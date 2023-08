10 mennesker om å redusere sosiale ulikheter: – Vanskelig å få det til å gå rundt hver måned

NRK har fått mange spørsmål fra publikum om folks økonomi og hvordan redusere sosiale forskjeller. Her kommer noen forslag til løsninger.

Mandag var det klart for Det store folkemøte i Tromsø. Der kom «vanlige folk» og politikere med noen løsninger på sosiale ulikheter.

En av dem var Line-Mari Antonsen. Hun er frivillig på Matsentralen i Tromsø, men har også stått i den samme matkøen selv.

Da var hun ung ufør med barnetillegg. Hun leier leilighet i Tromsø.

– Det er vanskelig få ting til å gå rundt hver måned. Det er vanskelig å finne egnet plass å bo. Jeg kjøper alltid det som er billigst uansett. Jeg kan ikke kjøpe nye klær.

– Hva tror du er en god løsning for gruppen du tilhører?

– Øke støtten for dem som har minst, øke bostøtten, gjøre det enklere å komme inn på boligmarkedet eller få startlån.

– Slippe å tenke på om en skal betale husleie eller ha råd til mat. Min utfordring til dere er å øke satsene, sier Antonsen.

– Nødt til å gjøre det bedre

Ordførerkandidat for Høyre i Tromsø, Anne Berit Figenschau, sier at de vil styrke matsentralen og andre slike organisasjoner i Tromsø.

– Det gjør vondt å se at det er så mange som sliter i Tromsø. Dessverre er det mange som står i matkø. Vi vil også sette av penger til frivilligheten.

Ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, viser til at de har økt beløpet som blir brukt på startlånsordningen.

Men han mener likevel ikke at ordningen er god nok.

– Vi taper ingenting på startlånsordningen. Vi er nødt til å gjøre den bedre for dem som har minst.

– Hvorfor taper vi ikke mer? Da tar vi ikke nok risiko, sier Gunnar Wilhelmsen.

Dette er noe av det kommunene kan gjøre: Ekspander/minimer faktaboks De kan sette ned maksprisen i barnehagen

De kan gjøre skolefritidsordningen gratis

De kan gi økt bostøtte

De kan innføre gratis skolemat

De kan, på toppen av strømstøtten fra staten, skrive ut sjekker til folk som sliter

De kan gi så mye sosialhjelp at ingen i deres kommune havner under fattigdomsgrensen

9 andre løsninger fra publikum

Søndag stilte NRK spørsmålet «Hva er din beste løsning for å redusere sosiale forskjeller?».

Vi fikk inn flere hundre svar fra dere. Her kan du lese alle svarene:

Vi kan plukket ut ni av dem.

Norskopplæring

André Erni:

«Når det gjelder oss utlendinger mener jeg at et av de største problemene som fører til sosiale forskjeller blant oss, er at staten ikke satser sterk nok på norskopplæring. Å kunne landets språk er selve basis for å redusere sosiale forskjeller og få et bra liv i et fremmed land.»

Tannhelse

Pål Espen Tannmand:

«Jobber som tannlege. Det går store sosioøkonomiske skillelinjer på god og dårlig tannhelse. Dersom man integrerte tannhelsen i befolkningen, ville mange som sliter med infeksjoner og smerter og skam, få hjelp.»

Lønnsøkning

Torstein Rødseth:

«En måte å redusere sosiale forskjeller på er at lønnsøkningen ikke reguleres i prosent, men i kronetillegg.»

Husbanken

Lena Eriksen:

«Hvor ble det av Husbanken? Den kunne tidligere hjelpe unge/ evt. lavtlønnede inn i boligmarkedet. Økonomisk utmattende å være leietaker over lengre tid.»

Borgerlønn

Kristian Klakegg:

«Borgerlønn er den lettest og mest effektive måten å redusere ulikhet og passe på at ingen havner utenfor det sosiale fellesskapet. Vi må også tette alle skattehull og justere skattesystemet for dagens samfunn, skattesystemet slik det er i dag er med på å øke ulikhetene.»

Boligpris

Anders Back:

«Bygg boliger som det er mulig å kjøpe også for de som har middels inntekt og lavere. Økt skatt på bolig som ikke er primærbolig slik at boliger ikke er spekulasjonsobjekt. Maks. strømpris for primærbolig på 30 øre pr. kWh. Like avgifter på strøm i hele landet.»

Skolemat

Ellen Ravna:

«Gratis middag/ varm lunsj hver dag til alle elever i grunnskolen/ videregående og til alle barn i barnehagen. I spisefri kommer de sosiale og økonomiske forskjellene til syne.»

Formuesskatt

Liv Andersen:

«Fjern formuesskatten! Da flytter ikke dyktige nordmenn til Sveits! Andre land har ikke lenger formuesskatt. Og det må lønne seg å jobbe. NAV er ikke løsningen!»

Økonomi i skolen

Tove Reitan:

«Opplæring i personlig økonomi fra tidlig grunnskole og gjennom skolegangen, slik at man har mulighet til å ta bevisste vurderinger tidlig i livet. Her er det tilfeldig og svært store forskjeller.»

