Slik unngår du å ryke i tottane på familien i jula

Julefeiringa er rett rundt hjørnet.

For mange av oss betyr det at vi skal heim til jul, og vere saman med vener og familie.

Det er ei tid for glede og forventning, men det kan også vere ein emosjonell trykk-kokar.

– Det er heilt naturleg å kjenne på trykket når jula kjem. Vi har mykje forventningar og erfaringa med oss om kva jula skal vere, seier Elisabeth Figenschau til helgemorgon.

Ho og Kristin Sjøvoll er gestaltterapeutar i Tromsø, og kjenner seg att i kor stressande jula kan vere.

No kjem dei med tre tips til god kommunikasjon i jula.

Kva gjer ein gestaltterapeut? Ekspandér faktaboks Ein gestaltterapeut brukar samtaleterapi i behandling og utfører både individuell terapi, parterapi, familieterapi eller gruppeterapi. Det er ei retning innan psykoterapi, der gestaltterapeuten tar utgangspunkt i augeblinken her og no. Dei meiner at ved å bli meir merksam og bevisst på eigne kjensler og handlingar. Det er ein alternativ behandling, og ei utdanning innan gestaltterapi gir ikkje same kompetanse og formelle kvalifikasjonane som helsepersonell har. Kjelde: Utdanning.no

Snakk saman om forventningane

– I ein familie er det viktig å kunne snakke om kva for forventningar vi har, seier Sjøvoll.

Du kan gjerne spørje dei rundt seg: Kva skal til for at jula blir fin for deg?

Svara ein får kan vere overraskande. Det er ikkje sikkert at dei store forventningane ein har, er reelle, forklarar Sjøvoll.

– Eg spurte ungdommane mine heime kva forventningar dei hadde til jul, og dei svarte færre ting enn det eg trudde. Det var ikkje sju sortar med middag eller store julekalendrar, men nokre få julemiddagar og kakesortar som skulle til, seier ho og legg til:

– Dette var med på å justere mine forventningar til kva eg skal bidra med som mamma i huset.

Illustrasjonsfoto: Kristin Sjøvoll seier at det er ikkje alltid at ein treng dei største julekalendrane. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Ha respekt for dei som steller i stand heime

Mange skal reise heim til jul, og då kan ein fort hamne i gamle roller. Ein blir fort ungen som kjem heim, også er det foreldra som ordnar til jul.

Kva kan ein gjere for å unngå å bli 12 år og sur i sofaen når jula ringe inn?

– Her må dei vaksne tenke igjennom og snakke om det. Vil ein gjere som då ungane var små? Eller får ein heim vaksne barn?, seier Sjøvoll.

Illustrasjonsfoto: Nokon hamnar på sofaen i heile jula, medan andre steller i stand. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Nokon tykkjer det er ei perfekt jul når dei kan stelle i stand for dei som kjem heim, men for andre kan det vere eit slit, fortel Figenschau.

– Den som kjem heim må ha respekt for det ein kjem heim til, og sjekke ut det som er heime. Vil dei heime vere vertane, eller har eg eit behov for å hjelpe til? seier ho og legg til:

– Eg syns det var frustrerande å kome heim og berre vere den som tok i mot og aldri fekk gi. Men då visste eg ikkje, at eg måtte ta ansvar og gi beskjed at eg også ville vere med på å skape jul og gjere det hyggeleg for andre.

Kven er du heime i jula? Eg reiser ikkje heim, men ordner til jul i min eigen heim. Eg hjelper litt til, men berre når eg får beskjed om det. Eg har føtene på bordet og lar dei vaksne ordne til jul. Vis resultat

Inviter andre inn i tankane dine

Nokon vil at familien skal pynte seg på julaftan, medan andre vil gjerne gå med pysjamasen største delen av dagen. Er det lov å bli sur av dette?

– Ja, seier Sjøvoll.

Ho legg til at her er det også viktig å snakke med kvarandre. Vil du sove til tolv? Eller skal vi ete frukost i lag?

– Å bli sur i ettertid for noko ein har planlagt i hovudet, det blir litt feil, seier Sjøvoll medan Figenschau legg til:

– Vi kan fort gløyme å invitere andre inn i tankane våre. Dermed blir det eit solospel i staden for eit lagspel fram mot jul.

