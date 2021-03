– Det var de økonomiske fordelene som trakk meg nordover, sier Thomas Asphaug.

Han flyttet som nyutdannet lærer fra Trøndelag til Finnmark. I dag jobber han som lærer ved Tverrelvdalen skole i Alta.

– Nedbetaling av studielån var kanskje den viktigste foten som sparket meg over lista til å gjøre noe slikt, forteller han.

Når Asphaug nå har flyttet til Finnmark kan han etter tolv måneder få redusert gjelden sin hos Lånekassen.

Han vil få slettet inntil 10 prosent av studielånet sitt hvert år, opptil en grense på 25.000 kroner i året. Som lærer i grunnskolen vil han også få slettet ytterligere 20.000 kroner i året.

Vil ha skattefordeler som Svalbard

Finnmark og Nord-Troms inngår i en tiltakssone etablert av regjeringen i år 1990. Målet er å skape en attraktiv region å bo, arbeide og drive næringsvirksomhet i, ifølge regjeringen selv.

Tiltakssonen: Ekspandér faktaboks De viktigeste virkemidlene i tiltakssonen er: Fritak for arbeidsgiveravgift.

Nedskriving av studielån med inntil ti prosent av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 25.000 per år.

Ettergivelse av studielån for kvalifiserte grunnskolelærere som jobber i Finnmark og Nord-Troms.

Fritak for el-avgift på forbruk.

Reduksjon i personbeskatningen.

Lønnstilskudd til forskolelærere. Kilde: regjeringen.no

Eiendomsutvikler og tidligere styreleder i NHO Arktis, Tore Wæraas, sier regjeringen bør se på ytterligere skattefordeler for tiltakssonen.

En trend som bekymrer han er at det fødes færre barn i Finnmark. Wæraas forteller at noe han hører stadig oftere, er at mange synes det er for dyrt å få barn i dag.

Det å få flere barn er blitt en konkurrent til både kjøp av bil og hytte, ifølge Wæraas.

– Et konkret tiltak her oppe kan være gratis barnehage og seks timers arbeidsdag for en av foreldrene, så lenge dem har barn under skolepliktig alder. Vi må jo få de unge til å bli.

Wæraas mener at regjeringen kanskje må innføre i Finnmark noen av de samme skattefordelene som benyttes på Svalbard.

Lønnstrekk på Svalbard er på henholdsvis for lav og høy sats, 8 prosent og 22 prosent. Svalbard er også fritatt merverdiavgift på kjøp av varer.

16 år uten endring

Størrelsen på nedskriving av studielån tiltakssonen har vært den samme siden år 2005.

– Det virkemiddelet burde hatt en økning, for det er mange som har høyere studielån i dag enn hva studentene hadde i 2005, sier seniorforsker Elisabeth Angell ved Norwegian Research Centre AS, Norce.

Hun jobbet med å analysere tiltakssonen og virkemidlene i 2012 på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet.

I sine analyser fant forskerne ut at jo flere virkemidler en person får, desto mer bofast er man.

– De som hadde nedskriving av studielån, økt barnetrygd og redusert personskatt, ble boende lenger enn om man bare hadde ett av tiltakene, sier hun.

– Utvid, eller styrk fordelene

Leder i Finnmark Arbeiderparti, Kristina Hansen, er en av dem som snakker varmt om nettopp disse virkemidlene til befolkningen i nord.

Hansen foreslår å enten utvide eller styrke fordelene til de som velger å flytte motstrøms til Nord-Norge. Hun sier at de økonomiske tiltakene kan være med på å snu den negative befolkningsutviklingen.

– Det vet man virker. Både for å få folk til å flytte til, og for å få folk til å bli, sier Hansen.

På Tverrelvdalen skole i Alta sier lærer Thomas Asphaug at flere av hans venner sør i Norge snakker om å gjøre det samme som han selv.

– Det virker som det er en tanke mange har og at det frister litt, men mange tør ikke å ta det siste steget.

Planen til Asphaug er foreløpig å bli tre år i Finnmark.

– Om man trives så kan det hende at man blir noen år til og får skrevet ned resten av studielånet, sier han.