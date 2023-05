Slik blir pinseværet – og slik blir sommeren

– Østlandet er nok værvinneren. De som bor her, har mange fine dager i vente, sier meteorolog Iselin Skjervagen hos Meteorologisk institutt til NTB.

Hun forteller at det kan komme noe nedbør i de sørøstlige strøkene av landet gjennom pinsehelga, men at det blir fint vær så å si hele helgen.

– I Oslo blir det superfint. Der slipper de også unna regnet, sier Skjervhagen.

Enda varmere neste uke

Neste uke kan det derimot bli enda varmere.

– Går vi til tirsdag kan gradestokken krype opp mot 25 varmegrader i Oslo, mens går vi til Skien er det meldt om 28 varmegrader. Da blir det skikkelig varmt.

I 2022 var det god stemning på Operastranden i Oslo. Det kan se ut til at det blir tilsvarende stemning denne helgen. Foto: Javad Parsa / NTB

Dessverre så når nok ikke det sommerlige pinseværet helt nord.

– Det blir mange dårlige dager i nord. Med unntak av noe sol fra lørdag morgen til ettermiddagen i Troms og Finnmark, får Nord-Norge nedbør i en eller annen form gjennom hele pinsen.

Snøgrensen ligger i starten av helga på 200 meter ifølge meteorologen, men det er også fare for sludd helt ned i fjæra.

– Det blir varmere i løpet av helgen, så den snøen som har lagt seg regner nok bort. Likevel er det nok bare å finne på noen aktiviteter innendørs, for det blir ikke noe fint vær, sier Skjervhagen.

Anbefaler vinterdekk

Det har snødd på flere fjelloverganger i nord og det er fare for snø i høyden også i pinsehelgen. Snø kan det også komme på fjellovergangene lenger sør i landet. Det kan skape utfordringer på fjellovergangene.

– Skal du over fjellet, følg med på værmeldingene. Er det meldt snø må du legge om til vinterdekk eller finne en alternativ rute om mulig, sier senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal, i NAF.

Mens Østlandet kan fryde seg over 20 plussgrader, må nordlendingene vurdere å finne frem vinterdekkene igjen. Foto: Meteorologisk institutt / YR

Han får støtte av meteorolog Skjervagen.

– Det kan være lurt å følge med. Snøgrensen varierer, men for eksempel i Hordaland vil den ligge på 1000 meter.

Også resten av Vestlandet får mye dårlig vær gjennom pinsen.

– Det er akkurat som at landet er delt i to. Det er snakk om byger, så foreløpig er det ikke sikkert hvor mye nedbør som kommer. Likevel vil det bli mye dårlig vær fra Trøndelag og nedover langs hele vestkysten, sier Skjervagen.

Denne dagen i 2014 var det varmt nok i Tromsø til å hoppe i havet. Men hvordan blir årets sommer? Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB

Sommeren da?

Mens det snør i nord er det nok mange som ser etter sommertemperaturer. Men det ser ut til at Sør-Norge også har trukket det lengste strået for juni.

– I korte trekk er det Sør-Norge som mest sannsynlig får en bra juni, og det er mindre sannsynlig at det blir varmt i Nord-Norge, sier klimaforsker ved Norce og Bjerknessenteret, Erik Kolstad.

Men mest sannsynlig kommer uke 23 til å starte med en kald periode.

– Det ser ut til at den eventuelle varmen kommer litt senere i måneden.

Sannsynlighet for at juni 2023 blir varmere enn gjennomsnittet for referanseperioden 1993–2016. Grafikk: Climate Futures

Varmere enn normalt

Ved å se på rødfargene kan man se hvor det er mest sannsynlig at det blir varmt. Ifølge klimaforskeren ligger Sør-Norge opp mot et område med 70 til 80 prosent sannsynlighet for at det blir varmere enn normalt.

Men det lover ikke like godt for Nord-Norge, sier forskeren.

– Nord-Norge grenser opp mot et område som har lavere sannsynlighet for høye temperaturer.

Han forklarer det med at Nord-Norge ligger nærmere Arktis og Øst-Europa, som ser ut til å bli litt kaldere enn normalt.

Klimaforsker ved Norce og Bjerknessenteret, Erik Kolstad. Foto: Andreas R. Graven / Pressebilde

Men alt håp er likevel ikke ute for nord. Kolstad forklarer at siden det er meldt en nokså kald juni, kan juli bli varm for at normaltemperaturen for sommeren skal nås.

– Hvis totalen skal bli normal, så må jo det kompenseres med at det blir en god del varmere i juli.

Når det gjelder nedbør ligger hele landet i et område med 40 til 60 prosent sannsynlighet for at det blir våtere enn normalt.

– Som regel må man utenom dette intervallet, altså lavere enn 40 prosent eller høyere enn 60 prosent, for å kunne si at det er et tydelig signal fra modellene.

Kolstad sier at usikkerheten er høy, og at man må vente mer for å kunne si noe mer om nedbøren i Norge den måneden.

Sannsynlighet for at juni 2023 blir våtere enn gjennomsnittet for referanseperioden 1993–2016. Grafikk: Climate Futures

Hvor skal vi dra?

Kolstad ønsker ikke å komme med råd om hvilke steder i Norge man bør, eller ikke bør, dra til for å få det beste sommerværet.

– Det er så stor usikkerhet i disse varslene at vi ikke vil gi noen slike råd. Med en gang vi begynner å gi råd til folk om hvor de skal reise, så tolker de det som at her er det null usikkerhet. Og så får vi kjeft hvis det ikke slår til, forklarer han.

Grunnet den store usikkerheten er det heller ikke mulig å lese varmekartet på fylkesnivå sier Kolstad.