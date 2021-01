Savnet dykker funnet omkommet

– Vi kan bekrefte at det er gjort et funn på 40 meters dyp. Vi jobber nå med å hente opp avdøde, sier operasjonsleder ved Finnmark politidistrikt, Ann Rigmor Søderholm.

Operasjonslederen sier det var politiets dykkerteam som fant den avdøde søndag formiddag. Det ble brukt undervannskamera i letingen etter den savnede.

Den andre av de involverte er fraktet til UNN. Søndag morgen melder pressevakt Solveig Jacobsen ved sykehuset at tilstanden hans er stabil.

– Han har vært til behandling på sykehuset i løpet av natten, og er nå stabil, sier Jacobsen til iFinnmark.

Dykkerulykken skjedde utenfor Skallnes i Vadsø kommune.



Frivillige har meldt seg

Sammen med politiet har også Røde Kors deltatt i søket. I tillegg har flere frivillige meldt seg for å lete, både på land og på sjøen.

– Frivillige båter ønsket å være med for å gjøre overflatesøk. I tillegg har frivillige vært med på strandsøk, sier Søderholm.

Nødetatene fikk melding klokka 13:17 lørdag ettermiddag, om en dykkerulykke i Vadsø. Det var en av de involverte mennene som selv meldte fra om ulykken. Alt tilgjengelig mannskap ble kalt ut for å bidra i det som da ble omtalt som en redningsaksjon.

Dykkere ble hentet fra Vardø og Kirkenes, redningshelikopteret fra Banak og luftambulansen fra Kirkenes kom, så også hurtigruteskipet MS «Nordkapp» i tillegg til politi og brannvesen.

Vadsø kommune har åpnet frivilligsentralen for dem som ønsket å møte andre i forbindelse med dykkerulykken. Foto: Trine Vidunsdatter / NRK



Åpnet samlingssted

Sent lørdag kveld hadde kommunen satt ned kriseteam. De åpnet også frivilligsentralen i Vadsø som et samlingssted for dem som ønsket å møte andre, og ha noen å snakke med etter det som hadde skjedd.

– I disse tider med mange restriksjoner og bestemmelser er det gjerne vanskelig å vite hvor man kan samle seg etter det som har skjedd, og derfor velger vi å gå ut med dette tilbudet. Her skal det være en del voksne personer og ressurser som kan hjelpe de som trenger det, har rådmann Betsi til iFinnmark.