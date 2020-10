– Det er ikke rett. Det skal ikke gå an i Norge, sier Judith Maan, konstituert avdelingsleder i sosialavdelinga ved Nav Tromsø.

Avdelinga i Tromsø må til enhver tid behandle mellom 40 og 60 søknader om midlertidige boliger for bostedsløse. Når vinteren kommer, regner de med en økning i antall søknader.

– Vi har eksempler der vi må gi avslag fordi vi ikke har et tilbud som er tilpasset eller er tilgjengelig. Vi frykter at liv vil gå tapt i vinter.

Etter at Grønnegata 103 brant ned, finnes det ikke noe natthjem i Tromsø kommune. Samtidig blir stadig flere bostedsløse i kommunen. Nå frykter Maan at Nav går en vinter i møte uten et tilbud om tak over hodet til dem.

– Vi frykter at folk skal fryse i hjel. Vi vet ikke alltid hvor de gjør av seg. Det kan være at de går hele tiden for å holde seg varme.

Ansatte ved Nav sier de må gi avslag til folk som trenger et tilbud fordi de ikke har tilgjengelig bolig. Foto: Fabian Ubeda / NRK

– Situasjonen er forferdelig

Nav Tromsø har sett ei økning hos flere grupper som trenger bolig, særlig blant eldre og unge mennesker.

– Det er ofte personer med rusutfordringer, men vi ser også folk med utenlandsk bakgrunn, gravide og barnefamilier, sier Judith Maan.

I tillegg ser Nav flere personer i midlertidig bolig.

– Loven sier at det i utgangspunktet skal være begrenset til opp mot tre måneder, men vi har flere personer som har bodd i midlertidig bolig i 20 måneder.

Vidar Hårvik jobber for Marborg, en brukerorganisasjon på rusfeltet og som blant annet tilbyr rusfrie boliger til mennesker med alle typer rusproblemer. Han deler bekymringen til Nav.

– Situasjonen er forferdelig. Folk bor på sofaen hjemme hos folk eller sover ute fordi det er mangel på nødbolig. Grensa er nådd og kommunen må bygge flere boliger.

Han understreker også at kommunen bør bli flinkere med vedlikehold av boligene.

Asbjørn Larsen og Vidar Hårvik jobber begge for rusmisbrukere og mener kommunen bør ta grep. Foto: Vilma Taubo / NRK

– Det er derfor vi har havnet i denne situasjonen. Det har ikke blitt bygd noe nytt og vedlikeholdet er for dårlig. Det tar for lang tid fra noe blir revet til det blir bygd på nytt, sier Hårvik.

Asbjørn Larsen fra Rusmisbrukerne Interesseorganisasjon (RIO) er enig med Hårvik.

– Mange føler de ikke blir sett eller hørt. Vi er inne i en ond sirkel og nå må kommunen gjøre noe ganske kjapt. Tromsø er ikke laget for å bo ute, det blir iskaldt, sier Larsen.

Vintersesongen 2019/2020 satte flere snørekorder i Nord-Norge.

Ber politikerne ta grep

Tromsø er kjent for å ha et dyrt boligmarked, og Maan mener det er en av årsakene til at det er vanskelig å finne bolig i Tromsø.

– Vi har behov for boliger innenfor den økonomien som folk har tilgjengelig. Vi ser at når leieprisene på det private boligmarkedet er så høy, så vil det bety at de som kommer inn på det private boligleiemarkedet, i mange tilfeller fortsatt må få økonomisk stønad gjennom Nav, sier Judith Maan fra Nav.

Hun understreker at det må komme boliger som er tilpasset den brukergruppa man ser en økning av og at det må være boliger som er tilpasset i pris.

– Vi har en akutt boligmangel, så det må komme på plass noe fort, sier Maan.

Hvilket ansvar har kommunene? Ekspandér faktaboks Kommunene skal medvirke til å skaffe bolig, men har ikke plikt til å skaffe alle varig bolig. Kommunen har plikt til å skaffe midlertidig bolig til de som trenger det, men det vil være begrensninger jfr: Bruk av midlertidig botilbud skal begrenses i omfang og lengde, og opphold som varer mer enn 3 måneder bør kun unntaksvis forekomme. Midlertidig botilbud skal kun unntaksvis benyttes til barnefamilier og ungdom og aldri vare i mer enn tre måneder. Kravet til botilbudet skjerpes hvis det skal benyttes av barn og unge, og tilbudet må ikke være stigmatiserende. For øvrig til sammen så har man omtrent 100.000 kommunale leieboliger som brukes til ulike grupper vanskeligstilte

Margrethe Kristiansen er seksjonsleder i Helse og omsorg i Tromsø kommune og sier at kommunen tar dette på største alvor.

– Vi ser etter midlertidig lokasjoner for natthjem til vinteren. I tillegg renoverer vi flere midlertidig boliger som vi kan leie ut, vi leier også en del hotellrom for dem som trenger det. Det langsiktige planen er å bygge flere boliger.

Kristiansen sier det er uheldig at Tromsø kommune har innbyggere som ikke har tak over hodet.

– Heldigvis er det sjeldent at vi er i denne situasjonen, for man finner som regel en midlertidig løsning.

Grønnegata 103 skal pusses opp til å bli et natthjem, men arbeidet tar ifølge Kristiansen lang tid.

Seksjonsleder i Helse og omsorg i Tromsø kommune, Margrethe Kristiansen, sier kommunen sier kommunen jobber for å bedre tilbudet. Foto: Marita Andersen / NRK

– Det er en forsikringssak knyttet til brannen som har dratt ut, det er uheldig at vi ikke har kunnet tatt i bruk boligen. Vi vil at det skal være ferdig så fort som mulig, men det blir nok ikke ferdig til denne vinteren, sier Margrethe Kristiansen.