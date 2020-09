Sesong 1 av TV-serien «113» ble en umiddelbar suksess da den kom i fjor. Personene fra serien ble invitert til talkshowet «Lindmo», den vant Gullruten for beste dokusåpe, og har til og med gjort ambulanseyrket mer populært blant de unge.

Ifølge NRKs nyeste seertall er det ingen tvil om at folk ville ha mer.

Så langt er de første tre episodene sett av 811.000 seere i snitt.

Tallene forventes å være enda høyere når sesongen er ferdig. Sesong 1 hadde rundt en million seere per episode.

Sesong 2 av «113» Foto: Ingun A. Mæhlum / Ingun A. Mæhlum/NRK Ekspandér faktaboks «113» er en dokumentarserie produsert av NRK. Serien viser livet til ambulansepersonellet i Nord-Norge.

Serien vant Gullruten for beste dokusåpe i 2019.

Sesong to skal filmes ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, og ved ambulansestasjonene i Nordkjosbotn og på Skjervøy.

Episode 1 blir tilgjengelig 30. august.

Familier samles foran TV-skjermen

– Det er veldig hyggelig at vi når et så stort publikum med andre sesong av «113». Det er ekstra hyggelig at vi har fått tilbakemeldinger på at «113» er en serie som samler familien og fører til gode samtaler, sier programsjef for NRK i Nord-Norge, Tone Lein.

– Hvorfor tror dere den treffer også i sesong 2?

– Jeg tror at serien berører oss fordi den er så tett på liv og død, og det angår oss alle. Det som er avgjørende er alle de menneskene, både de som jobber i akutthelsetjenesten, pasientene og deres pårørende, som har vært villig til å dele av seg selv med oss som lager serien, og med publikum. Det er sterkt, ærlig og modig.

Klipper Kåre Johannes Inderberg og regissør Helga Bones, her under redigering av sesong 2 av «113». Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Enorme avstander

Regissør Helga Bones kjente på presset da sesong 2 skulle lanseres,

– Jeg opplevde mange slags forventninger til hva sesong 2 skulle inneholde. Samtidig var jeg trygg på at vi skulle holde fast på grunnfortellingen, å dokumentere hva som skjer når noen ringer 113. Jeg ønsket også å få fortalt mer om hva som skjer når pasienten kommer inn til sykehuset. Ut over det ville jeg tenke nytt, både når det gjaldt ambulansepersonell og stasjoner.

Ifølge Bones får de denne runden belyst nye utfordringer innen akuttmedisinen. Skjervøy i Nord-Troms har store utfordringer med lang avstand til sykehuset og mange bebodde øyer.

– Det sier noe om hvor enormt variert og kompleks akuttmedisinen er.

Sesong 2 har også fokus på hvordan det er å være ung i dette krevende yrket.