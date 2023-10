Seks avdelingsledere ved Kirkenes sykehus vil ikke lenger at sykehuset skal tilhøre Helse Nord

– Det er lange avstander, det er mye vær og vi vet at vi rekker ikke frem til neste sykehus hvis vi har en skikkelig dårlig pasient.

Over flere år har dette vært hovedargumentet til Geir Braathu, avdelingsleder på akuttavdelingen på Kirkenes sykehus, for hvor viktig det er å ha god akuttberedskap i Øst-Finnmark.

Det pågår en omorganisering av sykehusene i nord. I arbeidet med funksjon- og oppgavefordeling har Helse Nord foreslått å fjerne akuttkirurgien og å redusere fødeavdelingen til fødestue i Kirkenes. Dette ble kjent i et hemmelig dokument NRK fikk tilgang på i september.

Nå tar Braathu og fem andre avdelingsledere ved Kirkenes sykehus til ordet for å løsrive seg fra Helse Nord. De ber om egen status for sykehuset for å sikre liv og helse i Øst-Finnmark.

«The golden hour»

Tidsrommet etter at en alvorlig ulykke oppstår beskrives gjerne som «the golden hour». Dette er gullstandarden for at folk får god behandling. Dagens intensivberedskap i Øst-Finnmark er godt innenfor dette tidsrommet, ifølge Geir Braathu.

Dersom akuttberedskapen tas bort blir situasjonen en helt annen.

– Da vil mange av pasientene som er i Øst-Finnmark ikke falle innenfor «golden hour» og vi klarer ikke redde de livene som vi gjør i dag.

Avdelingslederne ved Kirkenes sykehus understreker at intensivberedskapen i Øst-Finnmark må bevares for å redde liv. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Braathu anslår at det til sammenligning vil ta mellom halvannen og to timer å frakte en pasient fra Øst-Finnmark til Hammerfest sykehus, dersom flyet allerede er til stede og klart.

Tre alternativer er til vurdering for Kirkenes sykehus hos Helse Nord. Men i et intervju med Helse Nord-direktør Marit Lind kommer det frem at 0-alternativet, som innebærer å bevare dagens funksjon, er urealistisk.

Her er alternativene som vurderes av Helse Nord: Ekspander/minimer faktaboks 0-alternativet er dagens funksjonsfordeling. Finnmark: Kirkenes 0-alternativ: Akuttsykehus Alternativ 1-ny: Akuttsykehus uten akuttkirurgi, ortopedi og føde (fødestue) Alternativ 2-ny: DMS (distriktsmedisinsk senter) Hammerfest 0-alternativ: Akuttsykehus Alternativ 1-ny: Akuttsykehus - økt volum Alternativ 2-ny: Stort akuttsykehus Alta: 0-alternativ: Klinikk/DMS m/døgnfunksjon og fødestue Alternativ 1-ny: Klinikk/DMS m/døgnfunksjon og fødestue Alternativ 2-ny: Fødestue avvikles UNN: DMS Nord-Troms 0-alternativ: DMS m/ døgnfunksjon og fødestue Alternativ 1-ny: Fødestue avvikles Alternativ 2-ny: Døgnfunksjon og fødestue avvikles Tromsø: 0-alternativ: Region- og universitetssykehus Alternativ 1-ny: Region- og universitetssykehus Alternativ 2-ny: Region- og universitetssykehus Harstad: 0-alternativ: Akuttsykehus Alternativ 1-ny: Akuttsykehus - økt volum Alternativ 2-ny: Stort akuttsykehus Narvik: 0-alternativ: Akuttsykehus Alternativ 1-ny: Akuttsykehus uten akuttkirurgi, ortopedi og føde+elektiv kir/ort Alternativ 2-ny: Elektivt sykehus DMS Midt-Troms 0-alternativ: DMS m/ fødestue Alternativ 1-ny: DMS m/ fødestue Alternativ 2-ny: Fødestue avvikles Longyearbyen: 0-alternativ: Akuttmedisinsk beredskapssykehus Alternativ 1-ny: Akuttmedisinsk beredskapssykehus Alternativ 2-ny: Akuttmedisinsk beredskapssykehus Nordlandssykehuset: Vesterålen 0-alternativ: Akuttsykehus Alternativ 1-ny: Akuttsykehus - økt volum Alternativ 2-ny: Akuttsykehus - økt volum Lofoten 0-alternativ: Akuttsykehus Alternativ 1-ny: Akuttsykehus uten akuttkirurgi, ortopedi og føde (fødestue) Alternativ 2-ny: DMS Bodø 0-alternativ: Stort akuttsykehus Alternativ 1-ny: Stort akuttsykehus Alternativ 2-ny: Stort akuttsykehus Helgelandssykehuset: (Her nevner ikke Helse Nord sykehusene ved navn (red.anm.)). X 0-alternativ: Akuttsykehus Alternativ 1-ny: Akuttsykehus uten akuttkirurgi, ortopedi og føde Alternativ 2-ny: Stort akuttsykehus Y 0-alternativ: Akuttsykehus Alternativ 1-ny: DMS Alternativ 2-ny: Elektivt sykehus Z 0-alternativ: Akuttsykehus Alternativ 1-ny: Akuttsykehus - økt volum Alternativ 2-ny: DMS Brønnøysund 0-alternativ: DMS m/ fødestue Alternativ 1-ny: Fødestue avvikles Alternativ 2-ny: Fødestue avvikles

– Begge alternativer som ligger der vil svekke Kirkenes sykehus sterkt, sier Braathu.

Sammen med fem andre avdelingsledere ønsker de at sykehuset løsriver seg fra Helse Nords tilhørighet.

Dette er uaktuelt, er svaret fra Helse- og omsorgsdepartementet

Blandede signaler

– Får Kirkenes sykehus en egen status i det norske helsesystemet?

– Nei. Kirkenes sykehus er en del av Finnmarkssykehuset helseforetak. Det er ikke aktuelt at sykehuset i Kirkenes tar ut av den organiseringen, sier Truls Vasvik, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

I 2020 vedtok Stortinget at Kirkenes sykehus skulle øke sin intensivberedskap fra nivå 1 til nivå 2. I juni i år fikk Finnmarkssykehuset 15 millioner kroner til å opprettholde intensivberedskapen. For en måned siden foreslo Regjeringen å øke bevilgningene til sykehuset i Kirkenes med ytterligere 20 millioner kroner.

Truls Vasvik, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, sier det er uaktuelt at sykehuset i Kirkenes løsriver seg fra Helse Nord. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Likevel vurderes det nå ta bort intensivberedskapen i Øst-Finnmark.

– Helseministeren har gitt Helse Nord i oppdrag å vurdere funksjonene i hele regionen, rett og slett fordi situasjonen i Helse Nord må løses.

– Men betyr ikke disse bevilgningene noe?

– Jo. Det viser jo at sykehuset i Kirkenes er viktig for oss. Men det er også viktig at vi får situasjonen i Helse Nord under kontroll, sier Vasvik.

Alvorlig signal til Helse Nord

Stortingsrepresentant Runar Sjåstad (Ap) sier forslaget fra avdelingslederne ved Kirkenes Sykehus er et tegn til bekymring.

– Det er jo et tegn på at man er bekymret for den posisjonen man har innenfor Helse Nord, og man er bekymret for hvordan man blir håndtert videre i den pågående prosessen.

Stortingsrepresentant Runar Sjåstad (Ap) påpeker at dette er pågående prosessen i Helse Nord. Foto: Knut Åserud

– Bør ikke Helse Nord høre på dette?

– Jeg synes det er et alvorlig signal til Helse Nord. Når så sentrale ansatte går ut og sier at de kanskje ikke føler seg helt hjemme eller ivaretatt i Helse Nord, men ønsker på en måte å bli sidestilt eller løftet ut av Helse Nord. Så det bør de absolutt lytte på.

Sjåstad ønsker også å påpeke at dette er pågående prosess med rom for innspill.