppet jo i stolen jeg satt i og tenkte: «jeg har jo samme sorten». Det var jo til og med i samme farge som jeg har, sier Eriksen.

Han løp han til soverommet hvor Muslingstolen stod og reiv katten ut av den, så den ikke skulle klore den opp og ødelegge salgsverdien.

John Ottar Eriksen har aldri synes stolen var noe særlig å sitte i, og hadde dermed ikke store problemer med å selge den. Foto: Rolf Randa / SVA

Budkrig

Muslingstolen ble produsert i Norge og Sverige på 1950-tallet. Det var danske Philip Arctander som tegnet originaldesignet til stolen i 1944.

For de som er opptatt av retrodesign, ble stolen et populært samlerobjekt for noen år siden.

Etter å ha oppdaget hvilken skatt han hadde i huset, la Eriksen den ut for salg på internett.

– Den første bydde 32.000 kroner. Om han ikke fikk den for den prisen, så skulle han kjøpe noe annet. Da anbefalte jeg han om å finne seg noe annet, sier han.

Gjennom vinteren har det pågått en budrunde om hvem som skulle bli stolens nye eier.

– Så kom det et bud fra Sotheby’s 20th Century Design Auctions i London på stolen på 45.000 kroner. Da sa jeg at det var 5.000 kroner for lite, fordi jeg hadde sagt at jeg ville ha 50.000 kroner for den, sier 66-åringen.

Da svarte auksjonsfirmaet at de kunne ikke gå høyere enn 45.000 kroner. Den henvendelsen svarte ikke Eriksen på. Etter hvert fikk han det som han ville.

– De håpte vel at jeg skulle gi meg. Etter et par uker godtok de 50.000 kroner, og da ble det satt i gang med pakking og sending med fly til London, sier han.

Han slapp til og med å betale frakten.

Lenins favorittstol

Eriksen arvet stolen fra sin mor. Hun kjøpte stolen rundt 1955, tror han.

Selv synes han den ikke var noe særlig å sitte i, så den ble plassert oppe på loftet,

– Den er reint jævlig å sitte i. Den er helt spesiell i designet, så man blir tiltrukket til å sitte i den. Men du sitter ikke lenge før du flytter deg over til noe annet, sier han.

Så begynte Lenin å gå oppe på loftet. Og der gikk han ofte.

– Når katten var borte, så skjønte jeg hvor den hadde gått, den hadde gått til andre etasje og lagt seg i stolen. Den skjønte at det var kvalitet, sier Eriksen.

Etter det flyttet han stolen ned på soverommet.

– Siden det har katten brukt den i ti år. Bare den stolen. Den synes den var spesiell, sier 66-åringen.

Nå som Lenins favorittstol har blitt sendt til England, har Eriksen forsøkt å gjøre katten blid igjen.

– Jeg skaffet selvfølgelig en ny stol til katten. Den godtok den nye, heldigvis, sier 66-åringen.