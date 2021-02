Slapp fri etter vold mot samboer – da truet han naboene med kniv

Natt til tirsdag ble mannen arrestert for tredje gang, og først nå mener politiet i Finnmark at de har grunnlag for å holde ham fengslet.

Naboen forteller at hun og samboeren ikke har våget å oppholde seg hjemme i helgen etter gjentatte konfrontasjoner med den ustabile mannen.

Hun er frustrert over at politiet ikke har sett alvoret tidligere.

– De tar det tydeligvis ikke seriøst nok. Jeg har ikke lyst til å bli drept fordi det går ustabile folk rundt, sier hun til NRK.

Vold mot samboer

Mannen i 40-årene ble først pågrepet sist torsdag for å ha utøvd vold mot samboeren.

– Vi vurderte det slik at han kunne bli sluppet ut uten at det var fare for samboer, sa operasjonsleder Tarjei Leinan Mathiesen til NRK i helgen.

Mannen fikk besøksforbud, men dro likevel rett hjem. Der fant han ingen.

Samboerparet i nabohuset visste mannen var blitt arrestert, men ikke at han var sluppet løs igjen.

– Det kom som et sjokk da naboen ringte og sa at han lusket rundt her, forteller kvinnen til NRK.

– Han var veldig aggressiv og ville at vi skulle komme ut. Da samboeren min åpnet døra, kom han opp på verandaen og trakk to kniver. Da låste vi dørene. Han var helt oppe i vinduet.

De filmet mannen for å skaffe bevis og ringte politiet.

De var lettet da han ble arrestert på nytt, men de fikk ingen beskjed da han ble sluppet løs igjen lørdag.

Paret reiste bort i helgen for å få ro. Fotspor i nysnøen på verandaen tyder på at mannen har vært der gjentatte ganger.

Først etter at en mann ble arrestert for tredje gang, mente politiet at de kunne holde han fengslet. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Bekymret – men ikke nok

Operasjonsleder Leinan Mathiesen sa i helgen at mannen har en historikk som gjør dem bekymret. Bekymringen var ikke nok til å holde ham fengslet, sier politiet nå.

Påtaleleder Morten Daae sier de har fulgt bestemmelsene om varetektsfengsling. Varetekt kan bare brukes hvis det er fare for at noen gjentar forbrytelsen, ødelegger bevis eller unndrar seg straff.

– I dette tilfellet fant vi ut at det i utgangspunktet ikke var noe som tilsa at vi skulle sitte på ham videre. Vi har et annet verktøy som ble brukt i dette tilfellet, og det var besøksforbud.

Når mannen er arrestert for tredje gang, er situasjonen annerledes, ifølge Daae. I tillegg til den første voldsepisoden er mannen nå siktet for å ha brutt besøksforbud mot både samboeren og naboene.

Onsdag blir han framstilt for varetektsfengsling.

– Jeg skjønner at folk kan reagere på at han kommer ut igjen, men vi er nødt til å følge de strenge kriteriene for varetekt, sier Daae.

Påtaleleder Morten Daae sier politiet mente besøksforbud var godt nok for å hindre mannen i å oppsøke sin samboer. Nå er mannen siktet for brudd på besøksforbudet. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Forhistorie

Nabokvinnen mener mannens forhistorie burde tilsi at han ble fengslet tidligere.

Mannen har oppsøkt dem også ved et tilfelle sist sommer. De oppfattet ham som truende og svært ustabil, og de fikk vite at han var sendt til psykiatrisk behandling

– Hva kan han finne på å gjøre? I verste fall kunne jeg ha gått ut alene da han kom fredag. Hvem vet hva han ville gjort med knivene.

– Har ikke gode tall for omfang av brudd

Jane Vibeke Dullum er forsker ved OsloMet, og har forsket på brudd på besøksforbud i Norge. Hun mener man vet for lite om besøksforbud fungerer. Foto: StudioVest/OsloMet

– Vi vet ikke hvor mange brudd det er på besøksforbud i Norge, sier forsker ved OsloMet, Jane Vibeke Dullum.

Hun har forsket på besøksforbud og sier at man burde få på plass en statistikk.

– Vi bør vise hvordan politiet og påtalemyndigheten håndhever brudd på besøksforbud. Vi vet ikke faktisk i hvilken grad besøksforbud overholdes og hva politiet gjør ved brudd.