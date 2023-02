Sebastian (25) jakter «havets gull»: Advarer mot vill vest og cowboyer

I Barentshavet er det «først til mølla» som gjelder. I bekmørket og på den mest værharde tiden av året setter fiskebåtene kursen mot den kaldeste delen av Arktis for å finne det som omtales som «havets gull»: snøkrabben.

Det er rift om plass på båtene, for det er et lukrativt fiske der man tjener svært godt.

I krabbenæringen er det såkalt olympisk fiske, det vil si at det bare er én stor kvote, og alle kan fiske så mye de vil innenfor denne. Det er ikke en kvote til hver båt som i annen fiske.

– Det skaper et konkurranseinstinkt. Det kan skape en usunn konkurranse, og da er det opp til rederen å sikre at det skjer på forsvarlig vis. På tidligere båter jeg har vært på er det viktigere å være rask enn trygghet, sier Sebastian Fagerli (25) fra Meløy.

Snøkrabben utbrer seg i eksplosjonsfart. Årsaken er at fisketeinene bare fanger opp hanner, fordi de er mye større enn hunnene. Hunnene kan gyte to ganger på en befruktning. Arkivfoto. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Han er snøkrabbefisker med flere års erfaring. I dag er han på en båt som ivaretar sikkerheten godt, med redningsvest, hjelm og høyt rekkverk.

Men han har også vært på båter der han har følt seg utrygg.

– Der det har vært ville vesten og cowboy-tilstander så har mannskapet sagt ifra at vi nekter å jobbe om det fortsetter sånn. Men de båtene er ikke i drift lenger, på grunn av mange nestenulykker og personskader, sier Fagerli.

Siden nyttår har båtene i Barentshavet fisket 70 tonn snøkrabbe hver dag, og fortsatt er over halvparten av kvoten igjen.

Snøkrabben ble første gang observert i Barentshavet av russiske forskere i 1996. Siden den tid er det etablert en stor bestand i russisk sone. Snøkrabben har også begynt å etablere seg på norsk side, og det ventes at den vil spre seg nordover og vestover i Svalbardsonen. Arkivfoto. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Effektivt, men trygt

Krabbefiskeren sier jungeltelegrafen fungerer godt blant fiskere. Folk advarer hverandre om de ser at båter som ikke har føltes trygge, søker etter folk.

– Det er det mest fareutsatte yrket. Det skal være effektivt å fiske, men det skal også være trygt, sier Fagerli.

Forskere har sett at måten fisket reguleres på, med en stor kvote, påvirker arbeidsmiljøet.

– Fiskeriforvaltningen påvirker fiskernes arbeidsforhold, og kan gå på tvers av det fiskerne gjør for å forebygge arbeidsskader, sier forskningsleder Ingunn Marie Holmen ved Sintefs avdeling for fiskeriteknologi.

Målt i antall ansatte, er fiskere den yrkesgruppa som er mest utsatt for arbeidsulykker og dødsulykker. Men dette kan endres, mener Sintef.

– Stor risiko for å hekte seg fast

For vel tre uker siden omkom en latvisk mann i 30-årene etter å ha falt i havet fra den norske krabbebåten «Hunter» i Barentshavet.

Havarikommisjonen har i ettertid åpnet etterforskning av båten og rederiet. Allerede har de funnet tre sikkerhetskritiske punkt som de mente var så alvorlig at det bør rettes opp før den endelige rapporten er klar.

Det ene handlet om at de ansatte på båten ikke snakket samme språk, som er utfordrende for å ivareta sikkerheten. De to andre punktene pekte på sikkerhetstiltak som øke risikoen for å falle over bord, som å feste seg fast i agn og setting av line.

Derfor har Sjøfartsdirektoratet nå varslet ekstraordinære tilsyn på flere krabbefiskefartøy, for å følge opp Havarikommisjonens sikkerhetskritikk.

Ulykken på «Hunter» ligner veldig på tidligere hendelser Sintef har sett i den havgående fiskeflåten. De har samlet dokumentasjon og forsket på dette i mange tiår.

– Det er manuelt arbeid som skjer i veldig eksponert arbeidsmiljø. Når det er mye liner og bruk som skal settes, er det stor risiko for å hekte seg fast og bli dratt over bord, sier Holmen.

Tar fiskeflåten under lupen

Nå skal Sintef i gang med et prosjekt sammen med Sjøfartsdirektoratet, Fiskeridirektoratet og fiskernes organisasjoner for å finne ulike tiltak for å redusere alvorlige ulykker og dødsfall i fiskeflåten.

De har allerede skissert noen:

Fiskeriforvaltningen påvirker fiskernes arbeidsforhold Det frie fisket innenfor en totalkvote medfører hard konkurranse mellom båtene om å få størst mulig andel av totalkvota før fisket blir stengt. Sintef mener derfor det er et viktig tiltak for sikkerhet å kartlegge samspillet mellom forvaltningen og arbeidsmiljøet sett fra fiskernes ståsted, og sørge for at reguleringen sikrer en sikker utøvelse av yrket. Opplæring og trening av nye og erfarne fiskere må styrkes Ifølge Sintef er mangelfull opplæring en gjennomgående årsak til at det skjer personulykker på båt. Derfor mener de at opplæring av nye og erfarne fiskere aldri må sluttes med, men at de må trene på hva de skal gjøre i tilfelle det skjer en ulykke. De peker også på at felles arbeidssspråk er avgjørende for at de skal kunne dele denne erfaringen med hverandre. Sikkerhet må bygges inn i ny fiskeriteknologi Fiskere jobber under krevende forhold på et bevegelig underlag. Men fiskernes sikkerhet og helse har ikke vært en driver for teknologiutviklingen i næringen. Det mener Sintef at de bør være. Eksempler de drar fram er å lage fysiske hindringer så fiskerne ikke kan bli dratt inn i et bevegelig maskineri eller over rekkverket. Ny teknologi mener de også kan bidra til å finne løsninger for nødstopp på motor og automatisk varsling om noen faller i havet.

– Glade for tiltak

Regjeringen har ikke svart på NRKs henvendelser om endring av fiskeriforvaltningen.

Fiskeridirektoratet forklarer at snøkrabbe er en art som dukket opp i Barentshavet på slutten av 1990-tallet og er ikke en del av den naturlige faunaen i våre havområder.

– Snøkrabbefisket er et åpent fiskeri, og det er derfor mer rasjonelt å regulere snøkrabbe med en totalkvote enn individuelle fartøykvoter. Snøkrabbe er heller ikke en truet bestand, sier kommunikasjonsrådgiver Olav Lekve.

Daglig leder i rederiet Havøy Kystfiske som eier «Hunter» sier de ikke vil kommentere ulykken før den er ferdig etterforsket. Men han ønsker Sintefs tiltak velkommen.

– Det er positivt. Alt som gjør ting sikrere er det beste for alle, både redere og de som skal jobbe der, sier Jøran Helde.

Fra 2018: Innvandrerkrabben fra øst skapte en isfront mellom EU og Norge. Du trenger javascript for å se video. Fra 2018: Innvandrerkrabben fra øst skapte en isfront mellom EU og Norge.

– Et farlig yrke

Redernes egen fagorganisasjon, Fiskebåt, mener det alltid er knyttet en viss risiko til fiske i Barentshavet.

– Men det skal ikke gå på bekostning av sikkerhet. Vi skal ikke ta lett på det. Vi må operere så trygt som mulig i de tøffe forholdene som er der, sier informasjonsleder Odd Kristian Dahle.

Derfor er han positiv til tiltakene for å redusere ulykker til havs.

– Mitt inntrykk er at fiskeflåten tar sikkerhet på største alvor, og ikke på bekostning av å få best mulig fiske. Men det er et farlig yrke, og da kan alt bli bedre, sier Dahle.

Informasjonsleder i Fiskebåt, Odd Kristian Dahle, sier de oppfordrer sine medlemmer til å ta i bruk det som er av utstyr og gode rutiner og prosedyrer for å hindre at ulykker skjer på havet. Foto: Håvard Jangaard Strand / NRK

Aldri utlært

Selv om snøkrabbefiskeren Sebastian Fagerli føler seg godt ivaretatt og trygg på båten han er nå, mener han sikkerheten til havs alltid kan bli bedre.

– God opplæring er alfa og omega. Man er aldri helt utlært, ingen er født verdensmester, konkluderer han.

På båten han er nå har han fått tydelig beskjed:

– Her får alle opplæring på alle stasjoner. Vi får beskjed om at vi må lære først, og så blir vi kjappere etter hvert. Vi får ikke lov til å stresse for å gjøre jobben fortest mulig. Så jeg er veldig fornøyd med opplæringen. Og slik har det ikke vært på andre steder jeg har vært, sier Fagerli.