– Det har ikke slått meg enda at jeg er på vei til å bli forfatter, sier Remo André Brodahl.

Brodahl er bruker av den nye sosiale medier-appen Clubhouse, hvor man kan lytte til og delta i lydsamtaler og diskusjoner. Til forskjell fra mange andre apper må man inviteres av en annen bruker for å kunne bli med.

Remo André Brodahl mistet jobbet ved starten av koronapandemien, og har siden da jobbet som snekker. Da Brodahl begynte å bruke den, oppdaget han at det kanskje lå en gylden mulighet i appen.

På Clubhouse traff han Manbir Singh Plaha. De fant raskt ut at de har en felles interesse for noe så spesifikt som mat laget med airfryer, som er et kjøkkenredskap som frityrsteker mat uten bruk av olje.

Nå skal de skrive kokebok sammen med flere fra appen.

Det var i et samtalerom på Clubhouse at Brodahl og Singh Plaha fikk idéen, og nå har de rekruttert fotografer, tekstforfattere og sekretær, også det gjennom appen.

Brodahl mener at samarbeidet på tvers av Norge ikke hadde vært mulig uten appen.

– Det er folk fra hele landet som har hoppet på en idé og prøver å gjøre det beste ut av det på et morsom måte.

Fikk jobb

Linda Walteros fikk et større nettverk og ny jobb gjennom appen. Foto: Privat

En av dem som er med på bokprosjektet er Linda Walteros.

Hun fikk jobb som sekretær for kokeboken, men sier at hun i tillegg har fått flere tips om andre jobber hun kan søke på.

Walteros forteller også at appen har gitt et ekte samhold.

– Det er en måte å møte folk man ellers kanskje ikke ville hengt med, forteller bruker Linda Walteros.

Walteros har fått stor glede av appen under pandemien, hvor hun har møtt mange ulike mennesker fra ulike bransjer og bakgrunner.

Populært blant musikere

Clubhouse har også vist seg å være egnet for samarbeid mellom artister og folk i musikkbransjen. I løpet av 24 timer ble det produsert en egen sang i appen og artisten Hkeem mener at appen er den beste måten å nå ut til mennesker akkurat nå.

Torgreir Ekeland er vant til nettverksbygging på festivaler og konserter. Foto: Kristian Sønvisen Bye/NRK

Torgeir Ekeland som er festivalsjef for musikkfestivalen Alta Live beskriver appen som en døråpner.

– Man kommer tett på mennesker man normalt ikke ville kommet tett på. Hvis man er proaktiv kan man enkelt ha samtaler og sparre med folk man normalt sett ikke ville hatt muligheten til å sparre med.

Ekeland beskriver musikkbransjen som en sosial bransje, hvor mye jobb foregår på konserter og festivaler. Han synes at appen har blitt en erstatning for arrangementer hvor nettverksbygging ellers hadde skjedd.

– Det er mange rom hvor det spilles ny musikk og folk hører på hverandres sanger. Mye av det som vanligvis er fysiske møter har blitt forsøkt erstatter i ulike rom i appen.

Appen Clubhouse er foreløpig kun tilgjengelig for iPhone. Foto: Eirik Solheim / NRKbeta

Fysiske møter erstattes

Hvis man først er blitt invitert, har man muligheten til å skape et stort nettverk i Clubhouse, uavhengig av om man jobber i musikkbransjen eller ønsker noen å snakke med.

Siden mars i fjor har Mental Helse hatt en enorm pågang på sine svartjenester. De merker at yngre og yngre personer tar kontakt for å ha noen å snakke med.

Kristin Bergersen er kommunikasjonssjef i Mental Helse, hvor de har merket en stor pågang siden mars. Foto: Mental Helse

Kristin Bergersen, kommunikasjonssjef i Mental Helse, mener det er veldig positivt at folk bruker alle de forskjellige kommunikasjonsmulighetene som finnes.

– Jeg tenker det er mange fordeler ved at det finnes den type kommunikasjonsapper som gjør at man kanskje ikke føler seg så ensom.