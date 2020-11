Smitte påvist ved 12 skoler i Tromsø

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Alvorlig og dramatisk er ord som er blitt brukt for å beskrive smittesituasjonen i Tromsø.

Det er påvist smitte ved flere skoler etter at det i forrige uke ble det gjennomført massetesting ved flere videregående skoler i kommunen.

I helga ble det også åpnet et drop-in testsenter i forbindelse med utbruddet.

I løpet av helga har kommunen fått 29 nye smittetilfeller, og det er påvist smitte ved 12 av kommunens skoler.

Det er i aldersgruppa 15–25 år hvor det er den største økningen i antall smittetilfeller.

– Smitten brer seg i Tromsø som ellers i landet og verden rundt oss. Mange kjenner nok nå at pandemien kryper nærmere og nærmere. Stadig flere i karantene og mange kjenner noen som har testet positivt, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen.

– Men de aller fleste tester negativt. Dette må vi leve med en stund, men det skal gå bra. Vi må bare passe på å beskytte de sårbare rundt oss som ikke er så godt rustet til å takle covid-19.

Kommunen har så langt brukt 300 millioner kroner på koronapandemien.

– Dette er mye penger, og vi har fått mye fra regjeringen. Kommunen mangler fortsatt 86 millioner. Dette er penger vi må få i år, slik at vi slipper å kutte i andre tjenester. Jeg regner med at vi får dette, sier Wilhelmsen.

Oversikt over skolene der det er påvist smitte: Ekspandér faktaboks Kaldfjorden skole

Selnes skole

Straumsbukta skole

Ersfjorden skole

Lunheim skole

Tromsdalen barneskole

Langnes ungdomsskole

Storelva ungdomsskole

Ishavsbyen videregående skole

Kongsbakken videregående skole

Tromsdalen videregående skole

Kvaløya videregående skole

– Vil være preget av smitteutbruddet i flere uker fremover

Smittevernoverlege i Tromsø kommune, Trond Brattland, sier det er vanskelig å si om kommunen har kontroll på utbruddet.

– På et eller annet tidspunkt kan man godt si at man mistet kontrollen, fordi det har begynt å spre seg blant folk som ikke visste at de var smittet. Når tallet økte veldig kraftig på kort tid, hadde vi problemer med å henge med på smittesporinga. Det ble for mange å følge med på. Vi måtte prioritere hvem vi skulle følge opp og ikke.

Tromsø kommune blir preget av smitteutbruddet av korona blant unge i flere uker framover, mener smittevernoverlegen.

– Vi har fått testet mange og har oppdaget de fleste av tilfellene, men så vet vi at det er nok noen som vi ikke har oppdaget som vil komme i dagene fremover. Det er ganske mange nærkontakter, og en del av dem vil også etter hvert teste positivt, så vi må nok regne med at vi kommer til å ha høye tall i tre-fire uker fremover, sier Brattland.

– Målet nå er å komme frampå igjen og få gjort smittesporinga på den måten vi skal slik at vi klarer å slå ned dette utbruddet.

– Kapasiteten på analyser av koronatester er snart sprengt

– Vil begrense nedstenging mest mulig

Fredag forrige uke informerte Troms og Finnmark fylkeskommune at alle videregående skoler skulle stenges og gå over til digital undervisning i minst to uker, på grunn av økt smitte.

Flere reagerte imidlertid på dette, og dagen etter kom kontrabeskjeden. Fylkesmannen satte ned foten og mente at det ikke var juridisk grunnlag for beslutningen.

Smittevernoverlegen sier de vil prøve å begrense nedstenging mest mulig.

– I utgangspunktet forventer vi at tiltakene som er iverksatt skal være tilstrekkelig. Det er jo satt ganske mye begrensninger på sosiale aktiviteter, spesielt for yngre voksne og ungdom. Dette, sammen med en økt årvåkenhet, burde være nok til å slå ned smitten. Men det vil fort gå to til fire uker før vi ser ordentlig effekt av dette.