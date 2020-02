– Situasjonen er kritisk, og regnskapet viser med all tydelighet at planlagte innsparingstiltak nå må få effekt, slik at vi kan levere gode tjenester innenfor de økonomiske rammene vi har til rådighet, skriver fungerende kommunedirektør Mari Enoksen Hult i en pressemelding.

Tallene hun presenterte sammen med blant andre ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap), taler for seg:

Kommunen leverer et negativt driftsresultatet på 140,8 millioner kroner. Et overforbrukt som er 41,4 millioner kroner større enn for 2018.

For å hente redusere merforbruket har kommunen blant annet brukt 111,1 millioner av de tidligere oppsparte midlene sine.

Dermed blir merforbruket for 2019 til slutt på 41,5 millioner kroner.

Det var stabssjef for økonomi i kommunen, Oddgeir Albertsen, som la frem regnskapet.

Han kunne fortelle at kommunen nå må legge frem en plan for hvordan de skal hente inn de 41,5 millionene de har brukt for mye.

Halvparten av pengene må hentes inn i år, mens resten må spares inn i 2021. Hvis ikke havner Tromsø kommune på ROBEK-lista.

Samtidig har kommunen allerede varslet et stort merforbruk i 2020. Bare i helse- og omsorgssektoren må de kutte 140 millioner kroner for å gå i null.

Når kommunen har brukt 111 millioner fra de oppsparte midlene sine, betyr det at de heller ikke har mye «sparepenger» å ta av for å hente seg inn.

Mari Enoksen Hult påpeker at det må gjøres et felles løft i hele kommunen for å komme i økonomisk balanse.

– For alle som bor i, jobber for eller bruker Tromsø kommunes tjenester, er det viktig at vi ikke bruker mer penger enn vi har. Den administrative og politiske ledelsen i kommunen tar dette på høyeste alvor og jobber sammen hver eneste dag for å få den økonomiske situasjonen under kontroll, sier hun.

ALVORLIG: Fungerende kommunedirektør i Tromsø, Mari Enoksen Hult, bekrefter at situasjonen er alvorlig. Foto: Ørjan Hansen / NRK

Størst i pleie og omsorg

Oddgeir Albertsen kunne vise til at de fleste sektorene i kommunen har holdt seg til det planlagte budsjettet.

Han trekker frem to sektorer som skiller seg ut når det gjelder merforbruk.

Pleie og omsorg brukte rundt 170 millioner kroner mer enn først budsjettert.

Kommunehelsetjenesten brukte rundt 40 millioner kroner mer enn budsjettert.

– Begge disse sektorene fikk tilført penger i løpet av året, sier han.

Albertsen trekker også frem Bydrift som en seksjon som har brukt mer penger enn de fikk i budsjettet. Det var satt av 81 millioner kroner til bydrift i 2019. Ved årets slutt hadde kommunen brukt 91 millioner kroner.

– Bydrift har hatt et relativt høyt merforbruk over tid. De har ikke blitt styrket med mer penger, sier Albrigtsen.