– Vi vil fraråde de som ikke har god kompetanse og erfaring, og ikke vet hvilke vurderinger som skal gjøres, å gå i fjellet nå. Til og med de dyktigste har vist seg å bli ramma av ekstreme værforhold, sier operasjonsleder Roy Nagel i Troms politidistrikt.

Varslingstjenesten Varsom melder stor snøskredfare flere steder i landet i helga. Nord-Trøndelag har høyest farevarsel 4. I Troms og Finnmark, Nordland, Voss og Hardanger varsles det om betydelig fare for snøskred flere steder.

I Troms er flere veier fortsatt stengt og bygder isolerte på grunn av snøskred eller snøskredfare

Men den ferske snøen har frista folk ut i fjellet i helga. Lørdag formiddag utløste en skiløper et skred på Rottenvikfjellet i Lyngen. Rundt to timer senere fikk politiet melding om et skred som var observert i fjellet Buren på Kvaløya.

Melderen hadde også observert tre skiløpere i kanten av skredet. De meldte selv ifra at ingen hadde blitt tatt av skredet.

Nagel er ikke ukjent med at det går skred nært skiløpere eller turgåere. Noen av skredene kan være utløst av mennesker, mens andre kan være fjernutløst mens skiløperne er i området.

– Det er beviselig at folk har vært farlig nært, sier operasjonslederen.

Veilede folk ned via telefon

At folk har lengta etter mer snø i nord, er det ingen tvil om. For de fleste har det gått fint å ferdes i fjellene. Men det er også flere som har måttet ha hjelp til å komme seg ned de siste dagene.

Senest fredag ba to slitne turgåere om hjelp til å komme seg ned fra fjellet ved Botnfjellet i Tjelsund. Mannskaper fra Røde Kors bistod i krevende vær, og gikk sammen ned fjellet med turgåerne. Men noen ganger er forholdene så farlige at verken mannskap eller helikopter kan hjelpe til.

– Vi har opplevd at også uerfarne har bevegd seg ut i områder og trengt hjelp i den siste tida. Det har vært tilfeller der vi måtte veilede folk ned over beste evne over telefonen uten å utsette flere folk for fare, sier Nagel.

Kan fint gå på topptur

Torben Rognmo er skredobservatør i NVE. Senest fredag var han ved Fjellheisen i Tromsø for å se på forholdene og legge inn observasjonene på varsom.no.

Det var ingen tvil om at snøskredfaren var stor.

Lørdag gikk det et selvutløst skred i området. Rognmo skjønner at folk har lyst å kjøre ferske spor i fjellet når det endelig snør ei helg. Det kan man også gjøre, om man tar sine forholdsregler.

– Det som er viktig er å lese om skredproblemet, og ikke låse seg i tallet på farevarselet, råder Rognmo.

Skredobservatør i NVE, Torben Rognmo, sjekka ståa ved Fjellheisen fredag. Neste dag gikk det skred i området. Foto: Privat

Slik forholdene er nå, er det vanskelig å vurdere hvorvidt snøen er trygg. Nederst er det svake lag med kantkorn. Oppå der kom det en god del snø på kort tid. Deretter ble det kraftig vind som førte til fokksnø, og nå har det kommet fersk nysnø oppå det laget igjen.

Dette vil fortsatt trenge noen dager på å sette seg. Men det vedvarende svake laget med kantkorn vil man nok dessverre måtte ta hensyn til videre ut i sesongen.

Anbefaler grunnkurs

Rognmo mener likevel ikke man trenger å bytte ut skiene med TV-titting.

– Man kan fint gå på toppturer. Man må bare være konservativ og nøye på sine veivalg, sier Rognmo.

Skredobservatørens tips til ferdsel i fjellet Ekspandér faktaboks Sjekk skredproblemet i området du skal gå på varsom.no.

Velg deg et turmål ut ifra det og planlegg oppspor og nedspor.

Hold deg unna skredterreng brattere enn 30 grader.

Hold deg unna utløpsområder.

Gå egne spor innimellom, selv om andre har gått opp spor. Da får du mer info om snøen og eventuelle snølag.

Bruk ørene og øynene. Hører du et drønn eller/og ser skytende sprekker, betyr det at du har trigga det svake laget. Da bør man snu og gå tilbake samme veien man kom.

Rognmo anbefaler de som liker å gå på ski i fjellet til å ta et grunnkurs i snøskred.

– Da lærer man hvordan man skal handtere det, og hva man skal se etter. Man får lært ufattelig mye på et sånt kurs, sier han.

Rognmo har også et godt råd til de som er utålmodige og har lyst å prøve seg på de litt brattere partiene i fjellet.

– Ha brekket litt på og ikke la galskapen gå. Vent på at snøen får sette seg litt. Imens kan man få seg en utrolig fin skitur på 20-25 grader, sier skredobservatøren.