Sender bro fra Molde til Kvænangen

Statens vegvesen opplyser at de har reservebruer i Nord-Norge, men den beste tilgjengelige bruløsningen for Badderen er på lager i Molde. Transporten nordover starter i løpet av formiddagen, sier bruforvalter Frode Lyng Hansen i Statens vegvesen. Statens vegvesen kan foreløpig ikke si noe om hva som er årsaken til at broen har kollapset.