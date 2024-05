Skulle vitne i rettssak – ble satt i varetekt

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks En mann i 30-årene fra Romania ble i april dømt til fem års fengsel for innføring av 150.000 Ksalol-tabletter fra Finland til Norge.

En annen mann, også i 30-årene og fra Øst-Europa, befant seg i nærheten av tollstedet. Saken mot han ble først henlagt. Så ble den gjenopptatt etter hans vitneforklaring i retten.

Mannen er nå siktet for å ha medvirket til innføring av tablettene. Han ble varetektsfengslet i fire uker i april.

I 2020 døde flere personer av overdose. Den gang mistenke politiet at det kunne være tilknyttet et parti med Ksalol-tabletter. Men den gang mistenke politiet at tablettene også inneholdt andre farlige stoffer.

Beslaget av tablettene anses som grov narkotikakriminalitet.

Oppsummeringa er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

I april ble en mann i 30-årene dømt til fem års fengsel for innføring av 150.000 Ksalol-tabletter fra Finland til Norge.

Mannen kom fra Romania og ble stoppet på Helligskogen tollsted, da beslaget ble gjort i påska 2023.

En annen mann i 30-årene, også fra Øst-Europa, som befant seg i nærheten av tollstedet samme dag som den domfelte ble stoppet, har også vært under etterforskning. Saken mot han ble henlagt på bevisets stilling.

Det snudde da han skulle vitne i Nord-Troms og Senja tingrett.

– Under vitneforklaringen, som ble tatt opp på lyd og bilde, forklarte han seg om sin befatning med saken på en slik måte at henleggelsesbeslutningen ble omgjort.

Det går fram i en fengslingskjennelse.

Politiadvokat: – Uvanlig

Politiadvokat i Troms politidistrikt, Joachim Staff, sier det er sjeldent at et vitnemål i retten ender med pågripelse av politiet.

– Det er uvanlig at noen blir pågrepet etter å ha vitnet i en straffesak, sier han.

Mannen er nå siktet for å ha medvirket til innføringa av de 150.000 tablettene med angstdempende effekt.

Mannen ble midten av april varetektsfengslet i fire uker.

I 2020 døde flere personer av overdose. Den gang mistenke politiet at det kunne være tilknyttet et parti med Ksalol-tabletter. Men den gang mistenke politiet at tablettene også inneholdt andre farlige stoffer.

Ksalol-tabletter har angstdempende effekt, og har flere ganger blitt knyttet til overdosedødsfall blant unge. Bildet av tablettene er tatt i en annen sammenheng. Foto: Politiet

I fengselskjennelsen går det fram at mannen skal ha vært klar over at han ikke hadde plikt til å svare på spørsmål som kunne føre han inn i straffansvar da han vitnet.

NRK har vært i kontakt med den siktede mannens forsvarer, Eivind Elvestad. Han hadde ikke anledning til å kommentere hvordan hans klient stiller seg til siktelsen på nåværende tidspunkt.

Les også: Dødsdopet var i omløp i hele landet.

Snart ferdig etterforsket

Det er mer enn mannens vitnemålet som ligger til grunn for siktelsen. Mannen skal også ha bestilt flybilletter for de andre involverte fra Torp til Bucuresti i samme tidsrom.

I fengslingskjennelse kommer det frem at retten ber om rask etterforskning av saken. Det av hensyn til den siktedes familiesituasjon. Mannen er bosatt i Troms.

– Vi er helt i sluttfasen på etterforskninga. Det er kun noen få etterforskningsskritt som gjenstår, sier politiadvokaten.

Politiadvokat i Troms politidistrikt, Joachim Staff. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Beslaget av angstmedisinen anses som grov narkotikakriminalitet.

– Kurer i denne saken ble dømt til fem års fengsel. Det ligger i kortene at vi ser også på denne saken som alvorlig, sier Staff.

Bergenspolitiet slo alarm etter flere overdoser blant unge for tre år siden. Da fryktet de farlige Ksalol-tabletter var årsaken.

PRESISERING: I en tidligere versjon av saken skrev NRK at den siktede var passasjer i bilen som ble stoppet. Dette var ikke riktig. Det som er riktig er at han befant seg i nærheten av tollstedet samme dag som bilen ble stoppet.