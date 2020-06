Sniker i kollektivtrafikken under koronakrisen: – Mange tror det er gratis

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Et av tiltakene i den nasjonale smittevernveilederen for kollektivtrafikk er at området rundt bussjåfør er sperret, slik at passasjerene må gå inn bakdøra.

– Da er det noen som benytter anledningen til å reise gratis. Det er jo ikke ønskelig i den dugnadssituasjonen som vi er i, sier daglig leder i Troms fylkestrafikk, Kurt Bones.

Bare i Troms fylkestrafikk anslår de et fall i billettinntekter på rundt 80 prosent. Det er imidlertid vanskelig å anslå konkret hvor mange som reiser uten å betale.

Daglig leder i Troms fylkestrafikk, Kurt Bones, sier mange utnytter koronasituasjonen ved å la være å betale når de reiser kollektivt. Foto: Elise Holdal, NRK

– Men vi har fått mange tilbakemeldinger fra blant andre bussjåfører om at passasjerer sniker. De er fortvilte over at dette skjer, fordi det går rett inn i deres yrkesstolthet at de ikke får gjort noe med dette.

– Ikke gratis å reise kollektivt

Kollektivtrafikkforeningen bekrefter at «gratispassasjerer» i koronatida er en kjent problemstilling for hele bransjen.

– Avstandskravene og kontaktløs betaling gjør at det er vanskelig for mange å betale. Men det har også bredt seg en forståelse av at kollektivtrafikken er gratis i disse dager, og at det er lov å ikke betale. Det stemmer ikke, sier daglig leder, Olov Grøtting.

Daglig leder i Kollektivtrafikkforeningen, Olov Grøtting, sier de prøver å finne løsninger som gjør det enklere for reisende å betale. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Under koronakrisen har kollektivtransporten så langt tapt 1,5 milliarder kroner. Dersom kravene om avstand løsnes opp rundt skolestart til høsten, har Kollektivtrafikkforeningen estimert et tap på drøyt 4 milliarder kroner ut året.

– Det er ikke bare en enorm nedgang antall reisende og at man må kjøre med halv kapasitet som er utfordringen. Fallet i antall betalende av dem som reiser er også utfordrende.

Smitteforebyggende tiltak i kollektivtransporten: Ekspandér faktaboks Opptil 50 % av passasjerkapasitet bør benyttes for å ivareta avstand.

Passasjerer bør stå/sitte spredt, for eksempel på annethvert sete.

Det anbefales bruk av kontaktløs billett og betaling.

Virksomhetene bør legge til rette for at reiser kan gjøres over et bredt tidsrom, for eksempel ved økt kapasitet ut over vanlig rushtrafikk.

Det bør også sikres gode rutiner for å opprettholde avstand mellom passasjerer i venterom, i kø og under av- og påstigning.

Unngå matservering eller å dele ut porsjonert mat og drikke på forhånd.

Passasjerer bør oppfordres til å bruke nærmeste toalett, og kø ved toaletter bør unngås.

Passasjerer i taxi bør sitte i baksetet. Kilde: Helsedirektoratet

Vil gjennomføre «betalingskampanjer»

Kollektivtrafikkforeningen vil derfor sørge for at billettkontroller kommer ordentlig i gang igjen.

– Så langt har billettkontrollene i hovedsak skjedd på holdeplasser før passasjerene går om bord. På grunn av avstandskravene har det naturligvis vært vanskelig å gjennomføre det om bord.

Grøtting sier de nå jobber intenst med å finne løsninger slik at det er enklere for passasjerene å betale, men også kontrollere og oppfordre folk til å betale.

Flere steder i landet, blant annet i Troms, vil det som et tiltak gjennomføres kampanjer for å minne på reisende at de må betale.

– I tillegg til å intensivere billettkontrollen, planlegger vi å gjennomføre en kampanje for å bevisstgjøre folk. Noen tror faktisk det er gratis å reise, men det er helt feil, sier Kurt Bones.

Helsemyndighetene har anbefalt kontaktløs betaling for å reise med kollektivtransport under koronakrisen. Foto: Tove Jensen / NRK

– Nødvendig å se på retningslinjene for kollektivreise

Fra 15. juni lettes det ytterligere på koronatiltakene, der målet er at det meste som har vært stengt skal åpnes igjen. Blant annet vil svømmehaller, badeland og treningssentre gjenåpnes. Det tillates også offentlige arrangementer for opptil 200 personer.

Olov Grøtting i Kollektivtrafikkforeningen mener det også er nødvendig å se på retningslinjene for kollektivreise.

– Det er veldig vanskelig for folk å forstå at de skal kunne besøke en fornøyelsespark, men at de samtidig ikke kan sitte som vanlig på en buss eller trikk. Vi trenger nok litt hjelp fra sentrale myndigheter når vi nå begynner å normalisere hverdagen.

29. mai kom regjeringens tredje krisepakke. Den inneholdt blant annet 600 millioner kroner til kollektivtrafikken. Kollektivtrafikkforeningen har imidlertid varslet at det ikke er nok for å dekke inntektstapet.

Grøtting sier det vil ta lang tid før kollektivtrafikken normaliserer seg.

– Det er mange ting som spiller inn igjen her. Man har ikke tro på at man får alle tilbake til kollektivtrafikken umiddelbart etter at det åpner opp igjen heller.