Siktet etter å ha skutt isbjørnen som angrep teltleir på Svalbard

– Vi mener vi har fått en rimelig god oversikt over hendelsesforløpet, sier assisterende sysselmann Sølvi Elvedahl.

En og en halv uke er gått siden en nederlandsk statsborger mistet livet etter å ha blitt angrepet av isbjørn. En person skjøt etter isbjørnen i et forsøk på å redde Johan Jacobus Kootte (38) som lå og sov i et telt på campingplassen i Longyearbyen.

Isbjørnen ble senere funnet død på parkeringsplassen ved flyplassen.

– Den som skjøt isbjørnen har jo status som siktet, og det vil også bli vurdert opp mot nødrettsbestemmelsene, sier Elvedahl.

– Skytteren beskyttet oss andre

Personen er siktet for overtredelse av Svalbardmiljøloven paragraf 30. Den sier blant annet at «Ingen må jage, fange, skade eller avlive fauna»

Men det kan ta lang tid før det blir en avgjørelse i saker som handler om isbjørn. To år skulle det ta før statsadvokaten i forrige uke henla en annen straffesak mot to isbjørnvakter som skjøt en isbjørn.

En norsk turist som var på campingplassen hvor isbjørnen gikk til angrep skriver i et leserinnlegg i Svalbardposten at han er takknemlig for at han lever.

– Skytteren beskyttet også oss andre på campingplassen og jaget isbjørnen vekk slik at vi fikk leve. Det er selvsagt trist at en isbjørn må bøte med livet. Men akkurat i denne situasjonen var det avgjørende i forsøk på å redde menneskeliv, forteller 55-åringen.

Longyearbyen camping ligger like ved flyplassen i Longyearbyen. Foto: Line N. Ylvisåker / NRK

Arbeidstilsynet koblet inn

Det gjenstår fortsatt etterforskning før påtalemyndigheten bestemmer om det skal tas ut tiltale eller om saken skal henlegges.

– Vi har enda ikke mottatt svar på obduksjonen av avdøde. Det vil også være etterforskning opp mot foretaket, altså campingen. Om sikkerhetstiltakene er tilstrekkelig i forhold til arbeidsmiljøloven, sier Elvedahl.

Assisterende sysselmann, Sølvi Elvedahl, sier de har fått en god oversikt over hendelsesforløpet. Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

Arbeidstilsynet er også koblet inn ettersom det var en ansatt ved campingplassen som omkom.

Sysselmannen vil per nå ikke kommentere hendelsesforløpet nærmere.

– Det tenker jeg må avvente til vi er ferdig med etterforskninga, sier Elvedahl.