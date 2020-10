Til våren får ikke sokneprest Bjarne Gustad ha konfirmasjonsundervisninga i Kautokeino, etter en omstridt tale til årets konfirmanter.

– Det var en vanskelig avgjørelse, fordi prester har stor frihet, men når det kom så mye reaksjoner fra hele landet, syntes jeg det var riktig, sier biskop i Nord-Hålogaland bispedømme, Olav Øygard.

Formaningene ble streamet

Sokneprest Bjarne Gustads preken til konfirmantene i Máze kirke i Finnmark i høst skapte rabalder langt utenfor kirkerommet.

På grunn av koronatiltak var det restriksjoner for hvor mange som kunne komme i kirka, og derfor ble seansen streamet på nett. Dette medførte at tusenvis av nordmenn fikk med seg Gustads formaninger om skyld og skam i forbindelse med abort, homofili og kjønnsskifteoperasjoner.

– Vanligvis når en prest holder en preken har man ikke så stort publikum, men nå kunne folk høre den på nett, og også gå inn i ettertid å høre den. Så det ble veldig spesielt, sier biskop Øygard.

– Mener du at det han sier er mer rett, hvis ikke så mange hører prekenen?

– Nei, det blir ikke mer rett, men det får større konsekvenser når så mange hører. Men bedre er det ikke.

Dette er prekenen som har ført til at Gustad ikke får ha konfirmasjonsundervisning lenger. Opptaket er gjort av Guovdageainnu lagasradio (GLR) og klippet sammen av NRK.

Ydmyket, men oppreist

Nå skal prost i Kautokeino, Egil Lønmo, overta neste års konfirmasjonsundervisning. Lønmo er kjent for å være langt mer liberal enn Gustad, og har ifølge avisa Sagat sagt seg villig til å vie likekjønnede om han skulle bli forespurt.

Gustad sier at han ikke er spesielt overrasket over degraderingen, men han synes likevel ikke det er noe hyggelig å bli satt på plass på denne måten.

– På et vis er det ydmykende. Men det kan ikke jeg gå rundt å tenke på. Jeg må forvalte mitt ansvar som prest, slik jeg mener er rett. Og for meg er det viktig å tale bibelens ord fra A til Å.

– Tar du noen selvkritikk i ettertid?

– Man skal alltids være åpen for at man ikke er fullkommen og kanskje kan det være formuleringer som kunne vært annerledes. Men i det store og det hele står jeg inne for det jeg sa, sier Gustad.

Sårende preken

Olav Øygard er uenig med Gustad. Han mener måten soknepresten holdt sin tale på kunne oppleves som en ekstra byrde for unge i utvikling.

– Det er greit å ta det opp som tema, men det blir sårt når det blir sagt i en slik sammenheng, med bastante standpunkt.

Biskop i Nord-Hålogaland bispedømme, Olav Øygard, måtte ta grep etter at sokneprestens tale til konfirmantene i Máze ble fordømt i hele Norge. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

– Når ting sies fra prekestolen, kan det føles som om det rettes personlig til deg og det kan oppleves som kritikk. Selv om det overhodet ikke var det som var meningen, sier Øygard.

Skremmer ikke unge vekk

Gustad mener at han ikke skremmer unge vekk fra kirken med sin stil.

– Jeg tror nettopp det motsatte er tilfellet. Ungdommene er mye tøffere enn vi tror, men de må få høre tydelig tale.

Selv om han ikke får undervise neste års konfirmanter, skal Gustad fortsette sitt virke i Kautokeino kommune, hvor han har arbeidet som prest de siste ti årene.

– Det kommer til å gå helt fint. Mye av kritikken har kommet utenfra. Noen i Kautokeino synes sikkert at jeg gikk litt vel frimodig frem, men de fleste synes nok det var helt kurant, sier Gustad.

– Heldigvis har vi stor spennvidde i Den norske kirke, men jeg tror nok at når det gjelder standpunktet om homofilt samliv, så er det ingen tvil om at Gustad er i mindretall.

– Men det er et helt akseptabelt standpunkt likevel, sier Olav Øygard.