– Nå må jeg bruke mye tid på å trøste meg selv. Jeg har forsøkt å gjøre alt jeg kan for å anerkjenne samiske rettigheter. Men nå har Høyesterett satt spikeren i kista, det er ingen vits i å snakke om samiske rettigheter, sier hun.

Hun sier dette aldri før har blitt kommunisert tydeligere.

– Her påstår de at den norske stat og FeFo har rettigheter, og ikke befolkningen som i all tid har brukt områdene. Den mørkeste dagen i norsk rettshistorie, det som har skjedd i dag.

Nystad hadde ikke venta dette resultatet.

– Nå må vi reise hjem for å snakke om hva vi skal gjøre nå. Jeg ser ikke poenget i at Finnmarkskommisjonen skal fortsette å granske samiske rettigheter, for de fins ikke lenger.

– Dommen var ikke enstemmig. Hva tenker du om det?

Det er enda verre. Vi tapte med én stemme. Det viser at Høyesterett er virkelig splittet i saken, avslutter Nystad.

Ser muligheter for flere saker

Lederen for Guttorm-gruppa, Thoralf Henriksen sier nederlaget var tungt å svelge, men han legger også merke til at Høyesterett har delt seg i saken. Fem var for å gi eiendomsretten til befolkninga i Karasjok, mens flertallet på seks gikk inn for at FeFo fortsatt skal ha råderetten over det som ikke er privat grunn i Karasjok.

– Her er det mange muligheter fremover. Vi kan sende en ny sak til Utmarksdomstolen og løfte saken på nytt. Men da er det de enkelte bygdelag. Hvis folk, samer, i en bygd går sammen og lager grupper, så kan vi fremme det i utmarksdomstolen sammen med reinbeitedistriktene. Nå må advokatene våre lese hele dommen og se på hvilke muligheter vi har videre, sier han.

Leder Thoralf Henriksen i Guttorm-gruppa skal la advokatene vurdere dommen Høyesterett. Foto: Inga Kare Marja I. Utsi / NRK

FeFo er fornøyd

Både styreleder Geir Thrane og direktør Tom Mikalsen i Finnmarkseiendommen (FeFo) er fornøyd med Høyesteretts avgjørelse i Karasjok-saken.

– Vi registrerer at flertallet i Høyesterett er enig i FeFos og Máhkarávju siidas påstander i saken, og er tilfreds med det. Med dette har Høyesterett slått fast at Finnmarksloven ivaretar statens folkerettslige forpliktelser overfor det samiske folk i Finnmark med hensyn på landrettigheter, skriver FeFo i ei pressemelding.

FeFo skal fortsette å forvalte arealene på vegne av Finnmarks befolkning.

– Det er slik vi har gjort frem til nå, også i Karasjok. Samtidig vil vi i Karasjok og ellers i Finnmark fortsette å utvikle vår involvering av lokalbefolkningen i forvaltningen av de sterke lokale bruksrettighetene som finnes på FeFo-grunn, heter det i pressemeldinga.

Finnmarks fylkesordfører Hans-Jacob Bønå, FeFos styreleder Geir Thrane og direktør Tom Mikalsen er fornøyde med dommen i Karasjok-saken. Foto: Inga Kare Marja I. Utsi / NRK

Viktig avgjørelse for Finnmark

Fylkesordfører Hans-Jacob Bønå (H) var til stede i Oslo for å høre Høyesterett sin kjennelse i Karasjok-saken fredag 31. mai.

Umiddelbart etter dommen har han følgende første betraktninger:

– Høyesterett har med dette slått fast at FeFo er grunneier også i Karasjok kommune. Dette er en avgjørelse som har stor betydning for Finnmark, og det er viktig at denne saken nå er avgjort.

Høyesterett har vært enige med FeFo i at grunnen i Karasjok er brukt av ulike grupper opp gjennom tidene, og at disse har sterke lokale bruksrettigheter. Bruken har imidlertid ikke vært av en slik omfang at det har resultert i eiendomsrett, og det er ingen andre enn staten som har opptrådt som eier.

Solid rettspraksis

– Fra mitt ståsted er det viktig at Finnmarksloven er plattformen, som gir samene innflytelse i hele Finnmark, og ivaretar rettighetene og interessene til samer bosatt i Finnmark. Høyesterett har avklart disse forholdene, og FeFo kan jobbe videre med dette som utgangspunkt. Det er nå etablert en solid rettspraksis gjennom denne dommen, og de tidligere dommene vedrørende Nesseby og Stjernøya, sier fylkesordfører i Finnmark Hans-Jacob Bønå, umiddelbart etter dommen.

Må samarbeide godt

Fylkesordføreren avslutter med følgende melding til Finnmarks befolkning:

– Etter enhver dom i domstolene vil det alltid være noen som er fornøyd og noen som skuffet. Slik er det også i denne saken. Jeg er helt sikker på at vi har et fortsatt godt samarbeid om forvaltingen av grunnen i Finnmark, gjennom FeFo.