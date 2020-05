Skredaksjon i Tromsø avblåses: – Alle er gjort rede for

Klokka 13.15 opplyser politiet i Tromsø at søket avsluttes, og at ingen er savnet i området.

– Et vitne hadde observert to personer i skredområdet. Den ene ble tatt, mens den andre stod på skredkanten. Begge kom seg ut med egen hjelp. Det ble ganske raskt konstatert at det ikke var behov for ytterligere hjelp, sier innsatsleder Tomas Solstad til NRK.

Skredet gikk i Djevelberget i Kroken i Tromsø, like ved Tromsø Alpinsenter.

– Skredet har gått utenfor oppmerka løyper. Det er kjent område, som det går skred i nesten hvert eneste år. Det er kjent at det er et svært ugunstig område å kjøre i, sier Solstad.

Innsatsleder Tomas Solstad ved skredområdet i Kroken. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Advarer om skredfare

Innsatslederen sier at de to personene har det bra etter forholdene.

– De har vært i kontakt med helsepersonell, og fått lov til å forlate for egen maskin.

Selv om det meldes om gode forhold i fjellene enkelte steder, og skiføre til langt ut på sommeren, advarer innsatslederen om skredfaren.

– Oppfordringen for de som er her i alpinparken er å holde seg innafor de oppmerka områdene. Det er relativt stor skredfare utenfor løypene.

Han forteller at det fortsatt er fare for skred, selv om det er utløst et i dag.

– Det er langt fra sikkert. Vi skal snakke med alpinparken og be dem vurdere å sette opp sperringer.

Solstad anslår at bredet var 50-100 meter bredt, og 100-200 meter langt.

Både Røde Kors, Norsk Folkehjelp og helikopter rykket ut til stedet. Foto: Oda Viken / NRK

Stor skredaksjon

Politiet mottok melding like etter klokka 12 søndag om at det var utløst et skred fra Djevelberget i Kroken i Tromsø. Det ble sendt ut store ressurser på kort tid. Politiet hadde fått melding fra et vitne om at en person var tatt.

Situasjonen var en stund uavklart, og det ble gjort søk for å undersøke om flere var tatt av skredet.