Det er ordfører Trudy Engen i Nordkapp kommune som melder om seieren.

– Det betyr at fjellet er utmark, og da gjelder allemannsretten. Hvem som helst kan ferdes i vår natur og nyte de naturgitte omgivelsene, sier Engen til NRK.

Scandic kan derfor ikke lenger ta ekstra betalt for parkering ved det populære turmålet. De kan kun ta betalt for selvkost, og ikke legge til en egen avgift som er praksis i dag.

Dermed har kommunen vunnet fram mot hotellkjeden i to rettsinstanser.

– Nordkapp kommune er fornøyd og lettet over dommen, sier Engen.

Det er imidlertid usikker om siste ord i den årelange striden er sagt.

Scandic kan velge å anke til Høyesterett. Deres advokat Ole Christian Borge sier han ikke har fått snakket med sin klient enda, og at Scandic foreløpig ikke har noen kommentar til saken.

I dommen kommer det fram at Scandic må betale Nordkapp kommunes saksomkostninger på nærmere en million kroner. I tillegg må de betale over 260.000 kroner for utgifter regjeringsadvokaten, som bisto kommunen.

Uenig om lovverk

Retten som nå har avgitt dom har tatt stilling til to punkter:

Kan turister nektes å ta seg ut på Nordkapplatået, uten at de betaler en avgift som Scandic bestemmer prisen på.

Og kan turister nektes å parkere ved platået, uten å betale en avgift til Scandic.

Partene har vært uenige om hvilke lovverk som gjelder for stedet.

Nordkapp kommune har vist til friluftsloven. Scandic mener at andre lover gjelder. De har vist til at området er regulert og blir drevet i tråd med reguleringsplan og parkeringsforskriften.

Prisen turister må betale har fått sterk kritikk av blant andre Norsk friluftsliv. De er fornøyd med at Nordkapp kommune på nytt har vunnet fram.

– Dette er en prinsipielt viktig dom, og en seier for friluftslivet og allemannsretten. Ingen skal kunne tjene penger på folks tilgang til naturen vår, sier Knut J. Herland, styreleder i Norsk Friluftsliv.

Disse billettlukene på Nordkapplatået har skapt stridd i mange år. Foto: Stian Strøm / NRK

Milliardærer mot kommune

I retten har Nordkapp kommune fått hjelp av regjeringsadvokat Henrik Vaaler. Dommen kan nemlig få konsekvenser for andre populære naturdestinasjoner i Norge.

Scandic har fått støtte av Rica Eiendom. De leier ut Nordkapphallen til Scandic, som da drifter stedet.

Rica Eiendom er blant annet eid av milliardær-søsknene Jan Erik Rivelsrud og Kristin Rivelsrud Møller.

– De har eierinteresser i anlegget som leies ut til Scandic. De har interesse av at Scandics interesser vinner frem, har Rica Eiendoms advokat Sam E. Harris sagt til avisa itromsø.

Mange stilte opp da det ble arrangert et fakkeltog i kommunesenteret Honningsvåg. Foto: Raymond Elde / Raymond Elde

Saken har splittet samfunnet

Striden har i en årrekke splittet folk i Nordkapp.

Før kommunevalget i år 2019 tilspisset uenigheten seg.

Mange i Nordkapp var lei av at Scandic satt igjen med det som turistene la igjen av kroner ved å besøke platået.

Politisk førte saken til at Arbeiderpartiet ble vraket av folket, til fordel for SV og Sp.

Arbeiderpartiet ville at Scandic fortsatt skulle få lov å ta avgift på Nordkapplatået, mens SV og Sp var imot.

Tor Mikkola (Sp) og Jan Olsen (SV) etter valgseieren i Nordkapp kommune. Foto: Tor-Emil Isaksen

Så ille har stemningen vært i Nordkapp at innbygger Lena Ingebrigtsen valgte å arrangere et fakkeltog på høsten i år 2020.

Flere hundre deltok i et forsøk på å roe ned debattklimaet, som for mange gikk på helsen løs.

Men dette har trolig ikke hjulpet.

Så sent som i juni i år valgte SV-ordfører Jan Olsen å trekke seg. Han begrunnet det med at det var «vanskelig å forsvare seg mot «gjentakende usakligheter, usannheter og mistenkeliggjøring, samt å håndtere provokasjoner.».

Nordkapp vant første runde

I flere tiår har turister vært nødt til å betale for å ta seg ut på det som blir kalt for europas nordligste punkt – Knivskjelodden like i nærheten ligger nemlig lenger nord.

Bakgrunnen til selve rettssakene startet sommeren i år 2020. Politikerne i Nordkapp valgte å avslå en søknad fra Scandic om å kreve avgift for turistene.

Scandic valgte da å gå til søksmål.

Ett år senere møttes partene i tingretten. Vestre Finnmark tingrett kom fram til at Scandic ikke hadde lov til å ta parkeringsavgift.

Hotellkjeden anket dommen til lagmannsretten.