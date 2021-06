Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Nå har vi et relativt stort utbrudd i Tromsø som vi jobber på spreng for å håndtere, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen på dagens pressekonferanse om koronasituasjonen i byen.

Det siste døgnet har 17 personer testet positivt for koronasmitte i Tromsø. Flere har ukjent smittekilde og det forventes flere positive prøveresultater.

– Det er en krevende situasjon fordi utbruddet har forgreininger til mange ulike miljøer, sier Wilhelmsen.

Vurderer strengere tiltak

Wilhelsen sier det kan bli aktuelt med strengere tiltak og at kommunen er i kontakt med FHI om situasjonen. Dette vil bli klart i løpet av kort tid.

– Ingen av oss vil ha nedstenging i fanget like før ferien starter opp, men det kan bli aktuelt med nye lokale tiltak, sier Tromsø-ordføreren.

– Hvilke tiltak kan bli aktuelle?

– Vi ser på tiltak som treffer, men det betyr mindre sosial kontakt. Det kan bety nedstenging av institusjoner, uteplasser, skoler eller hva det måtte være.

Smitte i studentmiljøet

Smittevernoverlege i Tromsø, Trond Brattland, sier utbruddet har tatt en ny vending og at det er mange positive tilfeller knytta til studentmiljøet på utestedet Driv.

– Det er krevende å håndtere et utbrudd blant studenter fordi de bor på små hybler eller kollektiv, er sosiale og spredningspotensialet er stort, sier Brattland.

Disse stedene er rammet av smitteutbruddet:

Studentersamfunnet Driv

Tromsdalen videregående skole

Hamna friluftsbarnehage

Vigør rehabiliteringssykehus

Kvaløysletta ungdomsskole

Kvaløya videregående skole

Smitten i Tromsø er knyttet til Studentersamfunnet Driv. Foto: Torbjørn Krane / NRK

Smitte blant russen

Russen startet sin feiring på onsdag og tidligere torsdag ble det påvist smitte hos en russ. Den smittede russen ledet russedåpen i byen før testresultatet forelå. Personen hadde ingen symptomer.

Smittevernoverlege Trond Brattland. Foto: Anja A. T. Brekke / NRK

– Vi ser linken mellom Driv og de andre smittetilfellene, men vi har ikke funnet koblingen til russen enda, sier smittevernoverlege Trond Brattland.

Tidligere denne uka testet fem hundre Tromsø-russ seg for korona. Planen er at tusen russ i byen skal teste seg både før, under og etter feiringa, slik at et smitteutbrudd raskt kan avdekkes og avgrenses.

– Russen har fulgt alle retningslinjer med å ha dåp per skole og ikke alle samlet. Likevel ber vi russen om å tenke seg nøye om før de samles. Og at de ha det gøy på en smittevernansvarlig måte, sier faglig leder ved koronasenteret, Øivind Benjaminsen.

– Vi forventer flere positive prøvesvar i løpet av dagen og tallet på nærkontakter er ikke klart, sier Benjaminsen.

Sprengt testkapasitet

– Nå er det viktig å be innbyggerne i Tromsø om å være ekstra forsiktige, sier ordfører Wilhelmsen.

Det har vært lange køer for å teste seg i Tromsø og ordfører Gunnar Wilhelmsen sier det er en stor utfordring med kapasitet for testing og sporing.

– Vi har bemanna opp med alt av utstyr og folk, men vi er sårbare. Testsentrene fylles opp av folk som vil teste seg før ferie. Vi ber dem vente sånn at vi kan bruke alle ressurser på utbruddet, sier Wilhelmsen under pressekonferansen.

