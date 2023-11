Slår alarm om økende vold fra ungdom mot offentlige tjenestepersoner

– Vi har sett en utvikling over tid. Det er flere tilfeller, trusler og vold i de senere årene. Det viser seg også at en del yngre personer har mye lavere terskel for å fremme trusler eller begå voldshandlinger mot polititjenestemenn, sier leder i Politiets Fellesforbund i Troms, Runar Fagerlund.

Han sier at respekten for autoriteter blir stadig mindre.

– Det er bekymringsfullt og noe vi absolutt ikke ønsker. Tidligere var det slik at når du kom i kontakt med politiet, da hadde du respekt. Men også den respekten har blitt gradvis mer og mer borte, sier Fagerlund.

Øker i nord

Den siste tida har NRK satt søkelyset på ungdomskriminaliteten. Ferske tall fra Politidirektoratet viser at Finnmark, Troms og Oslo har hatt størst økning de siste årene.

I Troms og Finnmark har også antallet trusler og voldssaker mot offentlige tjenestemenn fra unge under 18 år har blitt doblet det siste året.

Det viser tall fra Politidirektoratet og straffesaksregisteret:

Nasjonalt har antallet U18 -straffesaker som handler om vold mot offentlige tjenestemenn økt hvert år. I 2019 var det like under 260. I 2022 var det over 340.

-straffesaker som handler om vold mot offentlige tjenestemenn økt hvert år. I 2019 var det like under 260. I 2022 var det over 340. I Troms og Finnmark har det gått fra like under 10 tilfeller i 2019 til 20 i 2022.

Tallene for 2023 er av naturlige årsaker ikke endelig. Men tallene har økt kraftig i løpet av årets første 8 måneder. I Troms og Finnmark er statistikken allerede høyere enn hele 2022.

Økninga i U18-saker som handler om vold mot offentlige tjenestemenn økte også i koronaårene i nord. Disse årene gikk kriminaliteten generelt i samfunnet ned.

I Oslo har antallet økt årlig siden 2020. Etter 8 måneder av 2023 nærmer antallet seg totalen for 2022. Her opplevde politiet en kraftig nedgang i koronaåret 2020. Fortsatt er 2019 det året med høyest statistikk.

Vil framstå som gangstere

Ungdommer som NRK har snakket med forteller at miljøene i Tromsø stadig blir hardere.

Ungdommer sier selv at respekten for autoriteter stadig blir mindre.

– Jeg tror at det skyldes at det er mindre konsekvenser i samfunnet. At hvis du gjør noe, så er det mindre sjanse for å få straff, sier Stormer Arntsen.

Han er ungdomsskoleelev på Grønnåsen ungdomsskole i Tromsø. Der går også Mattis Raappan Birkelund og Kristoffer Solhaug.

De tre ungdomsskoleelevene sier flere ønsker å framstå som gangstere.

– Da skal de ikke respektere lærere og politiet, for de er i «the hood», sier elevene.

Lederen i Politiets Fellesforbund i Troms sier at politiet ikke har ressurser til å drive tilstrekkelig forebygging av kriminalitet.

– Politiet sin største fortvilelse er at vi føler at vi ikke strekker til. Vi får ikke prioritert forebyggende arbeid, for ressursmangelen er prekær, sier Fagerlund.

Får 2 milliarder mer

Statssekretær Sigve Bolstad i Justis- og beredskapsdepartementet sier at regjeringa har prioritert penger til politiet. Samtidig sier han at politiet har blitt rammet av prisveksten i samfunnet.

Til neste år vil regjeringa gi politiet en budsjettøkning på 2 milliarder kroner.

– For regjeringa er det viktig å forhindre rekruttering av barn og unge til gjengmiljøer, sier han.

Han har selv bakgrunn som polititjenestemann. Og fra 2013 til 2022 var han forbundsleder i Politiets Fellesforbund før han ble utnevnt til statssekretær.

Bolstad sier at dersom ungdom begår alvorlig kriminalitet, skal det få konsekvenser.

Sigve Bolstad, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet. Foto: Vilde Mikkelsen / NRK

– Vi har derfor foreslått forbedringer av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Forebygging av ungdomskriminalitet kan imidlertid ikke løses av justissektoren alene, sier statssekretæren.

Han viser til at regjeringen arbeider for samarbeid mellom politiet og andre som jobber med barn og unge. Han nevner kommunene, skole, barnevernet og helsetjenesten, samt idretten og frivilligheten.

Stiller spørsmål i Stortinget

Stortingspolitiker for Troms Høyre, Erlend Svardal Bøe, deler politiets bekymring for økninga i ungdomsvold i nord. Det gjør at han tar temaet opp i Stortinget.

Erlend Svardal Bøe, Høyres stortingspolitiker fra Troms. Foto: Eskild Johansen / NRK

Han ber justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) svare for hva hun vil gjøre for å følge opp utviklinga i Tromsø. Han ønsker også svar på hvilken samarbeidsrolle hun mener politiet skal ha.

– Jeg mener den utviklingen vi ser i Tromsø er urovekkende. Det har vært mye oppmerksomhet om ungdomskriminaliteten i hovedstaden. Når vi ser ei utvikling også i andre storbyer, som i Tromsø. Det mener jeg det må tas på alvor, sier han.