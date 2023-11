Skur av stein frå havet stengde veg: – Blir vanskelegare å halde vegane opne i framtida

Den einaste vegen til Berlevåg vart stengd då steinmassar frå havet vart kasta på vegen og tok med seg 50 meter av autovernet.

Det skjedde i midten av oktober, men oppryddingsarbeidet går føre seg enno og vil ta lang tid.

Fagdirektør i Statens vegvesen, Edvard Sandvik, seier situasjonar som dette kan skje oftare i åra framover. Dei satsar derfor mykje på sikring av veg og god beredskap.

Roy Tore Andersen i Berlevåg Maskin fekk kjenne på naturkreftene då han skulle rydde vegen i uvêret.

– Då vi kom ut for å rydde, var det enormt mykje stein på vegen. Når bølgjene kom, var vegen heilt borte i skum og vatn.

Halve vegen vart øydelagd då stein vart kasta opp frå havet. No blir det jobba med å finne løysingar for å sikre vegen i framtida. Foto: Odd Walter Hirsivaara

Andersen seier dei prøvde å rydde vegen mellom bølgjeslaga, men arbeidet vart etter kvart for farleg og vegen måtte stengjast.

– Dei største steinane var heilt opp mot 100 kilogram. Får du dei i bilen og inn i ruta, og sjøen i tillegg, så blir det skummelt.

Resultatet vart store øydeleggingar på skadestaden. To veker etter hendinga er Berlevåg Maskin enno ikkje ferdige med ryddearbeidet.

Klimaendringane kan føre til fleire stengde vegar

Store delar av vegnettet i Noreg er bygd for det klimaet vi har vore vande til. Berre dei nye vegane er som oftast bygde ut ifrå nye klimaframskrivingar.

Ekstremvêret «Hans» øydela og stengde over hundre vegar i august. Det er eit døme på kor sårbart vegnettet vårt er når vêret ikkje er «normalt».

Fagdirektør i Statens vegvesen Edvard Sandvik, seier at klimaendringane gjer at vegane må byggjast på ein annan måte enn i dag.

– Vi får ein ny type vêr framover. Det blir våtare og villare, og 50-årsflaumane kjem oftare.

– Meir regn gjer at vatnet går høgare på vegane enn før, og vi må byggje dei høgare enn det vi gjer i dag.

Statens vegvesen planlegg no vegar som skal tole ein 200-årsflaum. Men fagsjefen trur ikkje det er mogleg å hindre naturkreftene i å gjere skade.

– Vi vil nok sjå at klimaendringane kan gjere det vanskeleg å halde alle vegane våre opne i framtida. Men målet er å halde vegane opne som mykje som mogleg.

– Vi jobbar derfor for at klimaendringar ikkje påverkar trafikken for mykje.

Les også Sjekk klimaendringene i din kommune – NRK

Aldri opplevd liknande vêr

Roy Tore Andersen og kollegaene hans i Berlevåg Maskin, har ansvaret for vegryddinga i kommunen.

Frå vegstrekninga som er øydelagd ser ein rett ut mot Barentshavet. Vegen ligg dermed sårbart til, men Andersen har likevel aldri opplevd ein sånn vêrsituasjon.

– Du kan seie at både vindretning frå nordaust, mykje vind og flo sjø, alt dette klaffa på ein gong.

Sjå fleire bilete av skadane her:

Foto: ODD WALTER HIRSIVAARA Foto: ODD WALTER HIRSIVAARA Foto: ODD WALTER HIRSIVAARA Foto: Odd Walter Hirsivaara

Eit sårbart samfunn

Rådmann i Berlevåg, Jørgen Holten Jørgensen, seier det er viktig at vegstrekninga blir sikra betre. Når den einaste vegen til Berlevåg-samfunnet er delvis øydelagd, gjer det samfunnet sårbart.

Dersom vegen blir stengd blir Berlevåg som ei øy, men til forskjell frå andre øyar har ikkje kommunen ferjeleie.

– Vi kan ikkje setje inn bilferje. Så transporten til og frå blir veldig avgrensa.

Jørgen Holten Jørgensen, rådmann i Berlevåg, seier annan type transport er viktig når einaste veg inn til fiskevêret blir stengd.

Når det gjeld helseberedskap har Finnmark ein luftambulanse, og fiskevêret har flyplass.

Men øydeleggingane til naturkreftene minner rådmannen om kor viktig det er for dei å ha annan type transport tilgjengeleg.

For næringslivet er likevel vegen inn og ut av Berlevåg svært viktig. Fiskeri er det samfunnet der lever av.

– Vi har stor trafikk av trailerar som fraktar fisk ut av kommunen vår. Det er vi heilt avhengige av. Det er det som er hovudinntekta vår. Då må vegen vere god nok til det.

Bjørg Anita Joki, Samferdselssjef i Troms og Finnmark fylkeskommune, har jobba mange år med vegnettet i fylket. Foto: Trond Magne Henriksen, Finnmark fylkeskommune

Fagfolk jobbar med løysingar for framtida

Samferdselssjef i Troms og Finnmark fylkeskommune, Bjørg Anita Joki, seier dei har sikra vegen så han er trygg å køyre på. I tillegg jobbar geologar og ingeniørar med å finne gode løysingar for å sikre vegen i framtida.

– Fagfolk jobbar no med ein rapport som skal gi oss råd om kva som må gjerast på kort og lang sikt, for å sikre vegen og få begge køyrefelt tilgjengelege for trafikk.

Bjørg Anita Joki seier arbeidet har høg prioritet fordi mellom anna fiskeindustrien er så viktig for kystsamfunnet.

– Vi har derfor ikkje sett ned bruksklasse på vegen, og fisketransporten kan køyre. Men det er sett på lyssignal og venting på begge sider.