Torsdag ble en 11 år gammel gutt fra Alta meldt savnet. Gjennom natten er det gjort søk, uten funn.

Klokken 05.00 ble det besluttet at leteaksjonen går over i en ny fase, og at politiet nå søker etter en antatt omkommet.

Det melder politiet på X klokken 09.15.

– Søket er nedtrappet pr. nå, og det legges planer for videre søk utover dagen med friske mannskaper og nye ressurser, skriver politiet.

De vil kommer med oppdatering på hvilke ressurser som iverksettes når dette er bestemt.

Pårørende har blitt varslet og ivaretas av kommunens kriseteam.

Gått over i ny fase

Innsatsleder Jonas Vang Anseth bekrefter til NRK at de nå går over i en ny fase, og søker etter antatt omkommet person.

– Dette betyr at vi nå tar en fot i bakken, vurderer og kvalitetssikrer det søket vi har gjort, og legger en plan for nye søk, ifølge Anseth.

Innsatsleder Jonas Vang Anseth. Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Det vil nå komme en elveredningsgruppe fra Finsnes, som skal bistå i søket.

– De har spesialkompetanse på søk og redning i elv. Vi håper at de kan både kan gi oss noen gode tips og råd i forhold til søk, og også det praktiske søket i elva, forteller innsatslederen.

Planlagte leirskoleopphold utsettes

Fredag morgen skriver Alta kommune i en pressemelding at planlagte leirskoleopphold de neste ukene for andre skoler i Alta utsettes.

Dette ble besluttet da kriseledelsen var samlet klokken 08.00.

Den 11 år gamle gutten som er savnet er elev ved 6. klasse på Komsa skole.

Ifølge kommunen er det igangsatt oppfølging, med bistand fra psykososialt kriseteam, på de berørte skolene for elever og ansatte.

– Nå handler det om å ivareta pårørende, elever, foresatte og ansatte med bistand fra psykososialt kriseteam, sier ordfører i Alta kommune, Monica Nielsen og legger til:

– Det berører ekstra sterkt når det er et barn som er rammet. Først og fremst tenker jeg på familie og venner. Vi er mange som er preget av hendelsen i dag.

Dette har skjedd

Politiet fikk torsdag ettermiddag en melding klokken 17.50, om en gutt på 11 år som var savnet fra Stabbursdalen leirskole i Porsanger i Finnmark.

Politi og letemannskaper har lett etter gutten i hele natt, uten funn.

Letemannskaper har lett gjennom hele natten for å finne 11-åringen. Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Vitner skal ha sett gutten bli tatt av strømmen i det han gikk ut i elva for å hente en fotball.

Ifølge innsatsleder Cato Arntsen var vitnene personer med tilknytning til skoleklassen gutten tilhører.

Alta kommune skriver i en pressemelding at det dreier seg om en elev fra en 6. klasse på Komsa skole i Alta.

Oddvar Konst, kommunedirektør i Alta Foto: André Bendixen / NRK

Ivareta elever

Kommunedirektør Oddvar Konst sa torsdag til NRK at de bringer elever og lærere hjem på de respektive skolene deres.

– Nå handler det om å ivareta de elevene som har vært med på leirskolen og på hendelsen og sett dette, det handler om å ivareta foreldrene, ikke minst, og foreldrene til gutten som er savnet.

På leirskolen var det elever fra to skoler, to klasser fra den ene og en klasse fra den andre.