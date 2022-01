Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fylkeslege i Troms og Finnmark Anne Grethe Olsen sier de vet at flere sliter med å holde hjulene i gang på grunn av høyt sykefravær og få personer på jobb.

Forrige uke meldte halvparten av kommunene i landets nordligste fylke om utfordringer med tilgang på personell.

Nå forventer Olsen at flere kommuner vil melde om det samme, eller at de har så høyt sykefravær og så få på jobb at situasjonen er kritisk.

– Hvis situasjonen bli kritisk kan det gå ut over pasienter eller pleietrengende. Derfor er det viktig at de melder til oss, og at vi tar det opp med nasjonale myndigheter dersom det ikke går bra.

– På bakgrunn av den utviklingen du har sett de siste ukene, er vi nå ved en smittetopp?

– Ja, det er vi. Vi er fortsatt på veg oppover, og det har ikke begynt å flate ut. Vi er veldig spent på når det vil flate ut og hvordan kommunene vil gjøre dette. Men vi har sett at de har fått det til.

Samtidig viser ferske og foreløpige tall fra NAV nå at halvparten av alle nye sykmeldte sist uke hadde koronarelaterte diagnoser, og flest er det innen helse og omsorgstjenester,

I andre enden av landet, i Grimstad, opplever hjemmetjenesten at sykefraværet nå har toppet seg slik at det går ut over tilbudet.

Foto: Marius Fiskum / Marius Fiskum

Pasienter må vente i dagevis på å få dusje

Eva Irene Ødegaard er enhetsleder for hjemmetjenester og rehabilitering i Grimstad kommune.

Hun forteller at helsepersonell nå hver dag må gjøre tøffe prioriteringer mellom hva som skal gjøres og hva som kan utsettes.

– Det kan være at brukerne får kortere tilsyn eller at de får utsatt praktisk bistand til for eksempel oppvask og dusjing. En dusj kan bli utsatt i noen dager eller i verste fall i 14 dager. Men det er unntaket.

Hun sier de hele tiden gjør vurderinger av hva som er forsvarlig å utsette og finne datoer for når de kan ta igjen det tapte.

Eva Irene Ødegaard, enhetsleder for hjemmetjenester og rehabilitering i Grimstad kommune. Foto: NRK

– Hva er det som har ført til det høye sykefraværet?

– Det har vært både karantene og at våre medarbeidere blir smittet. Og så må vi også huske at dette er noe vi har levd med over lang tid og at det har ført på slitasje på de ansatte.

Ødegaard sier at de har mange hjemmetjeneste-grupper i kommunen. Den gruppen som er hardes rammet akkurat nå skal ha et sykefravær på 24 prosent.

Et høyt sykefravær og lav bemanning får også konsekvenser ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

Universitetssykehuset Nord-Norge har ikke hatt så få ansatte på jobb siden mars 2021 på grunn av egenmeldinger, sykemeldinger og barnepass. Foto: UNN

Fraværet ved sykehuset har doblet seg på en måned

Gøril Bertheussen er stabssjef ved UNN og sier de nå ser at det koronarelaterte fraværet øker.

– Det gjelder både egenmeldinger, sykemeldinger og når det kommer til pass av barn. Vi har så langt i januar registrert dobbelt så mange dager fravær som i desember.

Et så høyt sykefravær har ikke sykehuset hatt siden mars 2021.

Gøril Bertheussen er stabssjef ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Foto: Pål Hansen/NRK

Hun sier de nå forsøker å planlegge driften ut fra det høye sykefraværet. Hun sier det er en utfordrende oppgave, da man ikke vet hvordan det vil slå ut.

– Nå handler det om å hvordan vi skal drive først og fremst de akutte funksjonene, men også å opprettholde mest mulig av driften.

– Er det grunn til å være bekymret for beredskapen ved UNN?

– Dersom det skulle slå til med et veldig høyt sykefravær må vi ta ned deler av driften. Der er vi ikke nå, men vi planlegger og forsøker å legge til rette for en slik situasjon.

Men det er ikke bare en rekke av landets kommuner og sykehus som nå opplever å være hardt presset.

Daglig har rundt 1.000 mennesker jobbet for å få anlegget tilbake i drift. Nå er oppstarten utsatt på grunn av smittebølgen. Foto: Bjarne Halvorsen / NTB

Har hatt halve arbeidslag i karantene

Naturgassanlegget på Melkøya i Hammerfest skulle startes opp igjen 31. mars. Nå er dette utsatt til 17. mai.

Anlegget på Melkøya har solgt gass for om lag 10 milliarder kroner årlig siden oppstarten i 2007.

Det har vært mye usikkerhet rundt oppstarten av anlegget, som ble stengt på grunn av den store brannen som oppsto i september 2020.

Nå har en allerede langvarig og kostbar stans for Equinor har nå blitt enda lengre på grunn av den siste smittebølgen.

– Den siste smittebølgen kombinert med smitteverntiltak og trange arbeidsområder gjør gjennomføringen mer krevende. Tidvis har halve arbeidslag vært i karantene og isolasjon, sier Thor Johan Haave, fabrikksjef på Hammerfest LNG.

Produksjonen av naturgass på Melkøya er utsatt på grunn av den siste koronasmitte-bølgen. Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Brannen på Melkøya er tidligere sagt å være en av de mest alvorlige hendelsene i norsk petroleumshistorie.

Siden brannen i 2020 har hundrevis av ansatte jobbet daglig med å gjøre anlegget klart til drift igjen. Koronapandemien har imidlertid gjort jobben vanskeligere, skriver Equinor i en pressemelding mandag.

– Vi jobber systematisk for å levere på planen vi etablerte, men utfordringer knyttet til pandemi-restriksjoner gjør at vi trenger mer tid for å klargjøre anlegget for sikker og stabil drift gitt situasjonen, sier Grete B. Haaland, direktør for landanleggene i Norge.