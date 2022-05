«Nord-Norge støtter den russiske spesialoperasjonen», fastslår det russiske nettstedet severpost.ru.

«Beviset» for påstanden er et bilde av en sjøbod i bygda Salttjern i Vadsø kommune. Boden er rød, mens skråstøttene på døra er malt hvite.

Støttene danner en Z – det samme symbolet som russiske styrker har tatt i bruk under angrepet på Ukraina.

Nettavisen severpost.ru formidler bildet av sjøboden uten å kommentere at den ser alt annet enn nymalt ut. Illustrasjon: Faksimile fra severpost.ru

– Vanvittig propagandaapparat

Eieren av sjøboden, Karl Petter Beldo, ler oppgitt når NRK viser ham den russiske artikkelen.

– Jeg synes det er helt sært. Jeg skal ikke si at det er latterlig, for det er jo en del av et vanvittig propagandaapparat som finner sted og som går på alle nivå, sier Beldo.

– Hadde det vært 14 dager gammelt, kunne det selvfølgelig vært en diskusjon. Men dette har jo stått siden 90-tallet. Det er jo 30 år.

Døra til sjøboden er av den enkle typen som er snekret sammen på stedet og stivet av med støttebord.

– Det var ganske vanlig før å male støttebordene eller kryssbåndene for å se hvor døra var, forteller Beldo.

Petter Stordalen (t.h.) og hans tidligere kone Gunhild Stordalen hopper i høyet under den årlige 16. mai-festen til Petter Stordalen på vestkanten i Oslo i 2012. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Den hvite Z-formen er et vanlig syn på låvedører i Norge. Også på vestkanten i Oslo, der Petter Stordalen avholdt sin vårfest for noen år siden.

Beldo hadde hvitmaling til overs etter å ha malt vannbordene, og sønnen hans foreslo at de skulle gjøre døra synlig mot den røde veggen.

Sjøboden har vært et kjent syn og yndet fotomotiv i mange år. Den er blant annet med i et verk av fotokunstneren Arvid Sveen, datert 2004.

Flassende maling røper uansett at Z-en ikke er av ny dato.

– Det er så absurd, men det meste i den typen propaganda er jo absurd. Dette er bare en bitte liten del av det, sier Beldo.

Malingen som flasser av, beviser at Z-en på døra har kommet til lenge før russerne tok bokstaven i bruk som symbol for «spesialoperasjonen» i Ukraina. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

ZZ og ZP på bilene

Beldo lurer på om russerne kommer til å bruke bilskilt fra Finnmark i sitt neste propagandafremstøt.

– Bilnummeret i Vadsø er jo ZP. Da får du både Z-en for seier og P for Putin. Porsanger har ZZ. Det blir enda verre ...

Bilskilt fra Porsanger. Foto: NRK

Beldo føler ikke at det er ubehagelig at bygningen hans er misbrukt.

– Men det var ekstremt overraskende. Jeg skvatt veldig da jeg fikk spørsmål om det.

Noen planer om å male over Z-en har han foreløpig ikke.

Klassisk propagandagrep

Professor Kristin Skare Orgeret ved Oslo Met synes saken er temmelig kuriøs, men kjenner igjen mønsteret:

– Det er jo ofte slik man opererer i en informasjonskrig: Man finner noe lite som man spinner videre på. Det handler om å manipulere og sile informasjon. Det trenger ikke alltid å være noe usant, men her er det jo tatt ut av alle mulige sammenhenger også.

Hun understreker at mye av taktikken er den samme på begge sider i en konflikt.

– Ukrainas president Zelenskyj tar også små eksempler og gjør dem store, løfter dem opp og skaper symboler som styrker fellesskapsfølelsen, sier Orgeret.

Hun understreker at hun ikke dermed sier at de to sidene i krigen er likeverdige på noe vis, hverken i hvordan de forholder seg til sannheten eller hva slags legitimitet de har.

Professor Kristin Skare Orgeret mener propagandaen når fram til mange russere, selv om ikke alle biter på alt. Foto: Hatland/Nordby / NRK

– Men virker det? Tror russerne på den typen oppslag vi ser her?

– De fleste russere vet nok at mye av informasjonen ikke er sann, men orker ikke helt å forholde seg til det. Det er mye støy, en blanding av sant og usant. Men noen tror på det også, sier Orgeret.

Hun viser til intervjuer med russere som bor i Norge og som har slektninger i hjemlandet.

– Vi ser at de har helt forskjellige virkelighetsoppfatninger, sier Orgeret.

Propagandakanal

NRK har skrevet til Severpost.ru og spurt om hva slags grunnlag de har for å tolke bokstaven som støtte til de russiske styrkene. Vi har også spurt om de ikke har lagt merke til at malingen flasser og åpenbart er ganske gammel.

Så langt har de ikke svart.

Severpost ble opprettet som selskap i 2014 og beskriver seg selv som et nyhetsbyrå.

Bildet har de hentet fra en kanal på meldingstjenesten Telegram. Kanalen framstår som en prorussisk og anti-ukrainsk propagandaplattform.