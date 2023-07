I landets to nordligste fylker har Høyre kun 5 av 81 ordførere.

I Narvik kommune i Nordland har Arbeiderpartiet hatt makta i mer enn 100 år. Sist Høyre «lånte»» ordførerklubba var mellom 2011 og 2015.

Høyres ordførerkandidat i årets kommune- og fylkestingsvalg øyner nå muligheten for å ta over roret.

– Det er mye som skjer og er spennende i Narvik, men vi mener at det er potensial for mer. Denne kommunen kan drives mye mer profesjonelt, sier Lars Erik Lillefloth (H).

En av tingene han vil ta tak i først er skole. Der har Narvik Høyre lansert et lokalt valgløfte om å innføre yrkesfag som valgfag i ungdomsskolen.

– Vi kommer også til å presse på for at vi skal få en god infrastruktur. Der er det viktig å få fylke og stat med på lag, blant annet på det som går på rassikring, Narviktunnelen og Ofotbanen, sier Lillefloth.

Foto: Trygve Grønning / NRK

Mye rødt og grønt i nord

Narvik er et av flere stopp på Erna Solbergs valgkampturné i Nord-Norge. I Mosjøen kom hun med løfter om færre ufaglærte i omsorgssektoren.

Om det vil føre til flere Høyreordførere i nord gjenstår å se, men partilederen er optimistisk.

– Vi har gjort det bra på målingene, og det gir oss et godt utgangspunkt. Men så vet vi at vi fortsatt må slåss for velgerne hver eneste dag, og derfor er jeg glad for å se så mange høyrefolk som er ute og driver valgkamp, sier Solberg.

I dag har Arbeiderpartiet ordføreren i de seks største byene i Nord-Norge, og mange ordførere fra distriktet er fra Senterpartiet.

Solberg er klar på hvordan innbyggerne vil merke det dersom rødt og grønt byttes ut med blått fra høsten av.

– Først og fremst på at vi skal få ned saksbehandlingstiden ved at vi skal være veldig tilbakeholden med å øke skatter, avgifter og gebyrer. Vi skal også satse på skole og kvalitet i eldreomsorgen, sier hun.

– Men også at man er flink til å samarbeide og si mer ja enn nei når det gjelder utviklingsprosjekter.

Humøret var på topp hos høyrelederen, mens hun reiste med rib-båt gjennom et rødgrønt landskap. Foto: Trygve Grønning / NRK

Høyre går frem

– Generelt har Høyre ligget om lag 5 prosentpoeng lavere ved lokalvalg i Nord-Norge enn det nasjonale gjennomsnittet. Det blir interessant å se om de følger den tendensen.

Det sier førsteamanuensis i statsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet, Jonas Stein.

Det store bildet nå er at Høyre også går fram i Nord-Norge, påpeker han.

– I Bodø gjør Høyre det svært godt og er favoritt til å vinne tilbake ordførerkjedet. I Alta ser det også ut til at de gjør det ganske bra, sier Stein.

Stein påpeker at lakseskatten som regjeringen fikk gjennom i Stortinget i vår, kan påvirke valget i Senja, i Lofoten, Vesterålen og langs Helgelandskysten. I tillegg kommer den generelle misnøyen med regjeringen.

– Det gjør at Høyre rir en god bølge, sier Stein.

Valgforsker ved UiT, Jonas Stein, utelukker ikke flere nordnorske høyreordførere i kommende periode. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

I Tromsø ligger det an til å bli et spennende valg. Ved forrige måling var Høyre det største paritet, men likevel vil en større andel av innbyggerne ha Arbeiderpartiets kandidat, Gunnar Wilhelmsen, som ordfører.

– Jeg tenker at det alltid er en fordel for en sittende ordfører. Men selv om ordføreren personlig kan være populær, så er det viktig at vi snakker om våre politiske saker, sier Solberg.

– Men jeg tror også Anne Berit Figenschau vil være en veldig god ordfører, og at hun kommer til å bli godt likt.

Høyres Anne Berit Figenschau (t.v.) kan glede seg over gode målinger for partiet, men flere Tromsøværinger foretrekker Gunnar Wilhelmsen (t.h.) som ordfører. Foto: Trygve Grønning / NRK

Næringslivet må endre seg

Solberg tok seg også tid til å lytte til næringslivets utfordringer i nord.

I Harstad har russiske sanksjoner gjort hverdagen krevende for Harstad mekaniske verksted. De mistet elleve kontrakter, fordi de ikke lengre kunne ta imot russiske trålere.

– Den nedturen var hard. Vi unngikk permitteringer, men vi tjente ikke penger, sier prosjektleder ved Hamek, Kolbjørn Jensen.

Kolbjørn Jensen hos Hamek forteller høyretoppen om en tøff tid etter sanksjonene trådte i kraft. Foto: Trygve Grønning / NRK

På andre siden av fjorden, måtte Grovfjord mekaniske verksted se seg nødt til å melde oppbud tidligere i sommer.

Solberg sier hun har forståelse for at situasjonen er krevende for flere bedrifter.

– Men verden endrer seg og da må også næringslivet endre seg. Hamek har klart å finne nye kunder og prosjekter.

Hun vil ikke love noen umiddelbar kompensasjon for bedriftene i Troms, og mener situasjonen i Øst-Finnmark er mer pressende.

Trenger mer kraft til industrien

Sjømatklyngen Senja, som er et samarbeidsorgan for 50 bedrifter i sjømatregionen, er klar på hvor skoen trykker; for lite energi, for små havner og uforutsigbare rammebetingelser.

Høyre-lederen lyttet ivrig da sjømataktørene fortalte om sine utfordringer. Foto: Trygve Grønning / NRK

Verken Solberg eller Høyres ordførerkandidat i Senja kommune, Geir Inge Sivertsen, kom med noen valgløfter, men er enig i at næringen står ovenfor reelle og viktige utfordringer.

– Vi må til enhver tid legge press på den sittende regjeringen, og argumentere for og forklare hvilke rammebetingelser denne næringen er avhengig av å ha, sier Sivertsen.

Dersom Sivertsen får smykke seg med ordførerkjedet fra høsten av, er han klar på hva han vil ta tak i først.

– Det viktigste fokuset nå er at vi får en kraftsituasjon som gjør at vi kan etablere mer industri på Senja, sier han.

Tidligere fiskeriminister, Geir Inge Sivertsen, står øverst på lista til Senja Høyre. Foto: Trygve Grønning / NRK