Siktet for mordbrann i Alta

De to ble ifølge Altaposten pågrepet denne uka, politiet karakteriserer dem som kjenninger.

– Dette er et alvorlig forhold å siktes for. Bakgrunnen er at brannen i bolighuset medførte et stort farepotensial, sier avsnittsleder for taktisk etterforskning Torstein Pettersen til avisen.

Torstein Pettersen i politiet har tatt ut siktelse mot to personer for mordbrann. Foto: Amund Trellevik/NRK

Det har ikke lykkes NRK å få tak i avsnittslederen.

Altaposten skriver også at de to siktede skal ha vært sammen om å sette fyr på byggene, men at politiet ikke har bedt om å få varetektsfengslet dem.

Nødetatene rykket ut ved 04.30-tiden torsdag morgen 6. oktober. Like etter at mannskapene var på plass oppdaget de at det brant på en annen adresse i samme område.

Politifolk gikk dør til dør i nærheten og fikk vekket og evakuert naboene.

Steinar Aas Andersen var innsatsleder på stedet da brannen herjet. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Innsatslederen sa allerede før brannen var slukket at de jaktet på en brannstifter.

– Vi synes det er spesielt med to branner på to ulike steder, med kun 200 meter i luftlinje mellom dem, derfor går vi ut og advarer folk om at det kan være en aktiv brannstifter i området, sa innsatsleder Steinar Aas Andersen til NRK mens flammene ennå herjet.

Altaposten har også vært i kontakt med de to siktedes forsvarere, som ikke har gitt noen kommentar.