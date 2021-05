– To personer ble erklært død på stedet, sier operasjonsleder Roy Tore Meyer til NRK like før klokka 15.

Politiet bekrefter at det er to unge menn i slutten av 20-åra fra Tromsø som er funnet omkommet i skredet.

Begge er identifisert og pårørende er varsla.

Sofiatinden er 1222 meter høyt og ligger i Lyngen kommune.

Leteaksjonen pågikk til 17-tida, da det var usikkert om flere personer var i området. Nå er aksjonen avsluttet.

– Det er ikke gjort funn i området som tilsier at det har vært flere involverte i skredet, skriver politiet på Twitter.

Politiet fikk melding om skredet klokka 13.25.

Turen opp til Sofiatinden er rundt to kilometer fra veien, men blir beskrevet som krevende fordi det er bratt. Foto: Elvira Kolsing/Nordlys / NTB

Observert av turgåere

Det var turgåere som observerte to personer i skredet.

Like før klokka 16 forteller politiet at det ikke er gjort noen flere funn og at det ikke er opplysninger som tilsier at det skal ha vært flere personer i området.

Snøskredet har gått ved Sofiatinden, en mil vest for Lyngseidet, som blir beskrevet som ett bratt og krevende fjell.

Politiet har ikke fått opplysninger om størrelsen på skredet, men forteller at de omkomne ble funnet halvannen meter nede i snøen. Røde Kors omtaler skredet som stort.

Snøskredet blir beskrevet som stort Foto: Frode Hansen/Røde Kors/Regobs

Krevende område

Sofiatinden er 1222 meter høyt, og skredet har ifølge Røde Kors gått på 400 høydemeter, fra 1100 moh. til cirka 700 moh.

– Det er observert flere bruddkanter, og en lang side har gått ut, sier Daniel Larsen, leder i Lyngen Røde Kors Hjelpekorps.

Han forteller at det er et fjell mange går på fordi det er lett tilgjengelig. Likevel er det bratt og krevende.

– Man burde ha kunnskaper før man begir seg ut på tur i dette fjellet.

Leder i Lyngen Røde Kors Hjelpekorps, Daniel Larsen Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Været i området skal være bra til å fly helikopter. I redningsaksjonen har blant annet tre helikoptre, fem snøskutere og lavinehunder vært involvert.

Ifølge varsom er det nå moderat skredfare i området. Søndag og mandag er faregraden satt opp til betydelig.

Vaktleder ved Snøskredvarslingen, Emma Julseth Barfod sier at det er lett å utløse skred i området på grunn av den ferske fokksnøen.

– Det har kommet en del snø og det har vært kaldt så det kan ta litt tid før ferske fokksnøflak stabiliseres, sier Barfod.

Sofiatinden i Lyngen blir beskrevet som et krevende fjell. Foto: Espen Nordahl

Krisestab satt inn

Lyngen kommune har satt inn full krisestab som følge av skredulykken ved Sofiatinden, opplyser ordfører Dan Håvard Johnsen.

Ordfører i Lyngen kommune, Dan Håvard Johnsen Foto: Fabian Ubeda / NRK

– Vi hadde jo håpet på en skredvinter uten dødsfall, men slik gikk det ikke. Vi har dessverre fått erfaring med å håndtere slike hendelser, sier ordføreren.

Så langt i vinter har ni mennesker mistet livet i skredulykker i Norge. Fire av disse er i Troms, som blir beskrevet som et område der skiturister er mest utsatt for dødsskred.