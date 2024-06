– Det er ingen funn så langt. Gutten er fortsatt savnet, og vi har betydelig med ressurser ute for å prøve å finne han, sier operasjonsleder Jan Arne Pettersen til NRK klokken 11.30.

En 11 år gammel gutt ble torsdag meldt savnet fra Stabbursdalen leirskole i Porsanger i Finnmark.

Fredag morgen gikk søket over i en ny fase. Nå søker man etter antatt omkommet person. Pårørende har blitt varslet og ivaretas av kommunens kriseteam.

– Vi foretar søk i elven, både med farkost på elven, langs land og i luft med drone. Videre ut i sjø foregår det søk med båt.

En hundepatrulje fra Finland er også på vei til området for å bistå.

– Nå jobber vi med å benytte tidsvinduet med laveste lavvann, og prøver å få helikopter over området, sier Pettersen.

HRS bekrefter til NRK at et helikopter etter planen vil delta i søket rundt klokken 18.00 i kveld.

Pettersen sier at letemannskapet har et primært leteområde ved elveutløpet og i området rundt, som det jobbes med å få avsøkt i løpet av dagen.

– Det er jo et område med fritidsbebyggelse, og vi håper at de som er ute er årvåkne.

Lørdag skal letemannskapet fokusere på elveutløpet. Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Stopper all aktivitet

Den 11 år gamle gutten var på Stabbursdalen leirskole i Porsanger kommune sammen med klassen sin på Komsa skole i Alta.

Fredag ble det klart at all leirskoleaktivitet utsettes de neste to ukene på grunn av hendelsen.

– Jeg trodde aldri jeg skulle oppleve noe så forferdelig. Mine tanker går til de pårørende i Alta, elevene som besøkte oss, og folkene rundt, sier daglig leder ved Stabbursdalen leirskole, Gjermund Thomassen.

Daglig leder ved Stabbursdalen leirskole, Gjermund Thomassen, legger ikke skjul på at hendelsen har gått hardt inn på han og de ansatte. Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Thomassen sier at leirskolen har mange sikkerhetsrutiner.

– Når det gjelder sikkerhet rundt en flomstor elv, så er vi veldig nøye på å fortelle elevene at vi ikke ønsker at de skal nærme seg den.

Han forteller at det siste døgnet har vært helt forferdelig for personalet på leirskolen.

– Dette er det mest tragiske som kan skje.

– Et helt samfunn er berørt

Alta-ordfører Monica Nielsen opplyser at de gjør alt de kan for å følge opp de berørte.

– Familien blir ivaretatt av det psykososiale teamet i Alta kommune. Vi er et helt samfunn som er berørt, og vår tanke går til familien og venner av gutten som er savnet.

– Hvordan har klassen til 11-åringen taklet situasjonen?

– Klassen dro fra leirskolen samlet like etter at vi fikk beskjed om hendelsen. Deretter valgte vi å samle elevene på deres respektive skoler. De har fått oppfølging fra et psykososialt kriseteam, som også vil være tilgjengelig fremover.