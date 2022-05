Smitteeksplosjon blant rev på Svalbard: – Kan få alvorlige konsekvenser for bestanden

– Det er veldig alvorlig, og det kan få store konsekvenser for fjellrevbestanden, ikke bare på Svalbard, men også ellers i Arktis, sier fjellrevforsker Eva Fuglei ved Norsk Polarinstitutt.

Pelslus ble for første gang oppdaget på Svalbard i fangstsesongen 2019–2020. Siden da har antallet tilfeller økt betraktelig.

Hele 76 prosent av fjellreven som ble fanget i løpet av sist vinter på Nordenskiöld Land var smittet med pelslus.

Det er også oppdaget lusesmitte i områder på øygruppa det ikke er blitt registrert tidligere.

– Det er en enormt stor andel. Begrepet smitteeksplosjon er derfor beskrivende for den utviklingen vi nå har sett.

Det var Svalbardposten som først omtalte saken.

Lusesmitten kan føre til dårligere vinteroverlevelse for fjellreven. Foto: Tommy Dahl Markussen

Samarbeider med forskere i Canada

– Da vi først oppdaget lus på fjellreven i 2019/2020 var det rundt 10–12 prosent av fjellrevene som ble fanget som hadde lus. Så det har jo vært en dramatisk utvikling.

Samtidig som det ble gjort funn av pelslus på Svalbard, ble det oppdaget pelslus på fjellrev i Canada.

Fuglei samarbeider derfor med canadiske forsknings- og veterinærmiljøer for å følge opp funnene og finne ut av hvordan fjellreven i Arktis har blitt smittet.

Likevel tror ikke Fuglei det er der lusesmitten kommer fra.

– Det er samme luseart på svalbardrev og Canadarev. Men lusene er ulike lusene man finner hos canadiske hunder.

Forskerne mistenker lusa stammer fra hunder på Svalbard.

– Derfor vil vi gjerne ha inn hundelus enten fra Fastlands-Norge eller Europa.

Bildet viser hvordan pelslusa angriper. Skinnet i midten har ikke lus, mens de to skinnene på hver side har vært angrepet av lus. Foto: Tor Slettebø

Frykter smitten sprer seg

– Det er alvorlig fordi fjellreven får dårligere isolasjon i pelsen som gjør at de får et stort varmetap. Det er alvorlig for et dyr som er så spesialtilpasset til å leve i kalde omgivelser. Det er jo nettopp pelsen som gjør at de kan leve i Arktis.

Fjellrevforsker ved Norsk Polarinstitutt, Eva Fuglei, er bekymret for hvordan bestanden påvirkes av lusesmitten. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Forskerne frykter lusesmitten nå kan spre seg videre til andre arktiske områder.

– Dersom dette fører til en dårligere vinteroverlevelse, kan det føre til at det blir færre rever på Svalbard, sier Fuglei og legger til;

– Og dersom reven fra Svalbard vandrer over til russisk Arktis for eksempel, vil det være ganske alvorlig. I den delen av Arktis er jo vintrene enda kaldere enn på Svalbard og fjellreven er enda mer avhengig av pelsen.

Norsk Polarinstitutt har tatt unike bilder av møtet mellom en fjellrev og en isbjørn på Svalbard. Du trenger javascript for å se video. Norsk Polarinstitutt har tatt unike bilder av møtet mellom en fjellrev og en isbjørn på Svalbard.

– Overraskende mye

Kristin Heggelund er miljøvernsjef hos Sysselmannen på Svalbard. Hun sier de har en tett og god dialog med forskere på Norsk polarinstitutt og veterinærinstituttet.

Heggelund har nylig blitt kjent med problematikken etter årets fangstsesong, og sier at de skal vurdere å sette inn tiltak før neste sesong.

– Er det bekymringsfullt?

– Ja, når det er såpass stort omfang som er registrert denne sesongen, så er det bekymringsfullt. Det er overraskende mye, sier Heggelund.

Håper på naturlig immunitet

Så langt ser lusesmitten ut til å ramme både på tvers av alder og kjønn.

– Det rammer hele bestanden, og det betyr at det vil ta noen år før bestanden har fått bygget opp en immunitet. Det er eneste løsning, så det er det vi må håpe på, sier forsker Fuglei.

I mellomtiden vil forskerne fortsette å følge utviklingen nøye.

– Vi jobber fortsatt med å få undersøkt eksakt opprinnelse på lusa, og vi har diskutert mulig medisinering, men vi har ikke landet på noen konklusjon enda. Så foreløpig overvåker vi bestanden.