– Vi er i en fase hvor vi forsøker på best mulig måte å snevre inn hvor søksressursene skal settes inn. Det er et enormt stort hav- og søksområde, opplyser stabssjef i politiet i Finnmark, Tarjei Sirma-Tellefsen.

Den savnede fiskeren er Marcus Bangås, 21 år fra Nordland.

Det ble i går søkt med store ressurser, både på havoverflaten og i lufta, uten å gjøre funn av den savnede.

Politiet melder onsdag at det er gjort funn av gjenstander som politiet mener tilhører den savnede Marcus Bangås.

Fiskebruket som sto i sjøen er undersøkt.

Stabssjef i politiet i Finnmark, Tarjei Sirma-Tellefsen. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Får videre hjelp i søket

Politiet vil fortsette søket etter Bangås ved hjelp av Forsvaret, Redningsselskapet og Bristow. Det for å kunne bistå videre med søk i vannoverflata der Bangås sist ble sett.

– Dette er snakk om et enormt havområde og selv med drivbaneberegninger som tar høyde for tidevann, strøm og vindretning er det vanskelig å definere og snevre inn et søksområde. Vi ønsker derfor å bruke noen tid på dette før vi igangsetter et målrettet organisert søk, opplyser stabssjefen.

Det skal også gjøres søk inn over mot land og utover fra ulykkesstedet. Bristow har gjort søk i området onsdags formiddag.

– Driftsberegningene viser at det er mulig at havstrømmene kan ha ført den savnede mot Sørøya, men også videre ut i åpent hav. Noe som gjør leteområdet enormt, sier Sirma-Tellefsen.

Den savnede fiskeren kan ha blitt ført møt Sørøya av havstrømmene, en øy på kysten av Vest-Finnmark.

Stort søkeområde

Politiet undersøker nå om det vil kunne la seg gjøre å søke med undervannsdrone og sonar under havoverflaten.

– Vi er i ferd med å gjøre beregninger på dette i forhold til funnene som ble gjort i går samt drivbanen.

Foreløpig er derimot søkeområdet for stort til å søke med undervannsdrone.

– Med et så stort område er det krevende både å lete og organisere søket, men vi vil sette inn de ressursene som er nødvendig og som kreves i et målrettet organisert søk.

Redningsskøyta Klaveness Marine deltok i søket etter fiskeren som tirsdag formiddag falt over bord fra en fiskebåt på Lopphavet. Du trenger javascript for å se video. Redningsskøyta Klaveness Marine deltok i søket etter fiskeren som tirsdag formiddag falt over bord fra en fiskebåt på Lopphavet. Video: RS Klaveness Marine

– Vi har et sterkt ønske om å finne den savnede, legger Sirma-Tellefsen til.

I tillegg til søket, er politiet i gang med etterforskningen av hendelsen. Den andre personen som var om bord i fiskefartøyet er avhørt.

– Det som har framkommet så langt er at mannen falt over bord i forbindelse med at de skulle dra inn en garnlenke og ble så raskt ført bort av havstrømmen. Det ble kastet ut livbøye men uten hell.

Navnet på den savnede frigis i samråd med de pårørende.