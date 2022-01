Et stort snøskred har gått over riksveien inn til Hammerfest, hvor Vest-Finnmarks eneste sykehus holder til. Ifølge Statens vegvesen står en sykebil på sørsiden av snøskredet, og kommer seg inn ikke til sykehuset i Hammerfest.

NRKs reporter på stedet, like ved Saragammen, sier nødetatene er på stedet. Brannmennene har tatt fram søkestikker for å forsikre seg om at det ikke er noen som er tatt.

Politiet har sperret av området og NRKs team har måttet forflytte seg 800 meter bort fra området skredet har gått.

Veien holdes stengt frem til klokken 14:00 tirsdag. Det vil bli jobbet med å få laget en åpning bare for å få sykebilen forbi.

Ifølge politiet har man nå sjekket snøskredet, og ingen skal være tatt av eller befinne seg i det.

Mannskaper fra nødetatene like ved snøskredet sør for Hammerfest sentrum. Foto: Allan Klo / NRK

Først på stedet

– Jeg kom jo ned her. Da jeg kom et stykke frempå her så holdt jeg på å kjøre rett inn i raset som da var gått, sier Olaf Lingås.

Olaf Lingås var først på stedet. Foto: Allan Klo / NRK

Han var først på rasstedet og så en ambulansebilen som kom imot.

– Jeg blinket med lysene. Det blinket blått der et øyeblikk. Men de slo det av etter et kort øyeblikk så jeg regner med at det ikke var helt alvorlig med de som var i den sykebilen. Det håper jeg nå i alle fall ikke.

Uvær langs kysten av Vest-Finnmark

Flere veier i Vest-Finnmark har mandag vært enten stengt, eller kolonnekjørt.

Uværet som i helgen herjet i Nordland har nådd kysten av Vest-Finnmark mandag.

Ifølge Meteorologisk institutt er det ventet sørøstlig sterk kuling til liten storm utsatte steder. Lokalt kan vindkastene bli så kraftig som opp mot 32 meter sekundet. Først tirsdag formiddag vil vinden gi seg.

I tillegg til snøskredet som sperrer riksveien inn til Hammerfest, er det kolonne på E6 over Sennalandet. Også veien ut til Havøysund er kolonnekjørt. Veien til og fra Nordkapp er stengt.

Turister trosset uværet – måtte reddes

To turister i 30-årene er fraktet ned fra Nordkapplatået mandag ettermiddag, melder politiet.

Som følge av uværet er de siste 12 kilometerne ut til turistmagneten stengt med bom.

Turistene forsøkte da å gå til fots fra bommen på Skarsvågkrysset, men måtte etter hvert be om hjelp. Da befant de seg ni kilometer fra bommen.

– På grunn av sterk vind og snøbyger så ga de opp før de kom til platået og snudde og fikk da vinden rett i ansiktet, sier operasjonsleder Gunnar Øvergård i Finnmark politidistrikt til NRK.

Redningsmannskaper dro inn og hentet de ut og tilbake til bilen sin, ifølge Øvergård.

Turistene fra utlandet hadde i tillegg ikke tilstrekkelig med klær på seg, opplyser han.