Savnet bekreftet død

Politiet i Tana bekrefter onsdag at det er den savnede Marcus Unsal som ble funnet død ved Smalfjordvann i kommunen. Han ble først meldt savnet den 17. juni.

Unsal er sendt til Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) for rettsmedisinske undersøkelser, melder politiet i en pressemelding.

– Vi jobber fortsatt med sporsikring og ser etter gjenstander og annet som kan knyttes til saken. Det er gjort en rekke beslag og foretatt ransakinger siste døgn. Dette skal nå gjennomgås, sier politiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør.

Hva som er tatt i beslag kan politiet ikke gå inn på, sier hun.

Marcus Unsal er bekreftet omkommet. Foto: privat

Meldt savnet 17. juni

Natt til fredag 17. juni ble Marcus Unsal meldt savnet i Tana.

Han ble sist sett rundt midnatt natt i Rustefjelbma-området.

Han var ikke bosatt i Finnmark.

Samme dag meldte politiet at de hadde iverksatt en leteaksjon sammen med frivillige mannskap. 18. juni ble leteaksjonen avsluttet.

På lørdag 24. juni ba politiet om varetektsfengsling med brev- og besøksforbud i fire uker av en mann i 20-årene, i tilknytning med søket etter den savnede mannen i Tana.

Politiet fikk medhold av Indre og Østre Finnmark tingrett. Mannen i 20-årene har anket kjennelsen fra tingretten til Hålogaland lagmannsrett.

Mandag 26. juni ble det gjort funn av en død person i Tana. Den avdøde ble funnet i et utmarksområde av en politipatrulje og ettersøkshund.

Her, i Tana kommune, ble Marcus Unsal meldt savnet fredag 17. juni. Sist han ble sett var i morens hjem i Rustefjelbma sent torsdag kveld dagen før. Mer enn en uke senere finner politiet en død person ved Smalfjordvann, drøye fire kilometer fra Rustefjelbma. Nå bekrefter de at den døde og den savnede er samme person.

Etterforskes som drapssak

I forbindelse med funnet av den døde personen, meldte politiet at saken etterforskes som en drapssak.

– Omstendighetene rundt funnet gjør at politiet nå etterforsker en drapssak, opplyste påtaleleder Morten Daae i en pressemelding mandag.

Nå viser det seg at denne personen er den savnede Marcus Unsal.

Onsdag melder politiet at det ikke er tatt ut noen nye siktelser.

– Når det gjelder siktelsen mot den varetektsfengslede mannen, vil påtalemyndigheten vurdere å endre den fortløpende i forhold til det etterforskningen avdekker, sier Mikkelsen Indbjør.

Hun understreker at politiet ikke kan utelukke at flere kan bli siktet.

Unsal ble sist sett i Rustefjelbma-området. Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Opprettet kriseteam

Ordfører i Tana kommune Helga Pedersen (Ap) forteller at kriseteamet til kommunen er tilgjengelig for familie, pårørende og andre som trenger noen å snakke med.

– For det første går mine kondolanser til Marcus Unsals nærmeste familie. Våre tanker går til dem i en vanskelig og tung stund, sier ordføreren.

Hun legger til at hun mener det er bra at den savnede er funnet, og at politiet har identifisert han.

Helga Pedersen, ordfører i Tana kommune (Ap), sender sin kondolanse til Unsals nærmeste familie. Foto: Håkon Mudenia / NRK

– Arbeidet fremover blir å bistå familien så godt det lar seg gjøre, sier Per Arve Amundsen.

Han er bistandsadvokat til de pårørende og avdøde, og sier at det er en vanskelig situasjon for de pårørende.

– Jeg har enda ikke fått tilgang til dokumentene og informasjonen fra politiet, så foreløpig kan jeg ikke svare på noen spørsmål om etterforskningen, sier Amundsen.

Anker varetektsfengslingen

Den siktede i forsvinningssaken anker kjennelsen om varetektsfengsling. Det opplyste mannens forsvarer, Trond Pedersen Biti på mandag.

– Han er overrasket, og han stiller seg uforstående til dette, sier Pedersen Biti.

Forsvareren regner med at anken blir sendt til Hålogaland lagmannsrett i løpet av mandagen.

– Vi synes at kravene til bevisforspillelse er lagt for lavt. Vi argumenterer for at det er for spinkelt grunnlag, sier forsvareren.

Innført droneforbud

Tirsdag innførte politiet midlertidig droneforbud i området, i forbindelse med åstedsarbeid.

– Vi ønsker ikke å ha droner flyvende over oss, samt at vi selv bruker drone i området, så for å forebygge eventuelle problemer ble det lagt ned droneforbud, sier Mikkelsen Indbjør til NRK.

Droneforbudet gjelder frem til fredag klokken 16.00.