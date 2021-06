Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi ser at det har vært et utbrudd der én person har smitta veldig mange.

Det sier kommuneoverlege i Tromsø, Kathrine Kristoffersen.

Fredag testet 22 nye personer positivt for korona i Nord-Norges største by. 249 er satt i karantene og over 900 personer har testet seg.

Alle disse smittetilfellene stammer fra det samme utbruddet. Flesteparten av dem er knyttet til en konsert på studentsamfunnet Driv.

Kommunen tror utbruddet kan skyldes en «superspreder». Altså en person som sprer mer smitte enn andre.

– Det kan enten skyldes forhold ved personen, som høy virusmengde, eller forhold ved situasjonen, sier Kristoffersen.

INGEN KAN KLANDRES: Kommuneoverlege i Tromsø Kathrine Kristoffersen understreker at man ikke kan vite om man er en superspreder eller ikke. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Hva er en superspreder? En liten andel smittede står for mye av spredningen

Viktig å ikke peke fingre

Kristoffersen trekker frem situasjoner der det er mange folk, man står tett og det er allsang, som et eksempel på hva som kan føre til superspredning.

– Så er det viktig å si at dette ikke er noe noen har skyld i, eller kunne forutsett. Man kan ikke vite hvor mange man har potensial til å smitte på forhånd, sier Kristoffersen.

Har kontroll på smitten

Torsdag holdt kommunen pressekonferanse der de sa situasjonen var alvorlig. De varslet også om muligheten for skjerpede lokale tiltak. Det har foreløpig ikke blitt aktuelt.

Nå er situasjonen under kontroll, ifølge kommunen.

– Det hadde vært verre hvis vi hadde ukjente smitteveier, sier leder ved koronasenteret i Tromsø, Øivind Benjaminsen.

Fagleder ved Koronasenteret, Øivind Benjaminsen, mener kommunen har kontroll over utbruddet. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Antall bekrefta smittetilfeller i Tromsø: Ekspandér faktaboks Uke 22 Mandag: 4 Tirsdag: 2 Onsdag: 8 Torsdag: 17 Fredag: 22 Totalt: 53 Kilde: Tromsø kommune

Lange køer

Fredag morgen var det kø allerede før åpningstid til det nyåpnede testsenteret på Sydspissen på Tromsøya.

Til tross for økt beredskap innen testing og sporing forventer Benjaminsen lange køer på alle byens testsentre i helga.

Det er registrert 289 nye koronasmittede i Norge siste døgn. Det er 120 færre enn samme dag i forrige uke.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Benjaminsen forteller at smitten hovedsakelig har spredt seg i byens studentmiljø. Men det har også forgreininger til andre miljøer.

Nå er utfordringen å skaffe nok folk til å kontakte alle påvirket av utbruddet.

–Vi har frigjort ansatte i kommunen til andre arbeidsoppgaver, for å hjelpe til med situasjonen. Men det er fortsatt lange lister med nærkontakter, sier han.

Etter en lang periode uten nye koronatilfeller, har det vært en oppblomstring den siste uken. Foto: Veronica Turnage / NRK

Begrenset testkapasitet

Som en følge av smitteutbruddet vil ikke Tromsø kommune kunne tilby hurtigtest med negativ-attest for personer som skal ut og reise.

Hurtigtest vil kun gis i tilfeller der det er helsemessige årsaker til dette, opplyser kommunen på sine hjemmesider.

Personer som bor eller jobber på Svalbard, kan imidlertid fortsatt få hurtigtest og attest.

