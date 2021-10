Sliter med innreise til Russland – norske selskaper fortviler

Store norske selskaper som Aker Solutions, Optimar og Mørenot fortviler. De sliter med å få tillatelser til å reise til Russland. Selskapene opplever at mange andre vestlige konkurrenter ønskes velkommen til Russland.

Norsk næringsliv kan miste både store og lukrative kontrakter, sier styreleder i Norsk-russisk handelskammer Hans Christian Dall Nygård.

– Dette er bedrifter som gjerne har kontrakter på flere titalls millioner kroner når de først lager en kontrakt. Så det er kanskje flere hundre millioner i kontrakter som står på spill. Det er kanskje et forsiktig anslag, sier Dall Nygård.

–STRAFFET: Styreleder for Norsk-russisk handelskammer Hans Christian Dall Nygård mener næringslivet blir straffet for norsk politikk som ikke bare er begrunnet i smittevern. Han mener Norge har innført en ny form for sanksjonspolitikk overfor Russland. Foto: NRCC

– Andre årsaker enn smittevern

Til tross for koronaepidemien har russiske myndigheter nå gitt forretningsdrivende i 60 land rett til forenklet innreise. På denne lista er land som Finland, Storbritannia og USA, men ikke Norge.

Norsk-russisk handelskammer mener årsaken er at Norge ikke tillater innreise fra Russland, en norsk beslutning som foreningen stiller seg uforstående til.

– Det er åpnet opp for innreise til Norge fra andre land som har et mye høyere smittetrykk enn det Russland har. Så man må jo tenke på om det er andre enn det rent smittevern som er årsaken.

– Du sier at det kan være noe annet enn det smittevernmessige som ligger bak at russiske forretningsfolk ikke får komme til Norge, hva tenker du på da?

– Ja, jeg føler jo at det her er en slags videreførelse av sanksjonspolitikken mot Russland. Det virker nesten sånn at man skal være ekstra streng mot Russland. For når de nå åpner opp for andre land med høyere smittetrykk, så er det ikke alene smittetrykk som er skyld i det her.

Må møte kunder

Blant de norske bedriftene som sliter med å få ansatte inn i Russland er gir –og propellprodusenten Brunvoll. Salgsansvarlig Michael Patrick Bonnet sier at de er nødt å møte kundene ansikt til ansikt.

– Spesielt i det russiske markedet er det viktig. Russisk bedriftskultur gjør det nødvendig. Slike besøk er også nødvendig for å avklare tekniske løsninger. Reisebegrensningene har ført til at vi har mistet muligheter, sier Bonnet.

Norsk-russisk handelskammer har tatt opp saken både med norske utenriksstasjoner i Russland og Næringsdepartementet. Næringsdepartementet har ikke svart på spørsmål om hva departementet eventuelt ser på som en løsning nå.

Utenriksdepartementet er blitt gjort kjent med innholdet i denne saken.

Pressetalsperson i Utenriksdepartementet Siri S. Svendsen sier at regjeringa støtter norsk næringslivs satsing i Russland, og at departementet forstår bedriftenes ønske om lettelser.

– Når det gjelder spørsmål om innreise behandler vi Russland som alle andre land på EUs tredjelandsliste, sier Siri S. Svendsen.

Det har ikke vært mulig å få en kommentar fra den russiske ambassaden i Norge.