– Man merker det på lommeboka. Det koster nesten 1000 kroner for en tank nå, sier 16 år gamle Markus Lillemoen fra Alta.

At en krig 3000 kilometer unna skal gjøre vinterferien til en dyr affære er surt, men noe skutergutta i Finnmark tar med fatning.

– Det som skjer med krigen er fælt, men det er ikke så mye jeg går rundt og tenker på, sier Lillemoen.

For hver dag som går settes det nye prisrekorder på drivstoff.

Onsdag denne uka var dieselprisen i Tromsø på sin foreløpige rekord med 27 kroner literen. I Alta måtte man samme dag ut med 26,09 for en liter diesel og 24,38 for en liter bensin.

– 800-900 kroner om dagen

Men ungdommen i Alta har foreløpig ingen planer om å kjøre mindre.

– Det er dyrt, men det er jo artig. Det kan gå 800–900 kroner dagen hvis man kjører mye, sier 17 år gamle Magnus Nilsen.

NRK treffer han og kameratgjengen ved inngangen til Finnmarksvidda, i Bollo hyttefelt i Alta. Bensinlukta henger i lufta.

Her har hytteforeninga satt opp en bensinpumpe slik at skuterfolket skal slippe å kjøre helt ned til byen for å tanke.

Denne dagen står litersprisen på bensin på 20 kroner.

– Det er veldig bra for oss at prisen her ikke er justert opp. Det hadde vært verre å fylle tanken nede i byen nå, sier Nilsen.

I hyttefeltet i Alta står en bensinpumpe som har byens billigste drivstoff. Her ligger bensinprisen på 20 kroner literen. Kameratgjengen fra Alta fyller opp snøskuterne sine før de legger i vei til fjells. Foto: Hanne Larsen / NRK

Jobber for å betale

I tillegg til snøskuter, har han også mopedbil. Dyre kjøretøy til mange hundre tusen kroner. For å betale for herlighetene har han brukt konfirmasjonspenger, penger fra sommerjobb og andre ekstrajobber.

– Men jeg var overrasket over hvor dyrt det var å drifte kjøretøyene, sier unggutten.

– Hjelper foreldrene dere med dette forbruket?

– Nei, vi betaler det selv, sier Markus Lillemoen.

Økt pris på olje

Årsaken til de høye drivstoffprisene er at prisen på olje har økt kraftig det siste året.

Oljeanalytiker Thina M. Saltvedt sier at på grunn av mindre aktivitet under pandemien, gikk oljeproduksjonen ned.

Nå er reise – og transportaktiviteten oppe og går igjen, uten at oljeproduksjonen har fulgt etter.

Med krigen i Ukraina har det toppet seg. Mye av oljen EU bruker kommer nemlig fra Russland. Når denne oljen ikke kommer seg til markedet, blant annet som følge av sanksjoner, blir det mindre olje på markedet.

Dét gir prisøkning.

– Det er kun Saudi-Arabia som kan øke produksjonen noe, men det er ikke nok til å erstatte den oljen Russland produserer i dag, sier Saltvedt, som ikke utelukker at prisene øker ytterligere.

Oljeanalytiker Thina M. Saltvedt mener drivstoffprisene kan bli enda høyere. Foto: Privat

– Man lurer på hva det neste blir

Nede ved Altaelvas bredd ligger turistbedriften Sorrisniva. Daglig leder Tor Kjetil Wisløff har akkurat sendt av gårde 20 turister på hver sin snøskuter.

– Vi bruker mye bensin, så vi merker jo prisøkningen. Dette kom over natta og vi kan ikke legge det på årets priser ut til turistene, sier han.

Tor Kjetil Wisløff leder reiselivsbedriften Sorrisniva i Alta. Han har gått gjennom krise på krise, og håper han snart ser lyset i tunnelen. Foto: Hanne Larsen / NRK

Under pandemien har de rustet opp anlegget for hundre millioner kroner. En økning i bensinprisene var det siste Wisløff trengte nå.

– Man lurer jo på hva det neste blir, humrer han.

Guttegjengen oppe i lia har tanket opp snøskuterne sine og er klar til å kjøre helt inn til Stabbursdalen i Porsanger kommune. En strekning på fem mil en vei.

– Det er tidens dyreste vinterferie, sier Magnus Nilsen og smiler.

– Har du vurdert å begynne å gå på ski i stedet?

– Ha-ha nei ikke foreløpig, sier Nilsen.