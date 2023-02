Sofie (32) bor i campingvogn: – Ikke alle har foreldre som kan sponse bolig

– Jeg skulle bo i campingvogn i ett år, nå har det snart bikka tre. Det er ikke fordi jeg er sta, men fordi jeg trives, sier Sofie Stranger.

Inne i en dal i Tromsø, tett på både fjellet og havet, har hun parkert sitt nye hjem. 32-åringen fra Oslo flyttet nordover for seks år siden for å komme tettere på naturen, og bor nå på en campingplass.

Sofie Stranger mener denne boligløsningen kan være aktuell for flere kommende førstegangskjøpere som er lei av boligmarkedet, og samtidig ønsker å spare opp egenkapital.

Discokulen over hjemmekontoret gir henne motivasjon. Hun har pyntet vogna med flere personlige gjenstander. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Hun har selv betalt leie til ulike utleiere i ti år. Og prisene økte stadig.

– Det var en trøtthet over å være på leiemarkedet og ikke vite hva som skjer ved neste sving. Man er i en sårbar situasjon – plutselig skal de du leier hos selge og du må flytte på kort varsel. Det er en evig uvisshet, og mange er i den loopen lenge.

Og hun angrer ikke.

– Jeg ble overrasket over hvor komfortabelt det kan være å bo i campingvogn. Og om jeg må flytte, så slipper jeg å pakke ned hjemmet mitt. Det blir en ro over det, sier Stranger.

Og det er billigere enn det brennhete boligmarkedet. I starten betalte hun 500 kroner i måneden for grunnen hun sto på, men nå betaler hun 6200 kroner for litt mer fasiliteter.

Likevel har hun klart å legge av penger til egenkapital.

Veien til jobb for Sofie Stranger starter på campingplassen i Tromsdalen i Tromsø ... Foto: Ida Louise Rostad / NRK

En ny boligpolitikk?

Stranger tok pause fra studiene da hun ble valgt inn i kommunestyret i Tromsø for Miljøpartiet de Grønne for snart fire år siden. Hun jobber også som fylkessekretær for partiet på deltid.

Likevel hadde hun ikke hatt sjanse til å komme seg ut av leiemarkedet om hun ikke hadde tatt det alternative valget av bolig.

– Ikke alle har foreldre som kan sponse bolig. Og det gjelder ikke bare familier med dårlig råd. Vanlige middelklasser har ikke mulighet til å sponse tre barn med bolig i dag, sier hun.

Stranger var i en trafikkulykke for noen år siden, som ga henne erstatning. Det brukte hun på å kjøpe seg vogn.

Med politikerhatten på mener 32-åringen at det trengs en politisk satsing på boligmarkedet mot unge førstegangskjøpere.

– Vi kan ikke bygge oss ut av det, det må gå an å styre på en måte. Det føles så overveldende stort og det er systemer jeg ikke forstår og har kunnskap om. Men jeg skulle ønske det kom et statlig insentiv, for det påvirker så sykt mange.

... før hun går inn skyvedørene på rådhuset i Tromsø ... Foto: Ida Louise Rostad / NRK

I dag er det store forskjeller hvilken boligpolitikk kommuner har. Noen, som Oslo og Harstad, tilbyr såkalt «leie til eie». I hovedstaden kan man også kjøpe seg inn i en blokk uten egenkapital.

I Tromsø finnes det ikke slike løsninger, selv om byen har de nest høyeste prisene både på utleie og eie, etter Oslo.

– Mange kommunepolitikere vil gjøre noe med det, men de har ikke kapasitet alene. Staten har mer ressurser, og da er det ikke så tilfeldig om du kommer inn på boligmarkedet om det blir likt overalt, mener hun.

Og hun påpeker et paradoks:

– Mange er gode til å betale husleien sin, men så får de ikke lån fordi de ikke har penger i banken. Jeg mener hele «mindsettet» må ses på.

... og tar plass i det åpne kontorlandskapet like ved ordføreren og jobber. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Boligfloken og elefanten i rommet

Det er regjeringen og stortinget som har ansvar for boligpolitikken i Norge, mens kommunene gjennomfører.

Men siden det er et personlig ansvar å skaffe seg et tak over hodet, er dagens boligpolitikk primært rettet mot dem som av ulike grunner har utfordringer med å skaffe seg et tilfredsstillende hjem i dagens boligmarked.

Ti grunner til at det er blitt vanskeligere å kjøpe bolig:

1. Bankene fikk bestemme mer Staten var de som styrte mye av boligmarkedet frem til 1981. Men politikerne mente det var best å la markedet styre selv. Det førte til at prisene ble bestemt ut fra hva folk ville betale og hvor mye bankene ga dem i lån. 2. Boliglån er blitt billigere Det er fordi de såkalte «rentene» hos bankene er lavere nå enn den har pleid å være. Renter er penger vi må betale til banken for å få låne penger hos dem. Bankene vil jo også tjene penger. 3. Vi låner mye penger Nordmenn har lånt mye penger for å kunne kjøpe bolig. For å kunne være med i budrunden må vi derfor låne mer for å ha en kjangs å komme oss inn på boligmarkedet. 4. Vi mangler boliger der folk vil bo Etter krigen ble det bygget voldsomt med boliger, men boligbyggingen har ikke holdt følge med befolkningsveksten i landet. Det gjelder særlig i byene. 5. Det er dyrere å bygge I dag bygges alle hus med for eksempel innlagt vann og isolasjon i veggene. Det koster. Stadig nye krav har kommet. I 1960 hadde under halvparten av boligene toalett inne. 6. Vi vil bo for oss selv I 1950 var det for eksempel vanlig at det bodde mer enn tre personer i samme bolig. Nå er det vanligere at vi bare er to. 7. Vi har blitt rikere … og noen mer enn andre. I dag bruker nordmenn mindre deler av lønna si på mat og drikke, men langt mer på bolig. 8. Mange får foreldrehjelp Det kan være arv, foreldrene som tar opp lån, eller lar banken ta sikkerhet i boligen deres. Da blir det igjen flere som konkurrerer om boligene. 9. Flere kjøper sin første bolig Disse har ikke en bolig å selge, så det blir flere som konkurrerer om boligene.

Samtidig ser man at det er flere førstegangskjøpere som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet. Det har vært en nedadgående trend i flere år, men lite er gjort for å reversere dette.

Det sier samfunnsøkonomen Kim Christian Astrup, som i dag er forsker ved Oslo Met og redaktør for Tidsskrift for boligforskning.

– Politikken har vært fraværende og tynn. Det siste virkemiddelet rettet mot dem var startlån i 2014, men det ble raskt endret til å rette seg mot lavinntektsfamilier.

Kim Christian Astrup er redaktør for Tidsskrift for boligforskning, og boligforsker ved Oslo Met. Foto: Oslo Met

Han viser til at flere av de store utbyggerne har forsøkt ulike grep for å senke terskelen for førstegangskjøpere, og nevner Obos-prosjektene «Bostart» og «Deleie», og Fredensborgs «Leie til eie».

– Problemet for mange er å komme seg inn på boligmarkedet. Er man først kommet inn, er det som regel økonomisk langt gunstigere å eie enn å leie, sier Astrup.

– Vi har rigget et system hvor man premierer boligeiere sterkt via boligbeskatningen, gjennom alle skattefordelene man får ved å eie. Til tross for gjentatt kritikk av boligbeskatningen fra faglig hold, har det vært lite politisk vilje til å endre det.

Man trenger ikke så mye ting når man bor smått. Og man blir mer bevisst på om man trenger de tingene man faktisk har, eller om det bare tar opp plass. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Samfunnsøkonomen tror ikke det hadde vært så viktig for folk å eie uten disse fordelene. Han viser til at det i andre land er relativt vanlig at folk med normale inntekter forblir leietakere hele livet.

Høy prisvekst på boliger over tid, kombinert med egenkapitalkravet på 15 prosent, har gjort at mulighetene for å komme inn på markedet har vært betinget av tilgang til «foreldrebanken» – som er svært ulik, sier han.

– De som er stuck på leiemarkedet i Norge blir skattediskriminert. Det bidrar igjen til å forsterke den økonomiske ulikheten. Det er en systemulikhet som kanskje er vanskelig å balansere i en sosialdemokratisk setting.

Løsningen så langt er å prøve å hjelpe vanskeligstilte leietakere over som boligeiere, men politikken har vært relativt mangelfull mot førstegangskjøpere, mener han.

Forskere ser nå på hvem det er som blir hengende igjen, og hvor lenge de er utenfor. Og hva er konsekvensen av det?

– Løsningen på boligfloken utover å endre boligskatten er kanskje å finne flere systemer for samfinansiering, som delt eierskap. Økt tilrettelegging for slike systemer er noe jeg vil råde politikere til å gå videre med, sier Astrup.

«Ingen ser sengetøyet mitt, så det gjør ikke noe at det er slitt», kommenterer Sofie Stranger. Hun har måttet sy det flere ganger med nål og trå for å reparere det. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Forbruk og bærekraft

Sofie Stranger er av de politikerne som faktisk lever ut det de står for. Hun er veldig opptatt av bærekraft, og av å ta vare på det man har.

Og det har hun blitt bare mer bevisst på etter at hun begynte å bo smått. For hun har ikke plass til mer enn det nødvendige, og kan ikke foreta spontankjøp.

– Når jeg kun har tingene jeg trenger, så kan jeg fokusere på andre ting, som opplevelser. Hvis jeg kjøper noe, må jeg erstatte det med noe annet. Og samtidig, sier hun og trekker pusten:

– Når jeg har ting over lang tid så blir jeg ekstra glad i det, vil ta vare på det og reparerer det som blir ødelagt.

Det er ikke så mye oppbevaring i en campingvogn. Derfor står skiene til Sofie Stranger godt plassert i dusjen, mens ytterjakka (som har vart noen år), henger på badet. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Stranger viser fram drikkeflasken hun har hatt siden hun var 10 år, sengetøyet som har blitt sydd sammen flere ganger siden hun flyttet hjemmefra og boblejakka full av reparasjonslapper.

I kjøleskapet står maten hun har funnet i søpla utenfor en butikk en sen kveld.

– Det har vært mye fokus på politikere som har pendlerboliger og får diverse goder, og man kan få inntrykk av at alle lever en luksustilværelse. Jeg er lykkelig med å leve enkelt, sier Stranger.

Klistrelappene med visdomsord har vært med henne i flere år. De klistrer hun opp i hjemmene hun bor i, og gir henne en god følelse. Foto: Ida Louise Rostad

Og om campinglivet fortsetter? Vel:

– Nå har jeg faktisk råd til å kjøpe meg min egen bolig, fordi jeg har bodd billig. Men jeg vet ikke om jeg har behov for det. Jeg trives godt her.